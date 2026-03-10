Älykkäät korvakorut voisivat tunnistaa hyökkääjän ja hälyttää viranomaisia

Fabienne Ba.
Kasvavan henkilökohtaisen turvallisuuden huolen edessä lukuisat teknologiset innovaatiot pyrkivät suojelemaan mahdollisia hyökkäyksen uhreja. Jotkut näistä ideoista ovat peräisin hyvin nuorilta keksijöiltä. Näin on Bohlale Mphahlelen, eteläafrikkalaisen teini-ikäisen, tapauksessa, joka suunnitteli älykkäät korvakorut, jotka pystyvät tunnistamaan hyökkääjän ja lähettämään hälytyksen viranomaisille.

Keksintö, joka on suunniteltu parantamaan turvallisuutta

Kuusitoistavuotias Bohlale Mphahlele suunnitteli tämän teknologisen projektin auttaakseen pahoinpitelyn uhreja reagoimaan nopeasti ja huomaamattomasti. Hänen ideansa perustuu arkipäiväiseen asusteeseen: korvakoruihin. Nämä älykorvakorut sisältäisivät useita pienoiskokoisia elektronisia komponentteja, kuten kameran ja viestintäjärjestelmän.

Tarkoituksena on antaa käyttäjälle mahdollisuus laukaista turvalaite vaarallisessa tilanteessa. Useiden tiedotusvälineiden mukaan korvakorut voisivat ottaa kuvan hyökkääjästä ja lähettää tiedon automaattisesti hälytyspalveluun.

Huomaamaton ja nopea järjestelmä

Teini-ikäisen kuvittelema konsepti perustuu yksinkertaiseen mekanismiin. Kun ihminen tuntee itsensä uhatuksi, hän voisi aktivoida laitteen huomaamattomalla eleellä tai integroidulla painikkeella. Kun järjestelmä on laukaissut sen, se pystyisi:

  • ota kuva vastapäätä olevasta henkilöstä
  • tallentaa tiettyjä hyödyllisiä tietoja
  • lähettää hälytyksen viranomaisille tai hätäyhteyshenkilölle

Ajatuksena on estää uhria käyttämästä puhelintaan stressaavassa tai vaarallisessa tilanteessa. Tällainen laite voisi myös tallentaa visuaalisia todisteita, jotka voisivat auttaa tunnistamaan epäillyn.

Turvallisuushaasteista inspiroitunut innovaatio

Tämän projektin luominen on osa kontekstia, jossa puettavia teknologioita käytetään yhä enemmän henkilökohtaisen turvallisuuden parantamiseen. Viime vuosina useat yritykset ovat kehittäneet verkkoon kytkettyjä lisävarusteita – rannekoruja, riipuksia tai mobiilisovelluksia – jotka pystyvät lähettämään hälytyssignaalin hätätilanteessa. Turvallisuuteen tarkoitetut verkkoon kytketyt laitteet pyrkivät yleensä ratkaisemaan kaksi päähaastetta: nopean reagoinnin mahdollistamisen ja riittävän huomaamattomuuden, jotta ne eivät herätä huomiota.

Kannettavat teknologiat kehittyvät nopeasti.

Bohlale Mphahlelen projekti havainnollistaa myös puettavien teknologioiden nopeaa kehitystä. Nämä laitteet, jotka on integroitu arkipäivän esineisiin, kuten kelloihin, laseihin tai koruihin, voivat nyt sisältää antureita, geolokaatiojärjestelmiä tai jopa pienoiskameroita.

Turvallisuuden alalla nämä innovaatiot voisivat edistää uusien ratkaisujen kehittämistä ihmisten suojelemiseksi julkisissa tiloissa. Kuten minkä tahansa kuvankaappaukseen tai tiedonsiirtoon liittyvän teknologian kohdalla, niiden käyttö herättää kuitenkin myös kysymyksiä yksityisyyden suojaan ja kerättyjen tietojen hallintaan liittyen.

Älykorvakoruprojektillaan Bohlale Mphahlele tarjoaa omaperäisen idean, joka yhdistää teknologian ja henkilökohtaisen turvallisuuden. Suunnittelemalla huomaamattoman asusteen, joka pystyy nopeasti hälyttämään viranomaiset ja tunnistamaan hyökkääjän, teini-ikäinen korostaa verkkoon kytkettyjen laitteiden potentiaalia hyökkäysten ehkäisemisessä. Vaikka tätä konseptia on vielä kehitettävä, se osoittaa, miten innovaatioita voidaan syntyä tärkeiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Fabienne Ba.
Skotlannissa otetaan käyttöön vaihtoehto tuhkaamiselle

