Obesofobia: mistä tämä voimakas painonnousun pelko tulee?

Kesän lähestyessä aikakauslehtien sivut kehottavat meitä kiinteyttämään vartaloamme, menemään kuntosalille ja vaihtamaan grillauksen terveellisiin, kastikkeettomiin resepteihin. Kaiken tämän "ylipainoja" vastustavan retoriikan edessä painonnoususta on tullut lähes kollektiivinen pelko. Ja äärimmäisimmässä muodossaan sitä kutsutaan lihavuuskammoksi.

Obesofobia: Kun painosta tulee pakkomielle

On ihmisiä, joilla on hämähäkkifobia ja jotka jännittyvät jo pelkästä näiden karvaisten olentojen mainitsemisesta, ja on myös toisia, joilla on viskeraalinen pelko painoindeksinsä räjähdysmäisestä noususta ja ylipainosta. Tämä on lihavuusfobian perimmäinen määritelmä. Se ei ole vain syyllisyyden tunne, joka hiipii mieleen, kun sorrumme houkuttelevaan leivonnaiseen . Se on jotain paljon ylivoimaisempaa.

Jokaisella puraisulla tästä vaivasta kärsivät laskevat kaloreita aivan kuin heillä olisi päässään pultattu laskuri. He astuvat vaa'alle useita kertoja päivässä seuratakseen painoaan gramman tarkkuudella. He liikkuvat, eivät rentoutuakseen tai purkaakseen jännitystä raskaan päivän jälkeen, vaan polttaakseen ateriansa ja keventääkseen kehoaan.

Lihavuuskammo, valitettavan yleinen vaiva Ozempicin ja kaikenlaisten painonpudotusohjelmien aikakaudella, aiheuttaa irrationaalisen pelon lihomisesta jopa keskipainoisilla ihmisillä, joilla on runsaasti tilaa kasvaa ennen tuota pistettä. Se ei ole vain esteettinen oikku; se on "eräänlainen ahdistuneisuushäiriö", kuten Cleveland Clinicin artikkelissa selitetään.

Obesofobian oireita ei pidä ottaa kevyesti.

Toisin kuin ortoreksiassa, jossa kaikki suun läpi kulkeva ruoka suodatetaan ja luodaan terveellisiä, vanhainkodin arvoisia ruokalistoja, lihavuuskammoon liittyy rajuja rituaaleja erinomaisen elämäntavan ylläpitämiseksi. Obesofobiasta kärsivät kieltäytyvät ravintolakutsuista, kantavat aina mukanaan Tupperware-astioita ja syövät annoksia, jotka tuskin kattavat pienen lapsen kaloritarpeet. He jopa valitsevat pienempiä lautasia vähentääkseen ruoan määrää. Heille puute on käytännössä toinen luonto, automaattinen reaktio. He asettavat itselleen rajoituksia, jopa vaarantaen aliravitsemuksen tai jopa nälkäkuoleman.

Samaan aikaan he puskevat itseään hellittämättä läpi intensiivisten harjoitusohjelmien ja hikoilevat runsaasti, vaikka heidän kehonsa on jo valmiiksi tehoton. Toinen obesofobian ominaisuus on, että sen loukkuun jääneet ovat valmiita käyttämään kaikki säästönsä ostaakseen takaisin fysiikkansa ja tyydyttääkseen tämän viskeraalisen halunsa laihuuteen. Ja kun he katsovat peiliin, heidän silmänsä ovat täynnä loukkauksia ja pahansuopaisuutta. He kokevat epävarmuutensa voimakkaimmillaan. Obesofobia voi johtaa myös muihin mielenterveyshäiriöihin, kuten kehon dysmorfiseen häiriöön, masennukseen, syömishäiriöihin tai pakko-oireiseen häiriöön, Cleveland Clinicin mukaan.

Mahdollisia lihavuusongelman syitä

Lihavuuskammo ei ilmesty yhtäkkiä. Se hiipii salakavalasti ja lähes varoittamatta. Se hiipii sisään lempeästi alkaen tiettyjen Nutri-Score-asteikolla E-luokituksen saaneiden ruokien poistamisesta. Se alkaa halusta "ottaa ohjat käsiinsä" tai "päästä takaisin kuntoon" ja muuttuu sitten epäterveelliseksi pyrkimykseksi laihuuteen. Ja yhteiskunta, joka edistää laihuutta terveyden ihanteena, on yksi syyllisistä ja vetää meidät noidankehään.

