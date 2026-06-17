Sairastuminen loman alussa: "paratiisisyndrooman" ymmärtäminen

Se on tilanne, jota me kaikki pelkäämme. Laskettuamme päiviä lomaamme, terveytemme heikkenee yhtäkkiä pahimmalla mahdollisella hetkellä. Lukemattomista varotoimista ennen suurta lähtöämme huolimatta sairastumme itsepäiseen flunssaan, joka pakottaa meidät muuttamaan suunnitelmiamme. Usein kyse ei kuitenkaan ole vain huonosta onnesta, vaan pikemminkin "paratiisisyndroomasta", omituisesta ilmiöstä, joka saa meidät tuntemaan itsemme kirotuiksi.

Sairastuminen heti loman alussa, rituaali

Kesäkuusta eteenpäin merkitsemme kalentereihimme kuin vangit, kunnes heidät vapautuu vankilasta. Odotamme innolla juhlapyhiä ja kuvittelemme jo itsemme kookospalmujen alla katselemassa aaltojen iskeytymistä kallioihin ja auringonlaskua meren ylle.

Kuukausien kovan työn jälkeen odotamme innolla, että saamme vaihtaa työtuolimme lepotuoliin ja työtovereiden ihailun täydelliseen panoraamaan. Paitsi että joskus kohtalo ei ole puolellamme. Päivää ennen lomalle lähtöä ja uusiin horisontteihin lähtöä meillä on vuotava nenä, raapiva kurkku ja jyskyttävä päänsärky.

Silti ryhdymme erityisiin varotoimiin välttääksemme huonovointisuutta ennen suurta lähtöämme: vältämme ilmastointia, vaikka se merkitsisikin tukehtumista ja hikoilua kuin saunassa; välttelemme suuteluyrityksiä ja desinfioimme kätemme huolellisesti, kunnes ne ovat käytännössä kuivat. Mutta silti meillä on armoton flunssa, jonka alkuperä on selittämätön. Sitten epäilemme jumalallista kirousta tai vain huonoa onnea.

Monilla ihmisillä on jo ollut tämä ikävä kokemus. Tilanne on niin yleinen, että nyt on mahdollista siirtää loma myöhempään ajankohtaan, jotta sinun ei tarvitse viettää sitä sängyssä ja voit nauttia siitä täysin siemauksin.

”Paratiisisyndrooma”, todennäköisin selitys

Lääketieteellisellä yhteisöllä on rationaalisempi selitys kuin esoteeriset diagnoosit. He puhuvat ”paratiisisyndroomasta”. ”Itse asiassa ’vapaa-ajan sairaus’ vaikuttaa kaikkiin ihmisiin, joilla on erittäin intensiivinen työ, johon liittyy paljon stressiä, henkistä työmäärää ja jatkuvaa tahtia”, selittää yleislääketieteen erikoistuva lääkäri Carla Valette 20 Minutes -ohjelmalle.

Sen sijaan, että paistattelisimme lämpimällä hiekalla, huomaamme olevamme pakotetussa toipilasleirissä hotellisängyissämme. Ja huolellisesti suunniteltu matkasuunnitelmamme on täysin sekaisin. Oireet vaihtelevat henkilöstä toiseen, kuten myös niiden voimakkuus. Joskus se on lievä flunssa, ja toisinaan siihen liittyy niin voimakkaita migreenejä, että ulos astuminen on mahdotonta ajatella. Silloin meistä tuntuu kuin immuunijärjestelmämme pettäisi, eikä se ole sattumaa. Lääkäri myöntää, että loman alkaessa, joka on rentouttava tauko kiireisestä arjesta, puolustusjärjestelmämme on joskus täysin sekaisin.

Yllättävää kyllä, työssä koettu stressi pitää meidät itse asiassa "selviytymistilassa". Se on siksi hyvää "polttoainetta" immuunijärjestelmälle. Väistämättä, kun se laskee, kehon on sopeuduttava uudelleen ja se tarvitsee aikaa sopeutumiseen. Tämä selittää, miksi se on vähemmän tehokas tänä aikana, kun me kaikki toivomme hyvää terveyttä.

Asiantuntijoiden mukaan irti päästämisen sivuvaikutukset

Vaikka lomat tuovat joskus mukanaan ahdistusta, kuten pelkoa renkaan puhkeamisesta kotimatkalla tai jonkin tärkeän asian unohtamisesta, ne ovat yleensä synonyymeja tyyneydelle. Emme ajattele mitään muuta kuin nauttimista nykyhetkestä. Ainoat velvollisuutemme ovat illallisen varaaminen ja auringonlaskun aperitiivien suunnittelu. "Lomalla keho laskee suojansa, rentoutuu ja olemme alttiimpia infektioille ja viruksille", harjoittelija selittää.

Eikä, kyse ei ole vain "pään sisäisestä ongelmasta". Emme luo näitä oireita tyhjästä. "Se ei ole lainkaan psykologista, se on fysiologista", asiantuntija korostaa ja lisää: "Tämä selittää myös sen, miksi nämä ihmiset ovat usein harvoin sairaita työskennellessään."

Ja kun "paratiisisyndrooma" muuttaa kovalla työllä ansaitun lomamme painajaiseksi, meidän on oltava kärsivällisiä. Ihmelääkkeitä ei ole, vain pieni sisäinen sopeutuminen. Se on tilaisuus oppia uudelleen kuuntelemaan kehoamme, jonka ammatillinen vimma usein hiljentää.