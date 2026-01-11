Search here...

Tutkimuksen mukaan tämä aktiviteetti voi vähentää dementian riskiä 76 prosentilla.

Entä jos aktiviteetti, joka on sekä ystävällinen, taiteellinen että helposti lähestyttävä, voisi olla merkittävä liittolainen henkisten kykyjen säilyttämisessä ikääntyessämme? Näin ehdottaa Washington Postin raportoima tutkimus: säännöllinen tanssiminen voisi vähentää dementian riskiä 76 prosentilla.

Yllättävä vaikutus kognitiiviseen terveyteen

Tutkijat ovat vuosikymmenten ajan tutkineet elämäntapojen ja aivojen terveyden välisiä yhteyksiä. Oli jo tiedossa, että tasapainoinen ruokavalio, mielen virkistäminen peleillä tai lukemisella ja säännöllinen liikunta vaikuttivat henkisen toiminnan ylläpitämiseen. Mutta Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan professorin, tohtori Trisha Pasrichan , tekemä tutkimus korostaa paljon vähemmän käsiteltyä tekijää: tanssia.

Hänen mukaansa ihmisillä, jotka tanssivat useita kertoja viikossa, on merkittävästi pienempi riski sairastua ikään liittyvään kognitiiviseen heikkenemiseen. Tutkimus perustuu 1980-luvulta peräisin olevaan tietoon, joka on peräisin Yhdysvaltojen Bronxissa asuvien aikuisten pitkäaikaisseurannasta.

Miksi tanssi erottuu niin paljon joukosta?

Kymmenestä analysoidusta fyysisestä aktiviteetista (uinti, tennis, kävely jne.) vain tanssi osoitti näin vahvaa vaikutusta henkisten toimintojen säilymiseen. Tutkijoiden mukaan ainutlaatuisen sen tekee fyysisen rasituksen, koordinaatiokyvyn, älyllisen stimulaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yhdistelmä.

Tanssiminen vaatii rytmin seuraamista, liikkeiden ennakointia ja joskus myös tanssimista tanssipartnerin kanssa musiikin tahtiin. Nämä elementit aktivoivat intensiivisesti aivojen eri alueita, tarjoten samalla mielihyvää ja luoden sosiaalisia yhteyksiä.

Hyödyt ulottuvat paljon aivojen ulkopuolelle

Tanssin myönteiset vaikutukset eivät rajoitu kognitiivisen heikkenemisen ehkäisemiseen. Australialaisen terveyssivuston Better Healthin mukaan tämä aktiviteetti parantaa:

  • Sydän- ja verisuoni- sekä hengityselinten tila
  • Lihasjänteys ja koordinaatio
  • Tasapaino ja joustavuus
  • Ryhti ja kehotietoisuus
  • Moraali ja itsetunto
  • Sosiaalisten vuorovaikutusten laatu

Toisin sanoen tanssiminen voi edistää yleistä hyvinvointia missä tahansa iässä.

Kaikille avoin aktiviteetti

Hyviä uutisia: sinun ei tarvitse olla ammattitanssija kokeaksesi hyödyt. Monet yhdistykset, studiot ja kulttuurikeskukset tarjoavat tunteja aikuisille aloittelijoille, olipa kyse sitten tanssista, latinalaisista tansseista, hiphopista tai jopa perinteisistä tansseista.

Ja niille, jotka ovat ujompia tai jotka mieluummin pysyvät kotona, verkkovideot tarjoavat erinomaisen aloituspisteen. YouTuben kaltaiset alustat ovat täynnä ilmaisia tunteja, joissa voi treenata yksin, kumppanin kanssa tai perheen kanssa – kaikki mukavasti omasta olohuoneesta käsin.

Uudenvuodenlupausten moninkertaistuessa miksi ei harkitsisi tanssia omana hyvinvointitapanaan? Se yhdistää nautinnon, liikkeen ja stimulaation, ja siitä voi hyvinkin olla merkittävä voimavara mielen terävänä pitämisessä pidempään.

Onko sinulla univaikeuksia? Nämä kevyet harjoitukset voivat auttaa sinua nukkumaan paremmin.

