Talassofobia: kun meren pelko valtaa lomasi

Jotkut ihmiset nauttivat ajatuksesta pulahtaa suolaveteen, uida aaltojen keskellä ja hypätä avomerelle, kun taas toiset jähmettyvät horisontin nähdessään. Panikoitko heti, kun jalkasi irtoavat maasta? Pysytkö lähellä rantaa, vaikka meri olisi tyyni? Heti kun vesi tummuu, kuvitteletko heti pahimman? Tällä syvänmeren pelolla on nimi: talassofobia. Ja se on kaikkea muuta kuin ainutlaatuinen.

Talassofobia eli kun meri rauhoittaa ahdistusta

Monet ihmiset laskevat päiviä kesälomaan, kuten lapset ennen joulua. Monet haaveilevat uimisesta syrjäisissä poukamissa, kalojen matkimisesta snorkkelilla turkoosissa vedessä tai katamaraanin vuokraamisesta akrobatian suorittamiseksi tässä luonnon luomassa jättimäisessä altaassa. Yhteisessä mielikuvituksessa meri ja valtameri luovat pohjan kesäkaudelle ja lupaavat onnistuneen loman. Silti se, mitä useimmat ihmiset pitävät paratiisina, on kuin valveilla oleva painajainen talassofobiasta kärsiville. He eivät ole ainoastaan suljettuja pois tältä sammakkoeläintoiminnalta, vaan he kokevat aitoa levottomuutta tummien vesien edessä, jotka muutamassa solmussa muuttuvat läpikuultavan turkoosista syvän siniseksi.

Pelkkä ajatus veneessä olemisesta avomerellä ilman näkyvyyttä rannalle saa heidät paniikkiin. Eikä tässä puhuta mistään pienestä, epävakaasta kalastajan mökistä, joka uhkaa kaatua pienimmästäkin aallokosta. Jopa lauttamatka pimeässä syöksee heidät epämukavaan oloon. Melontalautailu mysteerin peittämän meren yllä, jonka sisältöä on mahdotonta ymmärtää, on yksinkertaisesti mahdotonta. Tykinkuulojen ampuminen veneen hyppylaudalta pelastusliiveistä ja tukahduttavasta kuumuudesta huolimatta, joka melkein anelee pulahtamista uimaan, on myös heidän kykyjensä ulottumattomissa.

He mieluummin ratkaisevat ristisanatehtäviä lepotuoleillaan kuin uskaltautuvat veteen, paikkaan, joka on täynnä salaisuuksia ja kuhisee outoja olentoja. Ehkä sinäkin olet jo keksinyt tekosyitä, kuten "minulle tulee merisairas" tai "en halua kastella hiuksiani", välttääksesi tulevaisuuden inspiraation lähteeksi kauhuelokuvien tekijöille. Lääketieteellisesti talassofobia kuvaa voimakasta, irrationaalista ja hallitsematonta syvänmeren pelkoa. Järvet, valtameret ja meret eivät herätä mielihyvää, vaan stressiä, hikoilua, huimausta ja sydämentykytys.

Talassofobian yhteydessä ilmenevät oireet

Vaikka monet tutkimukset väittävät, että meri on rauhoittava paikka , sillä on päinvastainen vaikutus talassofobiasta kärsiviin. Talassofobiasta kärsiville loma veden äärellä on todellinen koettelemus. Kaikki muistuttaa heitä heidän ahdistuksistaan, mukaan lukien sukelluskurssien mainosjulisteet. Heille tämä laaja vesialue on valtava uhka.

Vaikka lippu on vihreä ja meri on tyhjä meduusoista, he näkevät jatkuvasti vaaraa aaltojen alla. Usein "pelkureiksi" kutsutut he tuntevat kuitenkin todellista sisäistä myllerrystä, kun he eivät enää näe pohjaa. Kohdatessaan tumman järven, hieman liian huimaavan meren tai jopa koralleja tai hylkyjä käsittelevän dokumentin kuvat, he voivat kokea:

Vilunväristykset

Liiallinen hikoilu

Hengitysvaikeudet

Sydämentykytys

Huimaus tai pahoinvointi

Rintakipu tai kireyden tunne

Ahdistuskohtaukset

Mistä tämä pelko suuria vesistöjä kohtaan tulee?

Talassofobia on pelko, jota edelleen aliarvioidaan. Silti se vaikuttaa useampaan ihmiseen. Kukapa ei olisi koskaan menettänyt kaikkea rohkeutta siirtyessään rauhoittavalta hiekalta täydelliseen tyhjyyteen rauhallisen uinnin aikana? Kukapa ei olisi koskaan hypännyt ja juossut rantaan täyttä vauhtia, kun on tuntenut harhailevän merilevän hipaisevan jalkaansa vasten? Talassofobia ei johdu sameisiin vesiin sijoittuvien kauhuelokuvien katsomisesta. Todellisuudessa valtameri sisältää huomattavan määrän pimeyttä.

Tähän mennessä ihmiset ovat tutkineet alle 10 % merenpohjasta… mikä tekee siitä hedelmällisen maaperän peloille ja mielikuvitukselle. Ihmisille, jotka vihaavat vastaamattomia kysymyksiä ja nauttivat kaiken selvittämisestä, tuntematon on kauhistuttavaa. Niinpä luonnollisesti, ilman näkyvyyttä, kuvittelemme esihistoriallisen näköisiä olentoja terävine hampaineen valmiina vetämään meidät syvyyksiin. Emme voi olla keksimättä katastrofaalisia skenaarioita. Ja tämä on vasta tämän psykologisen jäävuoren huippu. Talassofobia voi johtua myös lapsuuden traumasta: uinnista, joka melkein päättyi hukkumiseen, uhkarohkeasta tilanteesta, joka meni pieleen…

Miten luoda yhteys mereen rauhallisen kesän viettoon?

Hyviä uutisia: talassofobia ei ole väistämätön, eikä se tarkoita, että joutuisit viettämään joka kesä aurinkotuolissa kaukana rannasta. Tämä pelko, olipa se kuinka ylivoimainen tahansa, voi vähentyä, jos et yritä taistella sitä vastaan raa'asti. Ei ole mitään järkeä pakottaa itseäsi sukeltamaan avomerelle huomenna tai suostua snorklausretkelle "todistaaksesi" itsellesi, että olet kyvykäs. Fobioiden kanssa "ukkosenisku"-lähestymistapa toimii harvoin.

Tehokkain lähestymistapa on edelleen asteittainen altistuminen. Aloita tarkkailemalla merta rannalta, kävele sitten vedessä nilkkoihin asti, totuttele aaltojen liikkeeseen ja etene vähitellen ylittämättä koskaan sietokykyäsi. Ajatuksena ei ole esiintyä tai tulla Calanquesin seuraavaksi merenneidoksi, vaan oppia uudelleen yhdistämään meri turvallisuuden tunteeseen. Santé Magazine puolestaan suosittelee hypnoterapiaa, jolla voi henkisesti heijastaa itsensä tähän hampaiden kalinan saavaan maailmaan. Se ylistää myös kognitiivisten käyttäytymisterapioiden hyveitä pelon korvaamisessa tyyneydellä.

Loppujen lopuksi meren kanssa uudelleenyhteyden luominen ei välttämättä tarkoita Atlantin ylittämistä. Joskus riittää, että kastat varpaasi veteen kuvittelematta, että vaahdon alla vaanii merihirviö.