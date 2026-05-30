Miksi nimi "monirakkulaoireyhtymä" saattaa pian muuttua

Pitkään epätarkkuudestaan kritisoitu munasarjojen monirakkulaoireyhtymän nimi on muuttumassa. Asiantuntijat ovat maailmanlaajuisesti yksimielisesti ottaneet käyttöön uuden nimen, jonka katsotaan vastaavan paremmin taudin todellisuutta.

Uusi nimi hyväksytty maailmanlaajuisella konsensuksella

Tämä on päätös, joka vaikuttaa miljooniin naisiin. Toukokuun puolivälissä 2026 The Lancet -lehdessä julkaistu ja myöhemmin Prahan Euroopan endokrinologian kongressissa esitelty kansainvälinen konsensus kannatti munasarjojen monirakkulaoireyhtymän (PCOS) nimenmuutosta. Tilaa kutsutaan nyt polyendokriiniseksi metaboliseksi munasarjaoireyhtymäksi eli PMOS:ksi, joka voidaan kääntää "polyendokriiniseksi metaboliseksi munasarjaoireyhtymäksi", vaikka virallinen lyhenne on edelleen englanniksi.

Tämä uusi nimi ei ole mielivaltainen. Se on ennennäkemättömän kollektiivisen ponnistelun huipentuma, joka kokoaa yhteen yli 50 potilas- ja terveydenhuollon ammattilaisjärjestöä . Prosessi perustui maailmanlaajuisiin kyselyihin, joihin kerättiin kymmeniätuhansia vastauksia, sekä työpajoihin, jotka kokosivat yhteen potilaita ja eri alojen asiantuntijoita, jotta valitusta terminologiasta saavutettaisiin mahdollisimman laaja yksimielisyys.

Nimi, jota pidettiin harhaanjohtavana vuosien ajan

Termi "monarkystiset munasarjat" on nyt vanhentunut, koska sitä pidettiin pitkään epätarkkana, jopa haitallisena. Nimestään huolimatta monilla potilailla ei ole munasarjakystoja, vaikka termi viittaa päinvastaiseen . Tällä sekaannuksella on ollut hyvin todellisia seurauksia: viivästyneet diagnoosit, pirstaloitunut hoito ja eräänlainen sairauteen liittyvä stigma.

Keskustelu ei ole uusi. Jo 2010-luvulla Yhdysvalloissa koolle kutsuttu asiantuntijapaneeli oli suositellut sairauden uudelleennimeämistä uskoen, että nykyinen nimi aiheutti väärinkäsityksiä, jotka voisivat viivästyttää diagnoosia. Kesti yli vuosikymmenen keskusteluja, ennen kuin tämä intuitio lopulta johti uuteen maailmanlaajuisesti jaettuun nimikkeistöön.

Paljon monimutkaisempi sairaus kuin yksinkertainen "kystojen tarina"

Ongelman ydin on tämän tilan luonteessa. Taudin rajaaminen munasarjoihin tarkoitti olennaisen asian ohittamista. Se on itse asiassa monimutkainen hormonaalinen häiriö, jolla on useita ilmenemismuotoja ja joka vaikuttaa useisiin kehon järjestelmiin: hormonaaliseen, aineenvaihduntaan, lisääntymiseen, ihoon ja jopa psykologiseen.

Käytännössä tila voi ilmetä epäsäännöllisinä kuukautiskiertoina, hedelmöittymisvaikeuksina, hormonaalisesti määräytyvänä hiustenkasvuna tai -lähtönä, aknena tai painonnousuna. Se liittyy myös lisääntyneeseen tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskiin. Maailman terveysjärjestön mukaan sairaus vaikuttaa noin 10–13 prosenttiin lisääntymisikäisistä naisista, mutta lähes 70 prosenttia heistä ei ole tietoisia sairastamisestaan. Maailmanlaajuisesti sen arvioidaan vaikuttavan yli 170 miljoonaan ihmiseen eli noin yhteen kahdeksasta naisesta.

Kolme vuotta uuden nimen käyttöönottoon

Näin laajalle levinneen taudin nimen muuttaminen ei tapahdu yhdessä yössä. Siksi on suunniteltu kolmen vuoden siirtymäkausi tukemaan siirtymistä PCOS:sta PMOS:iin. Tämän vaiheen aikana kliinisen käytännön ohjeita, lääketieteellisiä koulutusmateriaaleja ja kansainvälisiä tautiluokittelujärjestelmiä päivitetään asteittain.

Ilmoitettu tavoite on kaksitahoinen: parantaa diagnoosien tekemistä auttamalla lääkäreitä ja potilaita ymmärtämään paremmin sairauden todellisuutta ja vähentää siihen liittyvää stigmaa. Tämän muutoksen ajajat toivovat myös, että tarkempi terminologia kannustaa tutkimukseen ja johtaa aineenvaihdunta- ja sydän- ja verisuonitautien riskien varhaisempaan puuttumiseen.

Muutos, jota ei ole täysin yksimielisesti hyväksytty.

Vaikka uutta nimeä on laajalti ylistetty, se on herättänyt myös joitakin huolenaiheita. Termin "munasarja" säilyttäminen nimessä jättää huomiotta joidenkin viimeaikaisten tutkimusten esiin nostaman hypoteesin: taudin mahdollisen miespuolisen muodon olemassaolon. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä munasarjojen mainitseminen ei riitä vastaamaan riittävästi tähän vielä tutkittuun tutkimusalueeseen.

Tämä keskustelu havainnollistaa tehtävän vaikeutta: löytää nimi, joka on sekä tarkempi kuin edellinen, ymmärrettävä suurelle yleisölle että riittävän joustava tulevaisuuden tiedon sisällyttämiseksi. Saavutettua kompromissia, PMOS, sen kannattajat esittävät selkeänä askeleena eteenpäin väittämättä kuitenkaan tieteellisen keskustelun lopullisesti päättävän.

Yksinkertaisen kirjainmuodon muutoksen takana on merkittävä askel eteenpäin naisten terveyden edistämisessä. Hylämällä harhaanjohtavaksi katsotun nimen lääketieteellinen yhteisö pyrkii paremmin heijastamaan pitkään aliarvioidun sairauden monimutkaisuutta ja helpottamaan sen tunnistamista. Vaikka PMOS:n käyttöönotto vie vielä muutaman vuoden, liike on nyt alkanut – ja se voi hyvinkin mullistaa miljoonien naisten diagnosoinnin ja tuen.