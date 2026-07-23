Alle 1 prosentilla naisista on erityinen näkökyky

Entä jos jotkut naiset pystyisivät havaitsemaan värejä, joita useimmat meistä eivät koskaan näe? Tetrakromaattisuus on poikkeuksellinen visuaalinen kyky, joka avaa oven odottamattomien sävyjen universumiin. Todellinen aistillinen aarre, joka on edelleen suurelta osin mysteeri tiedemiehille.

Katse, joka kykenee löytämään miljoonia vivahteita

Useimmat ihmiset ovat "trikromaatteja": heidän verkkokalvollaan on kolmenlaisia tappisilmiä, noita arvokkaita sensoreita, jotka analysoivat valoa ja joiden avulla voimme erottaa noin miljoona väriä. Joillakin naisilla tapahtuu hämmästyttävä ilmiö: neljäs tappisilmätyyppi rikastuttaa tätä näköpalettia.

Nämä yksilöt, jotka tunnetaan tetrakromaatteina, kykenivät teoriassa havaitsemaan jopa 100 miljoonaa sävyä. Todellinen värien räjähdys, aivan kuin arkipäiväinen maailma olisi muuttunut pysyväksi taideteokseksi. Siinä missä yksi ihminen saattaa nähdä yksinkertaisen vihreän, tetrakromaatti voi huomata hienovaraisia turkoosin, violetin tai jopa oranssin sävyjen variaatioita.

Naisten kromosomeihin liittyvä erikoisuus

Tämä ainutlaatuinen kyky juontaa juurensa genetiikkaan. Värien havaitsemiseen liittyvät geenit sijaitsevat X-kromosomissa. Naisilla on kaksi X-kromosomia, mikä lisää heidän mahdollisuuksiaan periä neljännen tappikuvion kehittymisen mahdollistava variantti. Toisaalta miehillä, joilla on vain yksi X-kromosomi, on enemmän värinäön puutteita, kuten värisokeutta.

Tutkimusten mukaan noin 12 prosentilla naisista saattaa olla tämä erityinen potentiaali. Neljännen täplän omaaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita parempaa näköä päivittäin. Aidosti "toiminnallisia" tetrakromaatteja, jotka pystyvät erottamaan enemmän värejä testeissä, on itse asiassa alle 1 prosentti väestöstä. Yllättävä yksityiskohta kiehtoo myös tutkijoita: tämä kyky näyttää joskus liittyvän isän tai pojan värisokeuteen.

Concetta Antico, taiteilija joka näkee tavallisten värien tuolle puolen

Harvinaisten funktionaalisiksi tetrakromaateiksi tunnistettujen yksilöiden joukossa taidemaalari Concetta Anticon tapaus on erityisen kiehtova. Vuonna 2012 amerikkalaiset tutkijat tutkivat häntä ja vahvistivat hänen poikkeukselliset visuaaliset kykynsä.

Hänen arki tuntuu olevan täynnä värikkäitä yksityiskohtia, jotka ovat monille muille näkymättömiä. Maalauksissaan hän kuvaa heijastuksia, varjoja ja vivahteita, joita useimmat tarkkailijat eivät huomaa. Hänen mukaansa on yllättävää, kuinka monet muut ihmiset havaitsevat vähemmän värejä kuin hän.

Ennen häntä brittiläinen neurotieteilijä Gabriele Jordan oli tunnistanut ensimmäisen todellisen tetrakromaatin laboratoriokokeiden avulla vuonna 2010. Testit osoittivat, että nainen pystyi erottamaan sävyjä, joita muut osallistujat eivät kyenneet erottamaan.

Valvonta, joka joskus jää lepotilaan

Miksi tämä poikkeuksellinen kyky on sitten niin harvinainen? Tutkijat tarjoavat yksinkertaisen selityksen: ympäristömme on ensisijaisesti suunniteltu ihmisille, joilla on kolmenlaisia tappisilmiä. Näytöt, vaatteet, maalit ja arkipäivän esineet käyttävät perinteiselle näölle suunniteltuja väripaletteja. Neljättä tappisilmää ei siis välttämättä koskaan stimuloida riittävästi, jotta se voisi kehittää täyttä potentiaaliaan.

Jotkut tiedemiehet teorioivat, että tietty koulutus tai altistuminen tietyille värialueille voisi aktivoida tätä havaintoa entisestään. Toisin sanoen, joillakin naisilla voi olla poikkeuksellisia visuaalisia kykyjä edes tiedostamattaan.

Toinen katsaus maailman rikkauteen

Tetrakromaattinen värimaailma muistuttaa meitä eräästä olennaisesta asiasta: todellisuudentajumme ei ole kaikilla samanlainen. Se, mitä pidämme "kaikkina väreinä", saattaa olla vain pieni osa joidenkin silmien näkemästä spektristä.

Yhä mysteerin verhoamana tämä kyky kiehtoo tutkijoita edelleen. Se kutsuu meidät myös tarkastelemaan ihmisen monimuotoisuutta eri tavalla: jokaisen silmäparin takana piilee ainutlaatuinen tapa tutustua maailmaan. Ehkäpä jotkut naiset ihailevat joka hetki meille näkymättömiä vivahteita täynnä olevaa sateenkaarta.