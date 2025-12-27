Ovatko eronneiden vanhempien lapset todella todennäköisemmin avioeron kohteena? Luvut puhuvat puolestaan.

Jos olet juuri mennyt naimisiin, saatat pelätä, että avioliittosi päättyy huonosti kuten vanhempiesi. Pelkäät matkivasi heidän virheitään ja rikkovasi juuri tekemäsi rakkaussopimuksen. Tämä skenaario ei ole mahdoton. Psykologit kuitenkin tarjoavat vakuuttelua: vanhempiesi kaoottisella rakkauselämällä ei ole niin paljon vaikutusta sinun avioliittoosi.

Teoria pikemminkin kuin todellisuus

Nuoruudessaan me melkein kadehdimme eronneiden vanhempien lapsia ja muistamme vain heidän hyvät puolensa: he saavat kaksi kertaa enemmän lahjoja jouluna, he juhlivat syntymäpäiviään kahdesti, lyhyesti sanottuna he kokevat kaiken kahdesti. Ne, joihin tilanne eniten vaikuttaa, eivät kuitenkaan voi sanoa samaa. Avioero , vaikka se olisikin sovinnollinen ja molemminpuolisesti sovittu, jättää aina jälkensä sen todistajiin. Lapset kärsivät ja kestävät tilanteen voimatta ilmaista mielipidettään. Ennen kaikkea he pyrkivät aikuisuuteen tultuaan olemaan toistamatta kokemaansa ja elämään onnellista romanttista elämää.

He käyvät terapiassa selvittääkseen rakkaustarinansa syvyyksiä ja selvittääkseen, ovatko he alttiita avioerolle. Jos olet yksi niistä lapsista, jotka vaihtoivat kotia joka toinen viikko ja tietämättäsi toimivat avioliiton sovittelijan roolissa, pelkäät varmasti, että avioliittosi epäonnistuu. Psykologit uskoivat pitkään, että vanhempien aiemmat suhteet voivat vaikuttaa heidän lastensa nykyisiin romansseihin. Tämä on kuitenkin enemmänkin suosittu teoria kuin absoluuttinen totuus.

Vuosikymmenten ajan kaikki uskoivat sanontaan, että "eroneiden vanhempien lapset, epäonnistuneet avioliitot". Tämä osoittautuu kuitenkin suurelta osin vääräksi. Toki näillä lapsilla ei ehkä ole ollut parhaita roolimalleja tai terveintä perustaa, mutta he eivät kaikki ole tuomittuja emotionaaliseen katastrofiin. "Avioero on osa elämää; se on kiintymyssuhteen katkeaminen, se on vaikeaa, se häiritsee lapsen rauhoittavaa arkea, mutta jos vanhempien suhde jatkuu positiivisella tavalla, se ei ole lapselle traumaattinen", selittää psykiatri ja psykoanalyytikko Marie-France Hirigoyen France Inter -radiossa.

Mitä numerot todella kertovat

Kärsivätkö eronneiden vanhempien lapset saman kohtalon kuin vanhempansa, ja onko heidän tingittävä lupauksestaan iankaikkisesta elämästä? Tilastot viittaavat päinvastaiseen. Amerikkalaisen mielipidemittauslaitoksen General Social Surveyn tietoihin perustuvan analyysin mukaan avioerojen sukupolvelta toiselle siirtyminen puolittui vuosien 1972 ja 1996 välillä. Tämä on yllättävä havainto, kun otetaan huomioon avioerojen lisääntyminen 1970-luvulta lähtien.

Näitä lukuja on tietenkin tarkennettava, sillä avioliitto ei ole enää automaattinen eikä ensisijainen näkökohta pariskuntien suunnitelmissa. Vanhemmille sukupolville avioliitto oli lähes siirtymäriitti, mutta nuoret suosivat avoliittoa tai vaihtoehtoisesti rekisteröityä parisuhdetta.

Eronneiden vanhempien lapset eivät ole suuremmassa vaarassa, mutta he voivat sabotoida romanssiaan tietämättään. "He kehittävät ylivalppautta ongelmia kohtaan, jotka voisivat johtaa tähän tilanteeseen. He pelkäävät, ettei se kestä. Tämä voi olla päivittäin lamauttavaa", selittää 20 Minutes -ohjelman haastattelema kliininen psykologi Gérard Poussin.

Avioero hyväksytään yhä enemmän.

Avioeroa ei enää pidetä väistämättömänä; se on lähes arkipäiväinen ilmiö. Vaikka esi-isillemme avioero ei ollut edes vaihtoehto, nuorille se on nyt vain yksi tekosyy juhlia. " Erojuhlien " – näiden eron jälkeisten juhlien, joissa tarjoillaan "kiitos, seuraavaksi" -kerroskakkuja ja "juuri eronnut" -huiveja – yleistymisen myötä avioerosta on tullut pelkkä muodollisuus.

Lyhyesti sanottuna eronneiden vanhempien lapset eivät enää murehdi romanttisesta tulevaisuudestaan ja näkevät avioeron ratkaisuna tappion sijaan. Mikä on itse asiassa varsin positiivista. Mitä vähemmän asiaa ajattelee, sitä epätodennäköisemmin se tapahtuu (puhtaasti rationaalisesti ajattelevien tulisi olla varuillaan).