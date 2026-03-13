Rintasyöpätutkimuksessa kissat voisivat tarjota arvokasta tietoa.

Merkittävistä tieteellisistä edistysaskeleista huolimatta rintasyöpä on edelleen yksi naisten tappavimmista syöpätyypeistä. Vaikka tekoäly auttaa edistämään tutkimusta tätä salakavalaa tautia vastaan ja parantamaan seulontamenetelmiä, robotit eivät ole ainoa toivon lähde. Myös kissat voivat osallistua, eivätkä vain lohduttavalla kehräyksellään.

Kissat, odottamattomat liittolaiset rintasyövän vastaisessa taistelussa

Kolmenkymmenen vuoden aikana uusien rintasyöpätapausten määrä naisilla on lähes kaksinkertaistunut. Nykyään lääketiede on paremmin varustautunut, erityisesti tekoälyn nopean nousun jälkeen. Joskus kritisoitu ja harvoin ylistetty tekoäly voisi hyvinkin mullistaa niiden kahden miljoonan naisen hoidon, joilla diagnosoidaan syöpä vuosittain maailmanlaajuisesti. Rintaliivit, jotka pystyvät havaitsemaan syöpäsoluja yksinkertaisten sensoreiden avulla, lääketieteellisten kuvien hienostuneempi tulkinta, tehokkaat algoritmit uusiutumisriskin ennustamiseksi – tämä on enemmän kuin lupaavaa ja ennakoi yleishyödyllisiä lääketieteellisiä innovaatioita.

Vaikka tekoäly yksinään edustaa jaloa vallankumousta rintasyövän hoidossa, myös kissoilla on oma roolinsa tässä taistelussa, joka ilmenee vaaleanpunaisen nauhan muodossa. Nämä tarttuvan rauhallisuutensa ansiosta kissat ovat paljon enemmän kuin pelkkää emotionaalista tukea potilaiden halaamiseksi ja heidän perehdyttämisekseen kehräysterapiaan, ne ovat todellisia inspiraation lähteitä onkologiassa. Ne eivät ole vain luonnollisia stressinlievittäjiä, vaan täysivaltaisia toimijoita. Ja erittäin luotettavia analyyttisiä työkaluja.

Science -lehdessä julkaistussa eläinlääketieteen ja ihmislääketieteen asiantuntijoiden tekemässä tutkimuksessa vedettiin yhtäläisyyksiä kissojen ja ihmisten välille. Mitä tulokset osoittivat? Kissat, kuten koiratkin, elävät samassa ympäristössä kuin me. Ne altistuvat saasteille ja passiiviselle tupakoinnille ja kärsivät samoista sairauksista kuin me. Vaikka sanotaan, että kissoilla on yhdeksän elämää, ne eivät aina ole parhaimmillaan. Ne kokevat myös syövän lamauttavan väsymyksen, diabeteksen vaikutukset ja niveltulehduksen lamauttavan kivun.

Kissat, erinomaisia analyysikohteita

Tästä näkökulmasta ei ole kysymykseenkään, että kissoja kohdeltaisiin kuin marsuja tai niistä tehtäisiin laboratoriorottia. Lähestymistapa on paljon empaattisempi ja inhimillisempi. Tätä valaisevaa tutkimusta johtanut Louise van der Weyden ja hänen kollegansa tutkivat lähes 500 kesykissan syöpäkasvainten näytteitä.

Kaikki nämä nelijalkaiset seuralaiset olivat kotoisin viidestä maasta ja kärsivät 13 eri syövästä. Johtopäätös: ihmiset ovat saattaneet polveutua apinoista, mutta niillä on myös kiistattomia yhtäläisyyksiä kissojen kanssa. Tämän tutkimus paljastaa.

Syöpä syntyy, kun solujen DNA:han tapahtuu mutaatioita (muutoksia geeneissä). Siksi tutkijat ovat tutkineet kissojen syöpäsolujen DNA:ta nähdäkseen, muistuttavatko nämä mutaatiot ihmisillä havaittuja mutaatioita. He havaitsivat, että jotkin mutaatiot ovat samoja kissoilla ja ihmisillä, erityisesti rintasyövän tapauksessa. Esimerkiksi yli puolessa tutkituista kissoilla nisäkasvaimista FBXW7-niminen geeni oli muuttunut. Ihmislääketiede tuntee tämän geenin jo ennestään.

Hoitoa testataan jo kissoilla

Vaikka Angelina Jolie teki BRCA1-geenimutaation tunnetuksi, FBXW7-geenimutaatio on edelleen harvinainen naisilla. Vaikka se vaikuttaa vain pieneen osaan sairastuneista, tämä tieteellinen löytö on merkittävä läpimurto. Se voi johtaa uusiin, kohdennetumpiin ja tehokkaampiin hoitoihin. Itse asiassa kissat hyötyvät jo näistä edistysaskeleista. Eläinlääkärit käyttävät erityisiä lääkkeitä taudin hoitoon.

Vaikka tiede simuloi pitkään sairauksia terveillä hiirillä testatakseen hoitoja, nyt sitä harjoitellaan tosielämän olosuhteissa kissoilla, jotka kärsivät syövästä. Eläinten hyvinvointi ei ole enää vaihtoehto, vaan prioriteetti. Siksi tämä tutkimus on hyödyllinen sekä kissaystävillemme että naisille.

Lääketiede ei värvää kissoja niiden silkkisen turkin ja suloisten kasvojen vuoksi. Ne tietämättään edistävät rintasyövän parempaa ymmärtämistä. Tulevaisuuden sankareilla ei ole vain nivellettyjä käsivarsia ja sydänkonetta; heillä on myös viikset ja kiintymys pahvilaatikoihin.