Viikonlopun yksinäisyys: tapa hyväksyä ja rakastaa sitä

Kun olet sinkku ja asut uudessa kaupungissa kaukana rakkaistasi, viikonloppu voi joskus tuntua loputtomalta. Toisin kuin esimerkiksi Frendit-sarjat esittävät, et vietä kahta vapaapäivääsi siemaillen hienoja limonadeja hyvässä seurassa. Joskus se on vain tyhjyyden tunne. Odotat melkein tuskin viikon alkua ja palaat jonkinlaiseen sosiaaliseen elämään. Tässä on muutamia viihdeideoita selviytyäksesi viikonlopun yksinäisyydestä ja täyttääksesi tyhjän aikataulun.

Ymmärrys siitä, miksi viikonloppu on vaikeampi

Viikonloppu lähestyy hitaasti, ja me pyörittelemme päätämme pohtien, miten sen täyttäisimme. Odotamme innolla viikon loppua, mutta samaan aikaan kammoamme tätä pitkää yksinäisyyden aikaa. Selaamme yhteystietojamme etsien ystävällisiä sieluja viemään vapaa-aikaamme, tallennamme askarteluohjeita sosiaalisesta mediasta ja tarkistamme paikallisia uutisia etsien epätoivoisesti retkiä tai muita mielenkiintoisia tapahtumia. Todellisuudessa pelkäämme niin paljon olla yksin itsemme kanssa, että olemme valmiita lähtemään ensimmäiseen paikalliseen petankkiturnaukseen tai seniorien tanssilavalle.

Vaikka yksinäiset viikonloput tuntuvat joillekin palauttavilta ja muistuttavat arvokasta itsetutkiskelun hetkeä, toisille ne ovat erityisen ahdistavia. Tämä pätee erityisesti sinkkuihin, joilla on vain sisäinen äänensä, jolle puhua (eikä sekään ole aina kovin ystävällinen). Siirtyminen velvollisuuksien kyllästämästä viikosta olympialaisen rauhan täyttämään viikonloppuun voi joskus olla äkillinen.

Wolfgang Maenningin vuosilta 1994–2010 kerättyyn dataan perustuvantutkimuksen mukaan viikonloppu on suurimmalle osalle ihmisistä masentavampi kuin arkipäivä. Se vaikuttaa paradoksaaliselta, mutta totta. Syynä on se, että viikko pitää meidät voimakkaan adrenaliinitason tilassa, ja tämä jännitys haihtuu viikonlopun koittaessa aiheuttaen syvän alakuloisuuden , kun kauan odotetut vapaapäivät koittavat.

Lakkaa pitämästä yksinäisyyttä epäonnistumisena

Viikonlopun yksinäisyys on joillekin palauttava, toisille ahdistava kokemus, ja se on edelleen tabu. Se koetaan henkilökohtaisena tappiona ja herättää reaktioita, kuten "Olen pahoillani puolestasi", ikään kuin se olisi jotain väistämättä kestettyä, ei koskaan valittua. Joskus todellisuutta liioitellaan, pidetään liian "synkkänä" tai "tarvitsemattomana" jaettavaksi kollegoiden kanssa maanantaiaamuna viikonloppupalaverissa.

Jotkut osallistuivat virtuaalitodellisuustapahtumaan, toiset olivat motivoituneita käymään kaikissa kaupungin näyttelyissä, kun taas hyperaktiivisimmat ahtautuivat patikointiin, kanjonointiin, luoviin työpajoihin ja musiikkivisailuun. Heidän vieressään tuntee itsensä nopeasti riittämättömäksi ja tarjoaa vain epämääräisen "en tehnyt mitään erityistä". Esityskeskeisessä yhteiskunnassa, jossa on oltava tuottava myös vapaapäivinä, viikonlopun yksinäisyys voi nopeasti muuttua häpeän lähteeksi. Yksin oleminen ei kuitenkaan tarkoita "ystävätöntä" tai "rakkautta vailla olevaa" olemista. Yksinäisyys ei ole ratkaistava ongelma eikä hiljainen avunhuuto. Se on joskus tapa luoda yhteys itseensä, löytää uudelleen aktiviteetteja, jotka innostivat lapsena, ja kohdata omat ajatuksensa.

Luo omat viikonloppurituaalisi

Viikonlopun kiireinen oleminen ei ole kilpailu, eikä yksinäisyyskään ole ylitsepääsemätön haaste. Ei ole tarvetta kokeilla uusia harrastuksia joka viikonloppu tehdäkseen vaikutuksen töissä tai täyttääkseen Instagram-tarinoita. Voit helposti torjua tylsistymistä hyvin jäsennellyllä rutiinilla. Koska viikonloppu ei ole aina sarja jännittäviä löytöjä ja upeita retkiä.

