Tämä kuukausittainen aktiviteetti voisi parantaa monien naisten hyvinvointia

Onnellisilla naisilla on salainen ase alakuloisuutta vastaan, ja se on nimeltään "sisaruus". Kun he ovat alamaissa tai alakuloisia, he eivät määrää itselleen kylpyläpäivää tai ostosreissua, vaan annoksen tyttöystäviä. Hyvin vakavien tutkimusten mukaan ystävien kanssa tapaaminen on erinomaista terapiaa. Hyvän seuran resepti, joka uusitaan 22 päivän välein.

Tyttöjen illat ulkona: tieteen tunnustama hyvinvointirituaali

Entä jos parhaalla masennuslääkkeelläsi olisi WhatsApp-ryhmän nimi ja Gossip Girl -sarjan jälleennäkemiskohtauksen muoto? Entä jos vastaus arkipäivän huoliisi löytyisi juorujen, hiusrullien ja suklaaherkkujen täyttämästä yökyläilystä? Hätänumerosi, kun kaikki hajoaa tai kun elämästä tulee liian vakavaa, on kiistatta tyttöystäviesi matkapuhelinnumero. Podcasteilta kuulostavat ääniviestit ja sentimentaaliset aivoriihikeskustelut eivät kuitenkaan korvaa tyttöjen iltaa. Tiedättehän, sellaista, jota miehet pitävät kliseisenä ja tylsänä, mutta jolla on voimakas rauhoittava vaikutus.

Olipa kyseessä sitten viihtyisä teehetki, eloisa karaokesessio , rennot illanistujaiset kotona tai ihonhoitotapaaminen, tyttöjen illat kotona tuntuvat lähes elintärkeiltä, kun on alamaissa. Tarvitset annoksesi sisaruutta, voidaksesi luoda uudelleen yhteyden kuin Upper East Siden eliitti Blair Waldorfin olohuoneessa. Ja aihetta koskevien tutkimusten mukaan tyttöjen illat yksin voivat palauttaa dopamiinitasosi. Ne ovat enemmän kuin juoruilevat haastattelut tai asuntokaupat, ne ovat yhtä palauttavia kuin gong-kylvyt ja meditaatiosessiot.

Talker Researchin vuonna 2011 tekemän kyselyn mukaan 78 % kyselyyn vastanneista naisista sanoi tarvitsevansa tyttöjen illan 22 päivän välein akkujen lataamiseksi. Ja kokemuksesta tiedät, että tästä "tyttövoima"-teemaisesta kokoontumisesta poistut kevyenä, itseluottamusta kohotettuna ja mieliala kohentuneena. Muista, että tämä ei ole vain miellyttävä "tunne". Tyttöjen illat, joita usein syytetään pinnallisiksi ja merkityksettömiksi, ovat itse asiassa vastalääke alakulolle.

Sisaruuden hetkiä yhtä hyödyllisiä kuin terapiaistunto

Jos naisilla olisi valinnanvaraa, he mieluummin tapaisivat tyttöystäviensä kanssa ja uskoutuisivat vuorotellen toisilleen kuunnellen "Who Run the World" -kappaletta kuin osallistuisivat kynttiläillalliselle, vaikka se muistuttaisi La La Landin illallista. Luvut puhuvat puolestaan: 62 % kyselyyn vastanneista sanoi valinneensa tyttöjen illan romanttisen illallisen sijaan kumppaninsa kanssa.

Lisäksi tytöt päästävät irti täysin ollessaan läheisimpien ystäviensä kanssa. Itse asiassa 83 % naisista pitää enemmän strukturoimattomista keskusteluista kuin suunnitelluista aktiviteeteista. Tyttöjen illat ulkona, jotka ovat arvaamattomia ja täynnä anekdootteja, joita viattomat korvat eivät kuulisi, ovat rikastuttavia, puhdistavia, riemastuttavia ja täyttäviä. Lyhyesti sanottuna, ei ole tarpeeksi adjektiiveja kuvailemaan niiden valtavia hyötyjä. Se on kaikenkattava hoito.

Vuonna 2022 Yhdysvalloissa sijaitsevan Santa Barbaran yliopiston kahden tutkijan tekemässä tutkimuksessa nämä illat esitetään paineenalennuskammiona, pakopaikkana kaaokselta ja tapana purkaa höyryjä. ”Naiset uskoutuvat toisilleen todennäköisemmin, jakavat tunteitaan ja nojaavat toisiinsa stressaavina aikoina”, mikä johtaa tutkimuksen mukaan ”merkittäviin psykologisiin hyötyihin”. Kaikki tämä ”hoita ja ystävysty” -strategian ansiosta – toisin sanoen hoivaamisen ja yhteenkuuluvuuden luomisen ansiosta. Nämä tyttöjen illat ovat yhtä vapauttavia kuin tavaroiden rikkominen karvaisessa huoneessa ja yhtä rauhoittavia kuin puiden halaaminen syvällä metsässä.

Tarinan opetus: ystäville soittaminen on hyvä asia, mutta heidän näkemisensä on vielä parempi.

Tyttöjen iltojen järjestäminen on joskus todellinen haaste. On vaikeaa sovittaa yhteen kaikkien aikatauluja, kun taas toisella on keramiikkakurssit joka ilta, toisella leiriytyy kuntosalilla iltakymmeneen asti ja jengin kuningattarella on aina liikaa paikkoja. Sopivan päivämäärän löytämiseksi on käytännössä suunniteltava vuosi etukäteen, kun taas murrosiässä yksi koodinimi riittää kaikkien keräämiseen yhteen hengailupaikkaan.

Silti se, mitä saatat pitää valinnaisena iltana tekstiviestien ja digitaalisten kahdenkeskisten keskustelujen aikakaudella, ansaitsee jälleen prioriteetin. Emme aio kieltäytyä hyvästä kahden tunnin puhelusta, joka laittaisi maailman kuntoon pyjamapuvuissamme. Dramaattiset ääniviestit, kuiskatut "odota, minäpä kerron sinulle" -jutut peiton alla, nopeat palaverit metroasemien välillä – kaikki tämä on arvokasta. Se säästää päiviä, lievittää ahdistusta ja pitää yhteyden yllä. Mutta ollaanpa rehellisiä: mikään ei korvaa todellista elämää, 3D-kokemusta, läsnäoloa, joka vie tilaa sohvalla.

Ystävien näkeminen on täydellinen aistikokemus. Heidän ilmeensä kertovat paljon, kun he tuomitsevat jonkun sanomatta sanaakaan. Katseet kertovat paljon. Energia virtaa, hiljaisuudet, jotka eivät ole kiusallisia, naurunremakat, jotka ovat liian kovia ja liian voimakkaita. Puhelimessa puhutte. Oikeassa elämässä asutte yhdessä.

Soittelu pitää liekin yllä. Toistemme näkeminen lisää bensaa liekkeihin. Molemmat ovat tärkeitä, mutta jaettu nauru pöydän ääressä voittaa aina nauravan emojin. Joskus ystäviemme mukava sänky on yhtä kutsuva kuin terapeutin sohva.