Iltatapa, jota tutkijat suosittelevat välttämään ennen nukkumaanmenoa

Useiden tieteellisten tutkimusten mukaan tapa, jota tulisi välttää ennen nukkumaanmenoa, on nukkumaanmenon tarkoituksellinen lykkääminen vapaa-ajan "raapimiseksi". Tämä käyttäytyminen tunnetaan nykyään "kostonhimoisena nukkumaanmenoviikutteluna". Tämä refleksi koostuu tietoisesta hereillä pysymisestä, puhelimen selaamisesta, "vielä yhden jakson" katsomisesta tai sosiaalisessa mediassa hengailusta, vaikka olisit väsynyt ja tietäisit, että sinun on noustava aikaisin seuraavana päivänä.

Mitä tiede sanoo

Tieteellisessä Frontiers in Psychology -lehdessä julkaistu tutkimus teki tästä käsitteestä tunnetun osoittamalla, että merkittävä osa osallistujista lykkäsi nukkumaanmenoaikaansa ilman ulkoista painetta, puhtaasti omasta tahdostaan, kokonaisunensa kustannuksella. Tämä suoraan verkossa saatavilla oleva tutkimus korosti, että tämä käyttäytyminen liittyi huonompaan unenlaatuun, lisääntyneeseen päiväaikaiseen väsymykseen ja yleiseen hyvinvoinnin heikkenemiseen. Se osoitti myös, että nämä henkilöt olivat tietoisia unenpuutteestaan, mutta uhrasivat edelleen lepoaikaa "omalle ajalle".

Miksi teemme tämän: kiireiset päivät, henkinen kuormitus

Tämä refleksi on erityisen yleinen niillä, joilla on erittäin kiireisiä päiviä, joilla on vähän kontrollia aikatauluunsa tai suuri henkinen työmäärä. Illasta tulee tällöin ainoa todella "vapaaksi" koettu aika, ja sitä on taipumus puolustaa unen kustannuksella. Ongelmana on, että tämä "varastettu aika" tulee kalliiksi: valppauden puute, alakuloisuus, ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet ja jopa lisääntynyt ahdistuksen ja masennuksen riski, kun unenpuute kroonistuu.

Kolme kysymystä sen selvittämiseksi, vaikuttaako sinuun

Jotta voit selvittää, kärsitkö tästä ilmiöstä, muutama yksinkertainen kysymys voi auttaa:

Viivytteletkö usein nukkumaanmenoa ilman todellista syytä (ei kiireellistä työtä, ei velvollisuuksia)?

Sanotko itsellesi säännöllisesti: "Tiedän, että minun pitäisi nukkua, mutta jatkan silti" ?

Tunnetko olosi aamulla väsyneeksi, kun tiedät, että olisit voinut mennä aikaisemmin nukkumaan?

Jos vastaus useisiin näistä kysymyksistä on kyllä, on todennäköistä, että tämä refleksi on syvään juurtunut. Hyvä uutinen on, että se on palautuva: kiinteän nukkumaanmenoajan määrittäminen, rauhoittavan ruuduttoman rituaalin luominen ja ennen kaikkea unen uudelleenarvostaminen ehdottomaksi tarpeeksi, aivan kuten syöminen tai hengittäminen, ovat keskeisiä askeleita siitä irtautumiseksi.

Tutkimus siis muistuttaa meitä siitä, ettei kyse ole tahdonvoiman puutteesta, vaan väärin suunnatusta kompensaatiomekanismista – jota parempi ajanhallinta ja johdonmukainen unihygienia voivat korjata.