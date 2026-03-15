Tämä tutkimus kyseenalaistaa yleisen käsityksen siitä, että painonpudotus tekee onnelliseksi.

Kesän lähestyessä sanomalehtien otsikot kannustavat meitä vaihtamaan mukavat tohvelimme lenkkareihin ja polttamaan "kertyneet kalorit" racletten kera. Joka vuosi monet ihmiset antavat periksi painonpudotusrutiinien paineille, ikään kuin painonpudotus tarkoittaisi automaattisesti suurempaa onnellisuutta. Ikään kuin löysä olo farkuissa olisi täyttymyksen ruumiillistuma. Äskettäinen tutkimus kuitenkin kyseenalaistaa kaiken, mitä luulimme tietävämme painonpudotuksesta.

Diettiblues: vähän tunnettu todellisuus

Kesän lähestyessä aikakauslehdet täyttyvät detox-resepteistä, "ihmeravitsemusneuvoista" ja kotitreeneistä, jotka kehottavat suurta yleisöä pudottamaan muutaman kilon ja tepastelemaan lämpimällä hiekalla. Enää ei sula pois raclettejuusto, vaan luvut, ikään kuin vaa'an lukeman pienentäminen jotenkin parantaisi hyvinvointia.

Jos näihin määräyksillä täytettyihin julistuksiin on uskominen, onnellisuus riippuu muutamasta sentistä vyötärön ympärillä ja asuu mauttomissa salaateissa, kokoa 6 olevissa vaatteissa ja "rasvaa polttavissa" yrttiteissä. Voidakseen tuntea olonsa henkisesti hyväksi, on voitava hyvin fyysisesti, ja se on mahdotonta rakkauskahvojen, vaahtokarkkivatsan ja yhteen hankaavien reisien kanssa. Ainakin yhteiskunta on vakuuttanut meidät tästä yhdistämällä litteän vatsan elinvoimaan.

Monet antavat näiden houkuttelevien lupausten lumoutua ja ryhtyvät rajuihin dieetteihin toivoen iloitsevansa uudesta näkökulmastaan. Paitsi että paperilla painonpudotus on "idyllistä", mutta todellisuudessa se on sydänsurujen lähde. Vaa'an lukema, joka todistaa kuukausien puutteesta ja väsymättömästä liikunnasta, ei tuo onnea, vaan herättää vain epätoivoa. University College Londonin tutkimus kumoaa ajatuksen, että laihuus on onnen parannuskeino. Ja kiiltävälle paperille painetut lausunnot kuulostavat enemmän valheilta kuin hyväntahtoisilta neuvoilta.

Kun pettymys on suurempi kuin tyytyväisyys

Yhteisessä mielikuvituksessa painonpudotus on saavutus, henkilökohtainen menestys, onnittelujen syy. Yhteiskunta on tehnyt hienoa työtä aivopestessään meidät tällä dieettiystävällisellä versiolla. Siksi on vaikea kuvitella tuntevansa oloaan alakuloiseksi tämän paljon toivotun fyysisen muutoksen suhteen. Silti jälkimainingit jäävät usein odotuksia alhaisemmiksi. Ja lopulta, jopa "vähemmän kilon" myötä, moraali pysyy alhaisena.

Merkittävä painonpudotus kaksinkertaistaa riskin tuntea surua, yksinäisyyttä tai jopa masennusta verrattuna henkilöön, joka ei ole laihtunut tai joka on jopa lihonnut. Näiden johtopäätösten tekemiseksi tutkijat seurasivat lähes 2 000 ylipainoista tai lihavaa henkilöä. Analyysijakson lopussa 14 % osallistujista oli laihtunut vähintään 5 % painostaan. Heidän psykologinen tilansa ei kuitenkaan ollut parantunut; päinvastoin.

Laihtuneilla ihmisillä oli 78 % suurempi todennäköisyys kehittää masennusoireita verrattuna muihin. Näin ollen, vaikka jotkut terveysindikaattorit, kuten verenpaine, olivat parantuneet, heiltä puuttui elämänilo. Syy? Jojo-efekti, pysähtyneisyyden tunne, hidas edistyminen tulosten näkemisessä peilistä ja tunne siitä, että ponnistelut ovat turhia. Painonpudotus vaatii monia uhrauksia ilman todellista palkintoa lopussa. "Ihmisten ei pitäisi odottaa näkevänsä yhtäkkiä kaikkien elämänsä osa-alueiden paranevan", varoittaa Sarah Jackson, yksi tutkimuksen tutkijoista.

Itsensä hyväksyminen, paras resepti

Lopulta tämän tutkimuksen opetus on selvä: on parempi vaihtaa näkökulmaa kuin kehoa. Se, että mahtut nuoruuden housuihin ja vetää mekon vetoketjun kiinni, ei tarkoita, että olisit erossa kaikista huolistasi. Sitä paitsi ne kovalla työllä voitetut kilot ilmestyvät nopeasti uudelleen.

Tieteellisessä New Scientist -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan noin 85 % " ylipainoisiksi " pidetyistä ihmisistä, jotka laihtuvat vähintään kymmenesosan painostaan, lihovat sen takaisin seuraavana vuonna. Mitä järkeä siis on kieltäytyä jälkiruoasta ravintolassa ja vastustaa hyvän hampurilaisen houkutusta, jos aikoo vain palata lähtöpainoonsa?

Elämän täysillä ottaminen ennen kuin yhteiskunnan paineet nielevät meidät – se on oikea filosofia. Sen sijaan, että muuttaisimme kehoamme kauneusstandardien mukaiseksi, muutamme ajattelutapaamme. Sen sijaan, että kiinteyttäisimme kehoamme, vahvistamme itsetuntoamme. Koska todellinen vallankumous ei ole "muutaman kilon pudottamista", vaan vapauttamista paineista, jotka vakuuttavat meidät siitä, että meidän on muututtava ansaitaksemme onnen. Oppiminen elämään kehossamme sellaisena kuin se on, kaikkine muunnelmineen ja ainutlaatuisine ominaisuuksineen, on epäilemättä terveellisin lähestymistapa.