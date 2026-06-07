Teemme sen usein ajattelematta, mutta tämä refleksi voi vahingoittaa hampaita.

Kun sinulla ei ole saksia käsillä ja sormesi ovat liian öljyiset ollakseen hyödyllisiä, käytät hampaitasi avataksesi paketteja, jotka muuten on merkitty "helposti avattaviksi". Tämä villi, jopa alkeellinen ele saattaa olla kiihottava elokuvissa, mutta todellisuudessa se on paljon vähemmän houkutteleva.

Pakettien avaaminen hampailla on huono idea.

Olet innokas maistamaan niitä herkullisia, happamia kawaii-muotoisia karkkeja tai niitä uusia tartiflette-makuisia sipsejä, jotka ovat saaneet vesiset kielelle siitä lähtien, kun ostit ne. Paitsi että pakkaus vastustelee, ja toisin kuin pakkauksessa lukee, se on kärsivällisyyden testi tai jopa täysimittainen pakohuoneen arvoinen pulmapeli. Vedät sitä sormillasi , kunnes repäiset naulan irti ja lihaksesi kipeytyvät, mutta pakkauksessa ei ole edes naarmua. Ja toisin kuin isäsi, joka ei koskaan mennyt minnekään ilman tavaramerkkiveistäänsä, sinulla ei ole linkkuveitsiä. Joten viimeisenä keinona päästät hampaasi valloilleen kuin mahtavan aseen ja revit pussin auki yhdellä leukasi napsautuksella.

Jos hammaslääkärisi näkisi sinut toiminnassa, hän luultavasti pyörtyisi. Vaikka hampaasi olisivat yhtä terävät kuin keittiösakset, ne eivät ole torahampaita. Kuten Red Maple Dentalin verkkosivusto huomauttaa, "muovin pureminen ja repiminen hampailla voi lohjeta, murtaa tai rikkoa yhden tai useamman hampaan". Tämä tapa, jota rakkausromaaneissa aina kuvataan melko vihjailevalla tavalla, saattaa auttaa sinut silloin tällöin pulasta. Se voi kuitenkin vahingoittaa kiillettä, hampaiden suojakerrosta, ja lähettää sinut suoraan hammaslääkäriin – paikkaan, jota olet välttänyt siitä lähtien, kun ensimmäinen reikäsi hoidettiin.

Todennäköisesti myös vahingoitat itseäsi, erityisesti ikeniäsi, jotka ovat erityisen herkkiä alueita. Hampaat eivät ole työkaluja eivätkä väliaikaisratkaisuja. ”Hammaskiilteen halkeama on bakteerien pääsy hampaan muihin osiin, mikä lisää merkittävästi reikiintymisen ja infektioiden riskiä”, muistuttaa Prisma Dentistes -klinikka.

Pakkaukset, todellinen mikrobien kasvualusta

Olipa kyseessä sitten pussi cashewpähkinöitä, viime hetken pikaruoka-aterian tähteeksi jäänyt kastike tai toimistolta poimitut pikakahvikapselit, niillä kaikilla on yksi yhteinen asia: ne ovat lähes yhtä likaisia kuin vessanpönttö. Muista, että monet ihmiset käsittelevät ne ennen kuin ne päätyvät keittiöösi tai eväsrasiaasi.

Ne kulkevat useiden, eivät aina kovin puhtaiden käsien läpi, kulkevat kassan hihnakuljettimilla ja päätyvät jopa ostoskärrysi pohjalle… Ne ovat saattaneet jopa pudota lattialle matkansa aikana. Ja kun ottaa huomioon, että yli 70 % supermarkettien ostoskärryistä sisältää ulostebakteereja, et tarvitse mikroskooppia. Nykyisistä standardeista huolimatta tätä pakkausta ei steriloida. Siksi se sisältää bakteereja, jotka ovat näkymättömiä paljaalle silmälle, mutta jotka eivät jää huomaamatta kehossasi. Mikromuovien nielemisen lisäksi altistat itsesi myös erityisen myrkyllisille bakteereille, kuten Escherichia colille.

Pikaruokakastikepaketit ovat pahin esimerkki

Olet ehkä joutunut käyttämään hampaitasi avataksesi kertakäyttöisen ketsuppi- tai majoneesipussin pikaruokaravintolasta. Ja sinulla on parempi olla vahva immuunijärjestelmä selvitäksesi kokemuksesta vahingoittumattomana. Nämä minipussit melkein varmasti pelottavat sinua ikuisesti. Ensinnäkin niillä on rasvainen koostumus, mikä tekee niiden avaamisesta entistä vaikeampaa.

Tilauksen kiireessä paperipusseihin heitettyinä ne kulkevat käsien läpi, joissa ei aina käytetä hanskoja. Tilaustasi valmistaessaan tarjoilijat koskettavat seteleitä, kolikoita ja käytettyjä tarjottimia. On sanomattakin selvää, että kontaminaatioriski on suurempi.

Nämä usein monikerroksisesta muovista valmistetut pussit on suunniteltu kestämään… joskus hieman liiankin hyvin ihmisen voimaa, mutta eivät välttämättä bakteereja vastaan. Laatikkoihin pakattuina, huoneenlämmössä säilytettyinä ja jatkuvassa virtauksessa käsiteltyinä niihin kertyy melko suuri määrä ei-toivottuja mikrobeja. Tulos: laittamalla ne suuhusi "ajan säästämiseksi" muutat yksinkertaisen välipalan mikrobiologiseksi arpajaiseksi.

Ja jos kiusaus todella on liian suuri, muista tämä: hampaasi eivät ole monitoimisia pakkausavaimia. Ne ovat jo tarpeeksi ahkeria selviytyäkseen aterioista, välipaloista ja sokeripitoisista juomista ilman, että niihin liittyisi kommandotehtävää itsepäistä muovia vastaan.