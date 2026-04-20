Tämä potilas, lempinimeltään "Oslon potilas", uhmaa lääketieteellisiä tilastoja

Hänen kerrottiin jo tuomitun kahden vakavan sairauden vuoksi. Silti tämä 63-vuotias mies on nyt täydellisessä remissiossa sekä HIV:stä että syövästä – tulos, jonka mahdollisti sarja niin poikkeuksellisia sattumia, että jopa hänen lääkärinsä kamppailevat edelleen niiden merkityksen ymmärtämisen kanssa.

HIV-positiivinen vuodesta 2006, syöpädiagnoosi vuonna 2017

"Oslolainen potilas", jonka henkilöllisyyttä ei paljasteta, on elänyt HIV:n kanssa vuodesta 2006. Hänen viruskuormansa oli siihen asti pysynyt hyvin hallinnassa antiretroviraalisella hoidolla. Vuonna 2017 hän sai kuitenkin uuden diagnoosin: myelodysplastinen oireyhtymä, erityisen aggressiivinen verisyöpä, joka häiritsee verisolujen tuotantoa luuytimessä. Ilman elinsiirtoa hänen henkensä olisi käytännössä vaarassa.

Etsitään luovuttajaa, jolla on erittäin harvinaisia ominaisuuksia

Oslon yliopistollisen sairaalan lääkintätiimi aloitti sitten intensiivisen etsinnän yhteensopivasta luovuttajasta. Heidän alkuperäinen strategiansa keskittyi löytämään luovuttaja, jolla oli CCR5-delta32-mutaatio. Tämä harvinainen geneettinen poikkeavuus antaa luonnollisen vastustuskyvyn HIV:lle – ominaisuus, joka on vain noin 1 prosentilla Pohjois-Euroopan väestöstä. Tämän ensimmäisen lähestymistavan epäonnistuttua lääkärit kääntyivät potilaan vanhemman veljen puoleen toivoen parempaa geneettistä osumaa.

Hämmästyttävä löytö juuri siirtopäivänä

Elinsiirtopäivänä vuonna 2020 lääkärit olivat järkyttyneitä huomatessaan, että luovuttajaveljellä itsellään oli CCR5-mutaatio. Pieni mahdollisuus alueella, jossa se vaikuttaa vain yhteen ihmiseen sadasta. Potilas itse tiivisti tilanteen osuvasti: "Se oli kuin olisi voittanut lotossa kahdesti."

Vahvistettu remissio kaksi vuotta leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeiset analyysit vahvistivat vähitellen elinsiirron tehokkuuden. Kaksi vuotta toimenpiteen jälkeen "Oslon potilas" lopetti antiretroviraaliset hoitonsa tiukan lääkärin valvonnan alaisena. Myöhemmissä testeissä ei havaittu enää virusjäämiä hänen veressään, suolistossa tai selkäytimessä. Hänen tapauksensa esiteltiin virallisesti Nature Microbiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa 13. huhtikuuta 2026.

Vielä yksi nimi lyhyellä listalla

"Oslon potilas" liittyy hyvin pieneen kansainväliseen listaan – niin kutsuttuihin Berliinin, Lontoon, Düsseldorfin, New Yorkin, City of Hope -potilaiden ja Geneven potilaisiin – joita kaikkia pidetään parantuneina tai pysyvässä remissiossa HIV-tartunnasta syövän hoitoon tarkoitetun luuydinsiirron jälkeen. Heillä kaikilla on sama ominaisuus: luovuttajalla on suojaava CCR5-mutaatio, lukuun ottamatta Geneven potilasta, jonka tapauksessa tutkitaan muita mekanismeja.

Lääketieteellinen toivo, mutta ei hoitomuoto, jota voidaan käyttää laajalti

Tutkijat ja lääkärit kuitenkin kehottavat äärimmäiseen varovaisuuteen. Luuydinsiirto on edelleen monimutkainen ja riskialtis toimenpide, johon liittyy merkittävä kuolleisuus ja erittäin vakavia sivuvaikutuksia. Sen kuolleisuus voi tietyissä olosuhteissa nousta 20 prosenttiin. Nämä tapaukset ovat kuitenkin edelleen korvaamattomia "eläviä laboratorioita" tutkimukselle, ja ne tarjoavat mahdollisuuksia ymmärtää mekanismeja, jotka voisivat jonain päivänä mahdollistaa HIV:n hallinnan tai jopa pysyvän hävittämisen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä potilas, lempinimeltään "Oslon potilas", uhmaa lääketieteellisiä tilastoja. Hänen tarinansa havainnollistaa, kuinka tietyt terapeuttiset edistysaskeleet syntyvät poikkeuksellisista olosuhteista, joissa biologia, lääketiede ja sattuma leikkaavat lähes toistumattomalla tavalla.