Kylmän hauteen laittaminen alusvaatteisiin: odottamaton ajatus, jonka jotkut naiset omaksuvat

Tämän helleaallon aikana, joka tuntuu kuin "Groundhog Day" -elokuvan uusintaversiolta, kaikki hakevat helpotusta helteeseen, olipa kyseessä sitten supermarkettien ilmastoidut hyllyt tai tuuletin. Jotkut alentavat ruumiinlämpöään jääkylmillä suihkuilla, kun taas jotkut naiset asettavat jääpaloja muualle kuin niskaan tai viinilaseihin: alusvaatteisiinsa. Ei, tämä ei ole nykyajan noituutta eikä jonkin netistä löytyneen kaukaa haetun teorian tulosta. Tällä näennäisesti jäisellä, ikivanhalla käytännöllä on hyvin vakava nimi: istumakylpy.

Istahuinti, pitkäaikainen rituaali

Kylmä on osa monia hyvinvointirutiineja, ja se tekee muutakin kuin vain viilentää kehoa helleaaltojen aikana. Vaikka se saattaa aiheuttaa muutaman vilunväristyksen ja yllätyksen henkäyksen, se on uskomattoman hyödyllistä keholle. Jotkut naiset upottavat päänsä jääkylmään veteen kiinteyttääkseen ihoaan ja supistaakseen ihohuokosia, kun taas toiset tekevät niin stimuloidakseen vagushermoaan . Vähemmän kylmälle herkät naiset päättävät suihkunsa jääkylmällä suihkulla tehostaakseen verenkiertoa ja menevät nukkumaan kevyin jaloin. Ei ole sattumaa, että urheilijat käyvät kryoterapiahoidoissa kapseleissa -110 °C:ssa.

Kylmästä on hyötyä myös alusvaatteissa. Vaikka naiset tuntevat kuukautisten aikana paremmin kuumavesipullot kuin kylmäpakkaukset, heidän kannattaa kokeilla laittaa jotain kylmää jalkojensa väliin. Eikä, tämä ei ole uusi tekniikka yksin kiihottumiseen tai tärinän laukaisemien kaltaisten tuntemusten herättämiseen. Hyöty on aivan erilainen.

Sitsikylpy, tämän epätavallisen käytännön virallinen nimi, tarkoittaa kylmän levittämistä välilihalle 10–30 minuutiksi päivässä kehon lämpötilan alentamiseksi. Tämä nimi on harhaanjohtava, koska istukylpy ei käytä luonnollisen kokoisia altaita, vaan yksinkertaisesti irrotettavaa pussia, joka muistuttaa terveyssidettä ja joka annostelee kylmän. Tämä on tuore keksintö paljon vanhemmalle käytännölle. Kiinassa istukylpy on ollut osa kulttuuria vuosituhansien ajan. Keskikuningaskunnan naiset roiskivat itseään kylmällä vedellä välilihasta nivusiin.

Kylmän hyödyt tällä intiimialueella

Vaikka Viisikymmentä harmaan sävyä -elokuvassa arvaamaton kristitty vierittää jääpalaa kumppaninsa kehoa pitkin, kunnes se saavuttaa ratkaisevan pisteen, istumakylvyllä on toinen tarkoitus. Sen kannattajien mukaan istumakylvyn ensisijaisena tarkoituksena on säädellä sisäistä lämpötilaamme ja siten vähentää kehon tulehdusta. Kehon lämpötilamme on vaihdellut rajusti jo useiden vuosien ajan ja noussut ympäristön vaikutuksesta. Useiden tutkimusten mukaan kehon lämpötilamme on noussut kuudella kymmenesosalla.

Sitsikylvyn sanotaan aiheuttavan pienen lämpöshokin ja paluun normaaliin elämään eräänlaisen ketjureaktion kautta. Muita mainittuja hyötyjä ovat vaikutukset immuunijärjestelmään, energian lisääntyminen ja unen paraneminen. Sitsikylpy voi myös poistaa myrkkyjä, lievittää kuukautiskipuja ja jopa parantaa ruoansulatusta. Nämä myönteiset vaikutukset dokumentoi France Guillain, ranskalaisen sitzikylpykäytännön johtava hahmo, kirjassaan "The Sitz Bath: One Hundred Years After Louis Kuhne".

Mitä asiantuntijat ajattelevat tästä tekniikasta

Tässä tukahduttavassa kuumuudessa, joka saa meidät tuntemaan kuin eläisimme eteläisellä pallonpuoliskolla, alusvaatteiden muuttaminen jääkaapiksi on varsin tervetullutta. Se on melkein tehokkaampaa kuin tuuletin tai kannettava lämmitin, varsinkin tässä paikassa, joka muistuttaa nopeasti saunaa pienelläkin pysähdyksellä metron penkillä.

Asiantuntijat eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita tästä lähestymistavasta, jota he pitävät empiirisenä. He lieventävät menetelmää ja huomauttavat, ettei istumakylpyjä ole tutkittu vakavasti otettavassa tieteellisessä tutkimuksessa. Mediajulkaisu ”Allô Docteur” -sivuilla tohtori Odile Bagot muistuttaa lukijoita, että istumakylpyjä puoltavia argumentteja ei ole koskaan todistettu, paitsi anekdoottisten todisteiden perusteella. ”Ainoa lääketieteellinen hyöty kylmän levittämisestä välilihaan saattaa olla alueen tulehduksessa (esimerkiksi episiotomian jälkeen, hematooman tai peräpukamien yhteydessä)”, hän kirjoittaa.

Mediayhtiö Dopamin Paris puolestaan huomauttaa, että kylmää koskevissa tutkimuksissa jätetään huomiotta tietyt naisten anatomiset tosiasiat, erityisesti hormonit, kuukautiskierron ja myös hermoston, joka on rakenteeltaan erilainen. Vaikka kylmä voi varmasti parantaa yleistä terveyttä, keho voi joskus kokea sen uhkana. Se on synonyymi stressille ja aktivoi "taistele tai pakene" -reaktion.

Olipa kyseessä sitten lumelääke tai aito hyvinvointia edistävä löytö, istumakylvyllä on edelleen omat mysteerinsä. Niillä, jotka ovat kokeilleet tätä kokonaisvaltaista menetelmää, on kuitenkin vain hyvää sanottavaa. Ehkä paras tapa saada selville on kokeilla sitä itse viilentävät alusvaatteet päällä.