Mitä jatkuva uupumuksemme todella kätkee sisäänsä (ja miten siitä voi voittaa)

Hyvinvointi
Fabienne Ba.
Karola G/Pexels

Jatkuva uupumuksemme heijastaa paljon muutakin kuin yksinkertaista väsymystä: se on monimutkainen oire, joka yhdistää henkisen ylikuormituksen, sosiaalisen paineen ja merkityksellisyyden menetyksen. Tämän nykyaikaisen vaivan edessä luovuuden kehittäminen ja terveen itsekurin luominen voivat tasoittaa tietä kestävälle hyvinvoinnille.

Mistä tämä uupumuksen tunne kumpuaa?

Laajalle levinnyt uupumus, jota sosiologit kuvailevat "vuosisadan väsymykseksi", johtuu informaatiotulvasta, ylikytkentöistä, jatkuvasta suorituspaineesta sekä lisääntyvästä istuvasta elämäntavasta ja eristäytyneisyydestä. Sosiaalinen media vahvistaa tätä ilmiötä ja vahvistaa tunnetta siitä, että on aina "jäljessä" tai riittämätön saavuttamattoman ihanteen edessä. Työssä digitalisaatio, tehtävien moninkertaistuminen ja ammatillisen ja henkilökohtaisen elämän välisten rajojen hämärtyminen pahentavat tätä kroonista väsymystä. Tämä tilanne ruokkii ahdistusta, motivaation heikkenemistä ja, kun näihin taustalla oleviin syihin ei puututa, erittäin todellista työuupumuksen riskiä.

Passiivisen levon ja "sängyn mätänemisen" kangastukset

" Sängyssä mätänemisen" trendi eli koko päivän makaaminen selaillen nettiä tai katsoen sarjoja edustaa väärää ratkaisua: taukoa, joka energian lataamisen sijaan vahvistaa fyysistä ja henkistä velttoutta. Tämä rauhoittavan suojan etsiminen muuttuu haitalliseksi, kun siitä tulee tapa, joka johtaa kehon ja mielen pysähtymiseen ja vaikeuttaa elinvoiman palauttamista.

Irtiotto kierteestä: luovuus ja kurinalaisuus vastalääkkeinä

Energian uudelleensytyttämistä varten neurotiede ja psykologia ovat yhtä mieltä: meidän on vaalittava liikettä, jopa pienten päivittäisten tekojen kautta. Luovan projektin kehittäminen, olipa se sitten kirjoittamista, piirtämistä, ruoanlaittoa tai urheilua, lisää motivaatiota ja edistää saavutuksen tunnetta. Kuri – kaukana rajoitteesta, vaan joustavasta viitekehyksestä – auttaa luomaan omaa aikaa luovuudelle tai fyysiselle aktiivisuudelle ja rikkomaan apatian kierteen. Jokaisen on löydettävä oma rytminsä, kokeiltava erilaisia rutiineja löytääkseen, mikä heitä motivoi, ja arvostettava edistystä, ei täydellisyyttä.

Yhteyden uudelleen luominen itseen ja merkitykseen

Yhteyden luominen omiin tarpeisiisi, kehoosi ja todellisiin haluihisi antaa sinulle mahdollisuuden paeta ulkoisten vaatimusten jatkuvaa virtaa. Liikkuminen, edes pieni, meditointi, muiden tapaaminen tai merkitykselliseen projektiin uppoutuminen ovat kaikki tapoja vähitellen saada takaisin aitoa ja kestävää energiaa. Tämä siirtyminen toimintaan, olipa se kuinka hienovaraista tahansa, palauttaa itseluottamuksen ja elämänilon joka päivä.

Jatkuva uupumuksemme heijastaa syvää epätasapainoa nyky-yhteiskunnan vaatimusten ja perustarpeidemme välillä. Passiivisuuden sijaan luovuuden kehittäminen ja joustavan henkilökohtaisen kurin luominen ovat voimakkaita tapoja elvyttää energiaamme. Liikkumisen, luomisen ja itsellemme omistamisen ilon uudelleen löytäminen antaa meille mahdollisuuden rikkoa väsymyksen noidankehän ja yhdistyä uudelleen siihen, mikä antaa elämällemme merkityksen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
