Tekstiviestin lähettäminen "vain siksi, että se olisi mahdollista" voi vaikuttaa myönteisemmin kuin kukaan voisi kuvitella.

Kun tartut puhelimeesi ja kirjoitat, teet sen yleensä kysyäksesi jonkun kuulumisia, jakaaksesi juoruja, jotka sinun piti pitää salassa, tai pyytääksesi palvelusta. Harvoin teet niin lähettääksesi yksinkertaisen "hei, mitä kuuluu?" -tekstiviestin, joka kuulostaa tyhjältä. Silti tekstiviestin lähettäminen ilman erityistä tarkoitusta olisi aivan yhtä hyödyllistä kuin leipurin kanssa sään pohtiminen.

Tekstiviestin lähettäminen ilman erityistä syytä: epätavallinen hyvinvointivinkki

Kaikkialla läsnä olevien ryhmäkeskustelujen, podcasteja muistuttavien vastaajaviestien ja loputtomien ilmoitusten aikakaudella tekstiviestejä tulee satunnaisesti. Äitisi on ainoa, joka rikastuttaa sähköpostiasi, joka ennen pursui GIF-kuvia, juoruja ja pitkiä, kirjallisia, syyllisyydenvastaisia purkauksia. Kun hashtagien "swag" ja Tumblr-kuvien aikoina vaihdettiin banaaleja juttuja läppäpuhelimien välityksellä, nykyään lähetät tekstiviestejä vain aloittaaksesi uutisen ja leikkiäksesi "juorutyttöä".

Otat virtuaalikynäsi käteesi juoruillaksesi, kertoaksesi yrityselämästäsi, joka muistuttaa telenovelaa, tai sopiaksesi tapaamisia ystäviesi kanssa. Lähetät viestejä kertoaksesi nykyisestä romanssistasi supermarketin kassalla tapaamasi miehen kanssa tai suunnitellaksesi seuraavaa yökyläilyäsi. Sinulla ei kuitenkaan ole refleksiä lähettää spontaaneja pieniä "vau"-viestejä kuten MSN:n "velholla". Sinulle se olisi kuin lähettäisit tyhjiä kuplia.

Tekstiviestit keksittiin kuitenkin alun perin yhteydenpitoon etäisyydestä huolimatta (ja vanhempien rauhoitteluun lukiossa). Sisällöntuottaja @simply_nikkib_ suosittelee palaamista tekstiviestien alkuperäiseen määritelmään eikä odottamaan polttavaa asiaa keskustelun aloittamiseksi tekstiviestillä. Hänen mukaansa se ei ole tapa tappaa aikaa, vaan pikemminkin rauhoittava rituaali. Joka viikko hän haluaa lähettää viestin rakkailleen, aivan kuten välittävä äiti lähettäisi lapselleen kilometrien päässä. Yksinkertainen ja ilmainen tapa, joka rikastuttaa hänen sisäistä rauhaansa.

Idea, joka sai alkunsa TikTokista ja jonka tieteellinen tausta on vahvistanut.

Sisällöntuottaja, joka lähetti spontaaneja viestejä läheisilleen useiden viikkojen ajan peräkkäin, puhui kokemuksestaan jälkikäteen. Hän kertoi tästä näennäisen arkipäiväisestä sosiaalisesta kokeilusta. Hänen kertomuksensa mukaan se oli kaikkea muuta kuin pinnallinen ele tai tapa torjua tylsyyttä. Siitä tuli lähes positiivinen rituaali, helppokäyttöinen tapa nostaa hänen dopamiinitasojaan. Hän sanoi, että näiden spontaanien, sydämellisten viestien lähettäminen laukaisi ilonpuuskan ja sai hänet hyvälle tuulelle loppupäiväksi. Ja se on kaikkea muuta kuin kaukaa haettu teoria.

Communication Research -lehdessä julkaistu tutkimus tukee sisällöntuottajan hypoteesia. Tulosten mukaan ainakin yhden ystävän kanssa jutteleminen päivän aikana voi parantaa hyvinvointia yhtä paljon kuin metsäkävely tai kuuma kylpy. Hyvä uutinen on: sinun ei tarvitse olla kasvotusten hyötyäksesi. Olipa kyseessä sitten tosielämän keskustelu pöydän ääressä tai nopea tekstiviesti, sinulla on kaikki syyt pitää yhteyttä läheisiisi.

”Yksinkertainen tekstiviesti voi johtaa keskusteluun, joka vahvistaa sidettä ja auttaa sinua tuntemaan olosi vähemmän eristyksissä”, lisää psykologi, tohtori Melissa Gluck Bustle -lehdessä. Toisin sanoen sinun ei tarvitse rasittaa peukalojasi loputtomiin tekstiviesteihin pysyäksesi yhteydessä. Eikä sinun tarvitse löytää tekosyytä tai mehukasta aihetta sanoaksesi ”ajatan sinua” tai levittääksesi sanaa.

Viestin sisältö? Ylenpalttinen kiitollisuus.

Tämän digitaalisen käytännön sisällöntuottaja ei lähetä vain rentoa "hei, mitä kuuluu?" -viestiä tai esitä suljettuja kysymyksiä, jotka saavat aikaan vain "kyllä" tai "ei" -vastauksen. Hän kylvää kiitollisuutta pikseleinä ja toivoo tuovansa hymyn vastaanottajiensa kasvoille. Hän osoittaa pieniä kunnioituksia läheisilleen kiitollisen tekstiviestin, pienen hellyydenosoituksen tai hellyyden täyttämien sanojen kautta.

Itse asiassa hän ehdottaa muutamia aloituslauseita, kuten: "Hei! Ajattelen sinua! Mitä uutta?" tai, jos olet emotionaalisesti mukavammassa tilanteessa: "Lähetän sinulle vain nopean viestin sanoakseni hei ja rakastan sinua!" "Ystävällisyyden levittämisessä on jotain lohduttavaa, ja se yleensä palaa takaisin meille", Gluck selittää. Se on vetovoiman lain koko periaate: vedämme puoleemme sitä, mitä olemme.

Toisin sanoen, ei tarvitse odottaa suuria uutisia, eksistentiaalista kriisiä tai tv-sarjan arvoista juonenkäännettä ottaakseen yhteyttä. Jo pelkkä puhelimen värinän saaminen ja sydämellinen "ajattelen sinua" -viesti on lähes pieni, huomaamaton mutta tehokas välittämisen ele.

Toiminnallisten viestien, muistutusten ja kiireellisten ilmoitusten kyllästämässä arjessa tämäntyyppinen ilmainen tekstiviesti toimii sosiaalisena hengähdystaukon tyyssijana.