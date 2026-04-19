Toistuva yöhikoilu on merkki, jota ei pidä jättää huomiotta.

Satunnainen yöhikoilu on yleistä, mutta kun näistä kohtauksista tulee tiheämpiä tai ne häiritsevät unta, ne vaativat lääkärinhoitoa. Yöhikoilu voi olla merkki taustalla olevasta sairaudesta, jota ei pidä jättää huomiotta.

Mitä on yöhikoilu?

Yöhikoilu on liiallista hikoilua unen aikana, usein niin voimakasta, että se kastelee vaatteet tai vuodevaatteet. Se eroaa yksinkertaisesta yöhikoilusta siinä, että sitä esiintyy jopa miellyttävän lämpöisessä huoneessa ja se voi herättää henkilön useita kertoja yössä.

Erilaisia syitä: hyvänlaatuisista vakavampiin

Useat mekanismit voivat selittää näitä jaksoja:

Hormonaaliset vaihtelut, erityisesti vaihdevuosien aikana, synnytyksen jälkeisenä aikana tai kilpirauhasen häiriöiden yhteydessä.

Tietyt infektiot, kuten tuberkuloosi, HIV tai jatkuvat virusinfektiot.

Lääkehoidot, mukaan lukien masennuslääkkeet, diabeteslääkkeet tai kortikosteroidit.

Aineenvaihduntahäiriöt, kuten hypoglykemia, erityisesti insuliinilla hoidettavilla diabeetikoilla.

Hematologiset sairaudet (lymfoomat, leukemiat), joissa yöhikoiluun liittyy usein kuumetta ja painonlaskua.

Milloin sinun pitäisi kääntyä lääkärin puoleen?

Konsultaatio on tarpeen, jos yöhikoilu on tiheää, runsasta tai siihen liittyy muita oireita, kuten kuumetta, painonpudotusta, turvonneita imusolmukkeita tai jatkuvaa väsymystä. Lääkäri voi tällöin ohjata sinut asianmukaisiin tutkimuksiin: verikokeihin, kuvantamiseen tai hormonaaliseen arviointiin tilanteesta riippuen.

Miten lievittää yöhikoilua?

Lääketieteellisen seurannan lisäksi tietyt toimenpiteet voivat rajoittaa epämukavuutta:

Nuku viileässä, hyvin ilmastoidussa huoneessa.

Valitse puuvillaiset vaatteet ja kevyet vuodevaatteet.

Vältä illalla käymisteitse valmistettuja tai alkoholijuomia, kofeiinia ja mausteisia aterioita.

Hallitse stressiä rentoutustekniikoilla tai lempeällä fyysisellä aktiivisuudella.

Oire, jota ei pidä vähätellä

Olipa kyseessä sitten hyvänlaatuiset hormonaaliset syyt tai vakavampi sairaus, toistuva yöhikoilu on kehon varoitusmerkki. Niiden tunnistaminen varhain ja lääkäriin kääntyminen voivat auttaa selvittämään syyn ja palauttamaan levollisemman unen.

Toistuva yöhikoilu ei ole koskaan helppo vaiva sivuuttaa. Se voi viitata hormonaaliseen epätasapainoon, lääkkeiden sivuvaikutuksiin tai harvemmin vakaviin sairauksiin. Kiinnittämällä huomiota niiden esiintymistiheyteen ja niihin liittyviin oireisiin sekä omaksumalla asianmukaiset unihygieniakäytännöt, voit puuttua asiaan ajoissa ja suojella terveyttäsi. Terveydenhuollon ammattilaisen puoleen kääntyminen on edelleen paras tapa ymmärtää niiden syy ja saada takaisin rauhalliset yöunet.