Ajatuksena? Antaa päivillemme rakennetta ilman, että se tuntuu velvollisuudelta. Voimme nauttia kahvia lempipaikassamme joka lauantaiaamu sen sijaan, että siemailisimme sitä sohvalla tuijottaen tyhjään. Voimme myös asettaa itsellemme minihaasteita, jotka ovat tietysti saavutettavissa. Miksei kävelyä eri naapurustossa joka sunnuntai tai arvontaa, jossa valitaan elokuva elokuvissa illalla? Se ei ole enää yksinäisyyttä, vaan lähes romanttinen deitti itsemme kanssa.

Löydä kaupunkisi uudelleen kuin turisti

Kun asut suurkaupungissa, et tiedä kaikkia sen salaisuuksia. Sen sijaan, että tutkisit tuntemattomia paikkoja Google Mapsissa, rajoitat itsesi usein tarkkaan rajatulle alueelle. Viikonloppu on täydellinen tilaisuus poiketa tutuilta poluilta ja astua ulos mukavuusalueeltasi.

Voit aloittaa tutkimalla paikallisten markkinoiden käytäviä, paikkaa, joka kuhisee elämää, iloa ja ihmisten välistä yhteyttä. Voit myös vain vaellella kaduilla ilman tiettyä reittiä: paras tapa löytää uusia asioita. Mikset astuisi sisään siihen museoon tai ravintolaan, jonka näet mainitsevan kaikissa matkaoppaissa? Voit suunnitella viikonloppusi kuin ohikulkeva turisti ja uppoutua täysin kokemukseen, jopa siinä määrin, että unohdat, ettet yövy hotellissa.

"Syvien" aktiviteettien viljely

Miksi taistella viikonlopun yksinäisyyttä vastaan, kun voit kääntää sen eduksi ja muuttaa sen virkistäväksi hetkeksi? Yksin oleminen on myös tapa tehdä asioita, joita lykkäät jatkuvasti. Lue se kirja, joka on jäänyt kesken viime lomastasi lähtien, kirjoita ylös kaikki, mitä mieleesi juolahtaa, käytä tunteitasi luovana energiana, valmista se houkutteleva resepti, jonka törmäsit selatessasi.

Sen sijaan, että taistelisimme yksinäisyyttä vastaan, otamme sen vastaan mahdollisuutena, arvokkaana hyvinvoinnin hetkenä. Nämä aktiviteetit tarjoavat usein saavutuksen tunteen, joka vähentää tyhjyyden tunnetta.

Yksin ulos meneminen ilman seuran odottamista

Pitkään yksin ulkona olemista pidettiin "outona" ilmiönä, lähes varattuna niille, jotka eivät olleet löytäneet varasuunnitelmaa. Silti pelkkä näkökulman vaihtaminen voi muuttaa kokemuksen. Elokuviin meneminen, kahvilan terassilla istuminen, näyttelyssä käyminen tai edes illallinen yksin eivät ole yksinäisyyden myöntämistä, vaan pikemminkin valintoja olla läsnä itsensä kanssa.

Aluksi on usein lievää levottomuutta, tunnetta siitä, että sinua tarkkaillaan, kun kaikki muut elävät omaa tarinaansa. Sitten, hyvin nopeasti, jokin rentoutuu. Valitset paikkasi, rytmisi, hiljaisuutesi. Et odota ketään, et sopeudu kehenkään, ja sellaisella vapaudella on yllättävän harvinainen maku.

Yksin ulos meneminen tarkoittaa myös maailman uudelleen löytämistä suodattamattomana. Tarkkailet enemmän, kuuntelet paremmin, annat itsesi yllättyä yksityiskohdista, jotka olet saattanut missata keskustelussa tai ryhmässä. Kahvilasta tulee turvapaikka, kävelyretki muuttuu raikkaaksi tuulahdutukseksi, museo intiimiksi vuoropuheluksi itsensä kanssa.

Yksin vietettyjen viikonloppujen rakastamisen oppiminen ei tarkoita elämän muuttamista inspiroivien aktiviteettien sarjaksi. Kyse on siitä, että päästää irti ajatuksesta, että onnistuneen viikonlopun täytyy olla samanlainen kuin kaikkien muiden. Kyse on sen hyväksymisestä, että joskus paras suunnitelma on juuri se, ettei sellaista ole.