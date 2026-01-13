Search here...

Kuinka "horrostila" voi pelastaa mielenterveytesi

Hyvinvointi
Émilie Laurent
hiberner self care
Teksomolika/Freepik

Talvella kadehdit salaa karhuja, joilla on etuoikeus horrosta ilman, että heidän tarvitsee perustella itseään. Haluaisit vetäytyä viihtyisään pesääsi ja avata silmäsi uudelleen vasta ensi keväänä. Tämä sosiaalinen eristäytyminen ei ole vain kylmäveristen eläinten asia; se on myös tärkeä päätös mielenterveyden kannalta. Horros on hyvinvointirituaali, jota voit alkaa harjoittaa jo tänään.

Talviuni, harvoin ylistetty hengenpelastusrituaali

Lomahulinan jälkeen kaipaat lisää rauhaa ja tyyneyttä. Todennäköisesti haaveilet lopputalven viettämisestä viltin sisään kääriytyneenä, syvällä kodikkaassa pesässäsi ja ilmestymisestä esiin vasta lämpimämmän sään saapuessa. Hyviä uutisia: sinun ei tarvitse olla paksuturkkinen tai karhuperheen jäsen talviuniin.

Jos biologian tunnit ovat hieman sumuisia, kerrataanpa muistiasi. Talviuni on kiehtova biologinen ilmiö. Se on selviytymisstrategia, jota jotkut eläimet käyttävät selvitäkseen talvesta kylmässä ja ruoan puutteessa. Talviuni on lähes elintärkeän uneliaisuuden ajanjakso. Meille, sosiaalisille lajeille, jotka on tuomittu jälkidrinkkeihin, tiimityöskentelyyn ja viikoittaisiin happy hour -hetkiin, se on loputonta lepoa.

Toisin kuin karhuilla ja murmeleilla, sinulla on työ tehtävänä, sosiaalisia velvoitteita ja WhatsApp-ryhmiä kiireisenä pysymiseen. Joten ideana ei ole nukkua tauotta kahden kuukauden ajan, vaan säästää energiaa ja hidastaa tahtia. Ihmiset, jopa sivistyneimmätkin, kuvittelevat talviunen omalla tavallaan: höyryävien mukien, pörröisen peiton, paksun kirjan ja taulutelevision kanssa. Paitsi että tätä sosiaalista talviunta paheksutaan ja se tulkitaan virheellisesti laiskuuteen tai masennukseen. Todiste? Et voi kieltäytyä kutsusta keksimättä jotain hataraa tekosyytä. Silti talviunet, sanan lempeämmässä merkityksessä, ovat välttämättömiä sisäiselle hyvinvoinnillesi.

Horros itsensä suojelemiseksi: psykologin näkemyksiä

Horrostila on ennen kaikkea itsesuojelua, itsestä huolehtimisen ele. Ei loukkaa juhlijoita tai yökyöpelitovereita. Massiivisten uutisten, synkän sään ja henkisen ylikuormituksen keskellä saatat tuntea tarvetta eristäytyä. Tämä ei ole merkki ahdistuksesta eikä yleinen introverttien oire; se on erinomainen terapeuttinen aloite. Tämä "lepoaika" ei oikeastaan ole lepoaikaa ollenkaan: se antaa tilaa introverteille, paranemiselle ja uudelleenrakentumiselle.

”Voisimme myös vetää rinnastuksen kotelon muodostumiseen; se on suljettu tila, jossa muutumme. Se on siirtymätila, mietiskelyn aika, vähän kuin vanheneminen”, selittää kliininen psykologi Marion Blique Marie Clairen sivuilla. Talviuni ei ole tyhjyyden aikaa, vaan pikemminkin henkilökohtaisen uudelleenyhdentymisen vaihe. Asiantuntija käyttää jopa esimerkkinä karhua, joka ei vain kuorsaa oksakasassa. Se rentoutuu, mutta pysyy valppaana. Juuri sitä tarvitset: etäännyttämään itsesi yhteiskunnasta muuttumatta pahantuuliseksi erakoksi.

Ihmisen horrostila: käyttöopas

Talviuni voi tapahtua monella eri tavalla. Jotkut ihmiset tuntevat tarvetta lukita itsensä huoneisiinsa ja katsoa nostalgisia sarjoja ahmimalla, kun taas toiset tekevät radikaalin päätöksen lähteä hyvinvointiretriitille tai digitaaliseen detoxiin. Siihen ei ole oikeita tai vääriä tapoja. Tavoitteena on ensisijaisesti ennaltaehkäisy eikä parannuskeino. Joten kuuntele kehoasi ja tunteitasi. Heti kun saavutat rajasi, vetäydy omaan kuplaan.

Ilmoita asiasta läheisillesi etukäteen rauhoitellaksesi heitä ja välttääksesi spontaaneja panttivankitilanteita. Kun saat varoituksen, ystäväsi ja perheesi ovat todennäköisesti järkevämpiä ulos menemisen suhteen eivätkä painosta sinua juomaan "auttamisen" varjolla. "Viime kädessä tässä horroksessa on kyse sisäisen tilasi takaisinottamisesta, jotta voit paremmin huolehtia siitä", psykologi huomauttaa lähes filosofisesti.

Eläimillä on paljon opetettavaa meille hyvinvoinnista ja prioriteeteista. Talviuni ei ole vain kaukainen fantasia; sen pitäisi olla lääketieteellinen määräys, automaattinen reaktio, kun kaikki elämässämme tapahtuu liian nopeasti.

Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