Painon syrjintä

Lihavuuskammo ei synny tyhjästä. Se kukoistaa ympäristössä, jossa painoa jatkuvasti tarkkaillaan, kommentoidaan ja arvostellaan. Ylipainoiset ihmiset ovat edelleen alttiita itsepintaisille stereotypioille, ikään kuin heidän kehonsa automaattisesti viestisi tahdonvoiman puutteesta, huolimattomuudesta tai huonoista elämäntavoista. Kuullessaan jatkuvasti, että laihuus on ainoa tie menestykseen, terveyteen tai rakkauteen, jotkut ihmiset kehittävät syvän pelon joutua näiden ennakkoluulojen kohteeksi.

Tästä ahdistuksesta voi sitten tulla suojastrategia. Tavoitteena ei ole enää vain muutaman kilon pudottaminen: kyse on leimautumisen, perhepiirien sopimattomien kommenttien, pyytämättä annettujen neuvojen tai hiljaisten tuomioiden välttämisestä, jotka painavat paljon sovituskopeissa, odotushuoneissa ja jopa lääkärikäynneillä.

Laihuuden kulttuuri

Lihavuusfobiasta on mahdotonta keskustella mainitsematta nykyaikaista hoikan vartalon kulttia. Sosiaalinen media, mainonta, tietyt televisio-ohjelmat ja hyvinvointiala edistävät usein samaa kuvaa: kiinteästä vartalosta, joka esitetään ihanteellisena versiona itsestään. "Muutosohjelmat", detox-haasteet , upeat ennen ja jälkeen -kuvat ja "kesävartaloon" liittyvä keskustelu ylläpitävät ajatusta siitä, että ihmisen tulisi jatkuvasti optimoida vartaloaan.

Menneet traumat

Lihavuuskammo voi johtua myös tuskallisista kokemuksista. Lapsuus, jota leimasi fyysinen kiusaaminen, vanhemman pakkomielle laihduttamisesta, opettajan nöyryyttävä huomautus, koulukiusaaminen painosta… Nämä muistot jättävät joskus pysyviä arpia. Joillakin ihmisillä painonnousun pelko ei liity itse kehoon, vaan siihen, mitä se symboloi. Painonnousu voi herättää henkiin muistoja torjutuksi tulemisen, yksinäisyyden tai häpeän ajanjaksosta. Kehosta tulee tällöin ylikontrolloitu alue, ikään kuin tietyn numeron pitäminen vaa'alla estäisi vanhojen haavojen uudelleen kokemisen.

Ahdistuneisuushäiriöiden historia

Lopuksi, ahdistukseen jo valmiiksi taipuvaiset ihmiset saattavat olla alttiimpia tälle läpitunkevalle pelolle. Kun ihminen on taipuvainen ennakoimaan pahinta, tavoittelemaan täydellistä kontrollia tai pohtimaan loputtomasti, ruoka ja paino voivat muuttua erityisen hedelmälliseksi maaperäksi pakkomielteelle.

Annoskokojen kontrollointi, kalorien laskeminen tai fyysisen aktiivisuuden ritualisointi voi joskus tarjota hetkellisen turvallisuuden tunteen. Mutta tästä hallinnan tunteesta voi nopeasti tulla noidankehä. Mitä enemmän pelko kasvaa, sitä enemmän rajoittavia käyttäytymismalleja vahvistetaan. Ja mitä syvemmälle nämä käyttäytymismallit juurtuvat, sitä vaikeampaa on erottaa yksinkertainen terveysvalppaus psyykkisestä ahdingosta, joka ansaitsee tunnustusta.

Obesofobia ei siis ole pelkästään lisääntyneitä esteettisiä huolenaiheita. Siihen liittyy ahdistunut suhde kehoon, jota ruokkivat monimutkaiset sosiaaliset, emotionaaliset ja psykologiset tekijät ja joilla voi olla todellinen vaikutus elämänlaatuun.