Tämä venyttelyrutiini voi auttaa sinua heräämään 10 minuutissa

Onko sinulla vaikeuksia saada energiaa takaisin heti aamulla? Ennen kuin tartut kahviin, anna kehollesi muutama minuutti rauhassa. Hellävarainen venyttelyrutiini voi auttaa herättämään lihaksesi, lisäämään energiatasojasi ja aloittamaan päivän oikein.

Herätä kehosi lempeästi, suoraan sängyssä.

Ei tarvitse hypätä sängystä huolehtiakseen kehostasi heti aamulla. Muutamalla yksinkertaisella liikkeellä voi jo olla suuri merkitys.

Aloita selälläsi maaten syvällä, koko kehon venyttelyllä: ojenna kätesi pään yläpuolelle, suorista jalkasi ja venytä kevyesti päästä varpaisiin muutaman sekunnin ajan. Tämä vaistonvarainen liike, jonka joskus teemme luonnollisesti herätessämme, auttaa kehoa liikkumaan uudelleen useiden tuntien liikkumattomuuden jälkeen.

Jatka varovasti: tuo toinen polvi rintaasi kohti ja sitten toinen nykäisyttä. Tämä askel auttaa rentouttamaan alaselkää ja palauttamaan liikkuvuuden tunteen vähitellen. Kaksi tai kolme minuuttia riittää, jotta pääset varovasti pois "taukotilasta".

Mobilisoi selkärankaa

Kun olet noussut seisomaan, on aika joogasta inspiroituneelle liikkeelle: kuuluisalle "kissalehmä"-liikkeelle.

Makaa kontallasi matolla ja vuorottele selkäsi pyöristämisen ja kaareuttamisen välillä koordinoiden jokaista liikettä hengityksesi kanssa. Tämä yksinkertainen sarja auttaa herättämään selkärangan, joka on usein hieman jäykkä passiivisen yön jälkeen.

Tekemällä muutaman hitaan ja mukavan toiston parannat selän joustavuutta ja samalla vapautat kertyneitä jännityksiä. Se on erinomainen tapa aloittaa päivä rennommalla ja virkeämmällä keholla.

Pidä huolta jaloistasi ja lantiostasi

Ylävartalon heräämisen jälkeen on aika huolehtia alavartalosta.

Seiso jalat hieman erillään ja koukistu kevyesti eteenpäin pitäen polvet hieman koukussa. Anna käsivarsien rentoutua kohti lattiaa ja käytä tätä venytystä rentouttaaksesi jalkojen takaosia ja selkää. Voit sitten lisätä eteenpäin suuntautuvan askelkyykyn pitämällä sitä muutaman sekunnin ajan kummallakin puolella.

Tämä liike auttaa avaamaan lantiota, aluetta, jonka liikkuvuus voi olla vähäistä, varsinkin jos istut pitkiä aikoja päivän aikana. Tavoitteena ei ole saavuttaa huippusuorituskykyä, vaan yksinkertaisesti palauttaa liikkumisen helppous.

Vapauta hartiasi ja niskaasi

Viimeistele tämä pikarutiini viettämällä hetki ylävartalollasi.

Tee hitaita hartioiden kiertoliikkeitä ja kallista sitten päätäsi varovasti oikealle ja vasemmalle rentouttaaksesi niskaasi. Lisää muutama syvä hengitys luodaksesi rauhoittavan siirtymän levon ja päivän alkamisen välille.

Nämä liikkeet voivat olla erityisen miellyttäviä herätessä, jolloin jännitys keskittyy usein hartioihin ja niskaan.

Hellävarainen rutiini, joka mukautuu kehollesi

Tärkeintä aamuvenyttelyssä? Kuuntele kehoasi. Jokaisen liikkeen tulisi olla mukava ja miellyttävä. Ei ole tarvetta venytellä liikaa: kehosi kertoo luonnollisesti rajansa. Jos koet kipua, jatkuvaa epämukavuutta tai sinulla on jokin tietty nivelongelma, on parasta kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Vain 10 minuutissa tästä lempeästä rutiinista voi tulla todellinen hetki, jolloin yhdistyt uudelleen kehoosi. Se on helppokäyttöinen, ilmainen ja integroida jokapäiväiseen elämääsi, ja auttaa sinua aloittamaan päivän kevyempänä, liikkuvampana ja elinvoimaisempana.