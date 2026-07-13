Suklaan haisteleminen ennen treeniä voi tutkimuksen mukaan parantaa suorituskykyä.

Entä jos hajuaisti voisi olla hyödyllinen liittolainen ennen treeniä? Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan tumman suklaan haisteleminen ennen treeniä ja sen aikana voisi auttaa sinua tekemään enemmän toistoja ilman, että välttämättä tunnet oloasi raskaita. Tämä yllättävä löytö korostaa kiehtovaa yhteyttä aistiemme, aivojemme ja kehomme välillä.

Kun suklaan tuoksu saapuu treeniin

Ajatus saattaa tuntua yllättävältä: urheilusuorituksen parantaminen pelkästään herkullisen tuoksun avulla. Malayan yliopiston tutkijat kuitenkin selvittivät tätä mahdollisuutta Frontiers in Physiology -tieteellisessä lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkijat ovat tutkineet suhteellisen tuntematonta kysymystä: hajun vaikutusta siihen, miten koemme fyysisen rasituksen. Tätä varten he rekrytoivat 23 keskikuntoista miestä, joita pyydettiin suorittamaan jalkojen ojennusharjoituksia vähintään kymmenen tunnin paaston jälkeen. Ennen harjoitusta ja sen aikana osallistujat altistettiin erilaisille hajuille: erittäin täyteläiselle tumman suklaan aromille (90 %), maitosuklaan aromille (60 %) tai yksinkertaisesti vedelle, jota käytettiin vertailukohtana tulosten vertailussa.

Tumma suklaa saattoi antaa sille vähän piristystä.

Tulokset yllättivät tutkijat. Tumman suklaan tuoksulle altistuneet suorittivat keskimäärin enemmän toistoja kuin kontrolliryhmässä olevat. Havaittu ero oli noin 18 toistoa enemmän verrattuna vedelle altistuneisiin osallistujiin. Myös maitosuklaan tuoksulla näytti olevan positiivinen vaikutus, noin 9 toistoa enemmän.

Mielenkiintoisin seikka ei kuitenkaan koske pelkästään suoritettujen liikkeiden määrää. Osallistujat eivät kertoneet tunteneensa ponnistelevansa enemmän. Toisin sanoen he onnistuivat menemään hieman pidemmälle säilyttäen samalla samanlaisen vaikeusasteen tunteen. Tutkijoille tämä ilmiö on erityisen mielenkiintoinen, koska se osoittaa, että ponnistelukokemuksemme ei riipu pelkästään lihaksistamme. Myös aivoillamme on ratkaiseva rooli siinä, miten havaitsemme kykymme.

Tarina aivoista, nälästä ja tuntemuksista

Miten tämä vaikutus voidaan selittää? Tutkimuksen tekijät esittävät ruokahaluun liittyvän hypoteesin. Tumman suklaan tuoksu on saattanut osaltaan vähentää osallistujien nälän tunnetta ja vahvistaa kylläisyyden tunnetta. Tyhjällä vatsalla treenatessa nälästä voi joskus tulla häiriötekijä. Antamalla aivoille nautintoon ja palkitsemiseen liittyvän signaalin suklaan tuoksu voi auttaa joitakin ihmisiä keskittymään paremmin treeniinsä. Tutkijat kutsuvat tätä jopa "opituksi signaaliksi": ajan myötä aivomme saattavat yhdistää tumman suklaan rikkaan tuoksun miellyttävään ja tyydyttävään tunteeseen, mikä vaikuttaa havaintoomme liikunnan aikana.

Mielenkiintoinen löytö, mutta sitä ei kannata yliarvioida.

Vaikka nämä tulokset ovat kiehtovia, niitä tulisi tulkita varoen. Tutkimus tehtiin pienelle ryhmälle nuoria, kohtalaisen hyväkuntoisia miehiä. Se sisälsi myös tietyn harjoituksen tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien pitkittynyt paastojakso. Tutkijat itse kuvailevat tätä työtä alustavaksi selvitykseksi. Tarvitaan lisätutkimuksia sen selvittämiseksi, soveltuvatko nämä vaikutukset laajempaan ihmisryhmään, eri kuntotasoihin tai muunlaiseen fyysiseen aktiivisuuteen.

Urheilussa ei ole kyse vain ennätysten rikkomisesta

Tämä tutkimus tarjoaa uuden näkökulman aistiemme vaikutukseen suhteeseemme liikkeeseen. On kuitenkin tärkeää muistaa yksi keskeinen asia: urheilun ei tarvitse olla jatkuvaa suorituskyvyn tavoittelua. Liikkuminen voi olla yksinkertaisesti tapa rentoutua kiireisen päivän jälkeen, ladata akkuja tai kokea nautintoa. Jokainen harjoituskerta on tärkeä, olipa se sitten edistymistä, löytöjä tai vain miellyttävä hetki kehosi kanssa.

Vaikka tumman suklaan tuoksu saattaakin olla joillekin motivoiva pieni rituaali, se ei koskaan korvaa omaan tahtiin liikkumisen iloa. Tärkeintä on löytää aktiviteetti, joka saa sinut tuntemaan olosi hyväksi ja juhlistaa sitä, mihin kehosi pystyy.