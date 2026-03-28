Vähäinen uni ja hyväkuntoisuus: mitä DNA voisi selittää

Vaikka jotkut ihmiset tarvitsevat unta läpi yön ja nauttiakseen keskeytymättömästä levosta voidakseen parhaalla mahdollisella tavalla, sinä voit nukkua vain muutaman tunnin ja saada rajattomasti energiaa aamusta iltaan. Et ole koskaan ennen kokenut pitkään nukkumista, etkä ole edes univelkainen. Tutkijat uskovat, että tämä on genetiikan lahja (tai taakka).

Geenimutaatio on vastuussa

Ystäväsi ja perheesi näkevät sinut avaruusolennona ja epäilevät, että otat unilääkkeiden päinvastaista ainetta. He tarvitsevat viisi herätyskelloa päästäkseen sängystä ylös ja voihkivat ärsyyntyneinä joka soiton yhteydessä. He nukkuvat aamunkoittoon asti ja saavat yhtä paljon unta kuin kasvavat teini-ikäiset. Jos heidät syntyisi uudelleen, he epäilemättä ottaisivat murmelin muodon.

Kun kaikki muut kuorsaavat, sinä olet jo kiireinen päivän askareiden kanssa. Heräät aamunkoitteessa ennen kuin aurinko edes nousee, eikä sinulla ole ainuttakaan tummaa silmänalusjärjestelmää. Et ole kaukana uneliaasta tai pään sumuisesta , vaan olet täysin valmis lähtemään patikoimaan tai juoksemaan maratonin.

Olet jo yrittänyt nukkua pidempään, ainakin lääkärin suositusten mukaisesti, mutta tuloksetta. On lähes kidutusta odottaa patjalla ja toivoa, että Morpheus saa sinut kiinni. Tällä yöllisellä vastarinnalla on kuitenkin etunsa. Palaudut hyvin helposti unettomasta yöstä ja heräät säännöllisesti ennen herätyskelloasi, kun taas toiset eivät pysy juurikaan hereillä kahvikupillisesta huolimatta.

Ja tämä ominaisuus, joka auttoi sinua paljon opiskeluvuosinasi ja yliopistoöinäsi, on harvinaisuus. Kuulut hyvin pieneen prosenttiosuuteen (1–3 %) ihmisistä, jotka tarvitsevat vain kuusi tuntia unta tai vähemmän. Tiedeyhteisössä sinulla on jopa lempinimi: "lyhyesti nukkuvat". Syy tähän eroon? Geneettinen mutaatio.

Liika uni tappaa unen

Kuulemme usein, että terveenä pysyminen vaatii ehdottomasti kahdeksan tuntia unta yössä... mutta todellisuus on hieman vivahteikkaampi. Tutkijat ovat havainneet, että jotkut ihmiset ovat luonnostaan ohjelmoituja nukkumaan vähemmän ja silti tuntemaan olonsa täysin hyväksi. Tämä selittää, miksi olet eloisa kuin ötökkä, kun taas toiset vitkastelevat.

Tri Ying-Hui Fu ja hänen tiiminsä ovat tunnistaneet harvinaisia geneettisiä mutaatioita, jotka vaikuttavat sisäiseen kelloomme, niin sanottuun vuorokausirytmiin. Esimerkiksi joillakin ihmisillä on geenivariaatio, jonka ansiosta he voivat toimia täydellisesti vain kuuden tunnin unilla ilman väsymystä tai muita negatiivisia vaikutuksia heidän terveyteensä. Toiset, vielä harvinaisemmat, pärjäävät jopa vain neljällä tunnilla yössä.

Mutta varoitus: nämä tapaukset ovat poikkeuksellisia. Vaikka monet ihmiset nukkuisivat vähän, se ei välttämättä tarkoita, että he selviäisivät vahingoittumattomina. Suurimmalle osalle meistä uniajan lyhentäminen ei ole seurauksetonta, vaikka tuntisimmekin "selviytyvämme".

Tätä tietoa ei pidä yleistää.

Vaikka joillakin ihmisillä näyttää olevan luontainen kyky nousta aikaisin kärsimättä loppupäivän, tämä on silti poikkeus. Se on ihmiskehon supervoima, mutta kaukana normista. Voit olla "aamuihminen", mutta nukahtaa iltapäivän saippuasarjassa tai osoittaa uneliaisuuden merkkejä työpöytäsi ääressä.

Yhteiskunnassa, jossa myöhään herääviä pidetään laiskoina ja ylistetään "ihmeaamuja" – noita aamunkoitteessa alkavia "hyvinvointirutiineja" – tunnemme melkein syyllisyyttä heräämisestä kahdeksalta. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi, joka ei hyödytä yökyöpeleitä, pakotamme itsellemme rytmin ja ehdollistamme kehomme, vaikka se on joskus jo ylikuormitettu. Juuri "selviytymistilamme" saa meidät ajattelemaan, että olemme "luonnonvoimia".

Keskipäivän väsymys, ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet tai hillitsemättömät mieliteot: kehomme yrittävät kertoa meille jotakin, mutta meidän on kuunneltava niitä. Jopa niiden, jotka eivät tarvitse paljon unta, tulisi kiinnittää huomiota näihin merkkeihin, jotta he eivät luule ohikiitävää energiaa kestäväksi tasapainoksi. Ideaalirutiinien toistamisen sijaan tavoitteena on löytää oma rytmimme – sellainen, jonka avulla voimme nousta ylös ilman kamppailua, selvitä päivästä uupumatta ja nukahtaa välittömästi.