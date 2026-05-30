Tässä pilatesstudiossa kurvikkaat naiset eivät enää tunne oloaan "epänormaaliksi".

Pilates on monille naisille päivittäinen harjoitus. Tämä urheilulaji, joka treenaa syviä lihaksia, parantaa liikkuvuutta ja tarjoaa sydän- ja verisuoniharjoittelua, on loistava tapa pysyä terveenä. Saleilla, joissa hiki sekoittuu huippuluokan hajuvesiin, osallistujat ovat kuitenkin yleensä samankokoisia ja pysyvät maton rajoissa. Kurvikkaat tai plus-kokoiset naiset ovat harvinainen näky ryhmätunneilla. Jotta he voisivat kokeilla pilatesta tuntematta itseään huijareiksi, osallistavat keskukset avaavat ovensa.

Pilates, urheilulaji, joka yhdistetään edelleen hoikkaan vartaloon

Pilates on trendikäs urheilulaji, joka vetää väkijoukkoja vaahtomuovimattoineen ja liukulaitoineen. Kokonainen mielikuvasto ympäröi tätä harjoitusta, josta on tullut lähes itsenäinen estetiikka. Samannimisten hashtagien takana ovat hoikat naiset, joilla on hillityt vatsalihakset ja tyylikkäät joustavat asut. Sosiaalisessa mediassa Pilates näyttää rajoittuvan yhteen vartalotyyppiin.

”Pilates-tytöstä”, tytöstä, joka suorittaa jokaisen liikkeen kuin se olisi vaivatonta ja joka kävelee ympäriinsä matcha-muki olallaan, tuli nopeasti kauneusihanne. Ideaaliksi tai ”tavoitteeksi” asetettuna hän on tietämättään asettanut vakiovartalon näihin tyylikkäästi suunniteltuihin studioihin. Kirjoittamalla tämän avainsanan Pinterestin hakukenttään paljastuu anatominen todellisuus: eteeriset, lähes epätodelliset vartalot, jotka näennäisesti toimivat pallojen, kevyiden käsipainojen, design-mattojen ja Barbie-vaatekaapin arvoisten vaatteiden kanssa. Todellinen käskyjen näyteikkuna. Vääjäämättä kaikki naiset eivät samaistu ”Pilates-tytöön”, ja jotkut odottavat, kunnes heillä on samanlainen vartalo, ennen kuin edes yrittävät näitä keskivartaloa vahvistavia harjoituksia.

Vaikka tämän harjoittelun varaukset ovat kasvaneet 66 % maailmanlaajuisesti, monet naiset epäröivät ilmoittautua, koska he pelkäävät tuntevansa olonsa ulkopuoliseksi. Auttaakseen näitä naisia voittamaan syrjäytymisensä jotkut studiot tekevät monimuotoisuudesta keskeisen periaatteen, ei valinnan. Forza Pilatesissa plus-kokoiset naiset, jotka pelkäävät olevansa "luokkansa suurimpia", saavat vihdoin pääsyn turvalliseen, vastaanottavaan ja tuomitsemattomaan tilaan.

Ainutlaatuinen studio, jossa jokainen vartalotyyppi löytää paikkansa

Pienenä anekdoottina Pilateksesta tuli elitistinen urheilulaji katumaasturikuljettajille ja nuoruuden lähteille juomaharrastajille, Joseph Pilates keksi pilateksen kuntouttaakseen ensimmäisen maailmansodan aikana sotilaiden kolhiintuneita vartaloita. Toisin kuin iskunkestävät urheilulajit tai raa'at harjoitukset, kuten kehonrakennus, Pilates on paljon lempeämpi. Se on mindfulness-laji, jonka tavoitteena ei ole luoda pullistuneita lihaksia kuumalle hiekalle esiteltäväksi, vaan vahvistaa kehon perustaa keskivartalon sitoutumisen, syvähengityksen ja hallinnan avulla.

Forza Pilatesin seinien sisällä tämä urheilulaji saa takaisin todellisen merkityksensä. Se ei ole mittakilpailu tai suorituspeli, vaan hetki yhteyden luomista itseen, omiin liikkeisiin ja sisäiseen rauhaan. Sydney Dumler, tämän hyvinvoinnin temppeliä muistuttavan tilan perustaja, halusi, että kurvikkaat tai plus-kokoiset naiset voisivat harrastaa pilatesta vertaamatta itseään naapuriin matolla tai tuntematta oloaan pelokkaaksi.

Idean ehdotti hänen paras ystävänsä, johon tämä hiljainen syrjintä oli syvästi vaikuttanut. Sydney toteutti sitten hänen toiveensa ottamalla käyttöön plus-kokoisten luokat koulussaan. Kurvikkaat ja plus-kokoiset naiset, jotka usein unohdettiin tässä huolellisesti suunnitellussa arkkitehtonisessa ympäristössä, omaksuivat välittömästi tämän inhimillisemmän ja vähemmän standardoidun lähestymistavan. He keskittyvät omiin kokemuksiinsa kuulopuheiden sijaan.

Plus-koon pilates-tunnit rauhoittelemaan aiheeseen jo perehtyneitä.

Tässä korkeakattoisessa ja renessanssityylisillä peileillä varustetussa huoneessa nämä kurvikkaat tai plus-kokoiset naiset, jotka usein tuntevat olonsa ulkopuolisiksi kiinteän vartalon ja pitkäaikaisten kanta-asiakkaiden keskellä huomattavan notkeutensa ansiosta, sekoittuvat heitä muistuttavien vartaloiden kanssa. Perinteisillä tunneilla he jäykistyvät katseen painosta, mutta näillä yksityissessioilla he omaksuvat taiteen täysin. Heidän kehojaan ei enää pidetä kokoelmana virheitä, vaan instrumentteina, liittolaisina jokaisessa liikkeessä.

Lisäksi Sydney ei varannut aikoja vain plus-kokoisille naisille, jotka hakevat vahvistusta. Hän myös räätälöi tuntinsa itsensä hyväksymisen, ei itsesabotaasin, hetkiksi. Säädettävän korkeuden mukaiset pehmolelut poistavat kaikki riittämättömyyden tunteet ja niillä on korkeampi painoraja itseinhoon estämiseksi. Ohjaaja, joka vetää näitä lähes terapeuttisia vaikutuksia omaavia tunteita, pitää osallistujat motivoituneina positiivisilla affirmaatioilla, joista tulee nopeasti tunnustus kollektiivisessa innostuksessa.

Koska ei, pilatesta ei ole koskaan varattu hoikille vartaloille tai XXS-kokoisia pastellivärisiä leggingsejä käyttäville. Tämä studio osoittaa, että isompikin vartalo voi hyvinkin löytää sulavuutensa, voimansa ja tyylikkyytensä reformerilla. Että se voi pitää ryhdin, harjoittaa syviä lihaksiaan, saada liikkuvuutta ja kokea sen kuuluisan tasapainon tunteen, jota kaikki harjoittajat tavoittelevat koosta riippumatta.