Pelaamalla tennistä "ylellisissä" mekoissa tämä sisällöntuottaja sytyttää internetin tuleen

Sisällöntuottaja Isidora (@isidorapjv) herättää paljon kohua Instagramissa hohdokkailla ja epätodennäköisillä videoillaan. Hänen konseptinsa: tenniksen pelaaminen mekkoissa ja korkokengissä. Jotkut internetin käyttäjät ihailevat tätä ultraesteettistä maailmaa, kun taas toiset näkevät sen ensisijaisesti huolellisesti lavastettuna temppuna, jonka tarkoituksena on luoda kohua.

Muotia ja urheilua yhdistäviä videoita

Isidora potkailee Instagram-videoissaan tennispalloja vaihtelevan kokoisissa mekoissa. Urheilun ja muodin välinen kontrasti kiinnittää välittömästi huomion. Hänen videoidensa estetiikka tuo toisinaan mieleen luksuskampanjoita tai elokuvakohtauksia: kaikki tuntuu olevan suunniteltu luomaan eleganttia ja teatraalista tunnelmaa. Juuri tämä odottamaton sekoitus on tehnyt hänen sisällöstään viraalin sosiaalisessa mediassa.

Katso tämä postaus Instagramissa ISIDORA (@isidorapjv) jakama julkaisu

Internetin käyttäjät ovat kiinnostuneita…

Lukuisat kommentit hänen julkaisujensa alla ylistävät hänen visuaalista tyyliään. Jotkut käyttäjät selittävät katsovansa hänen videoitaan "tunnelman vuoksi". Toiset arvostavat sitä, että hän tarjoaa tennikseen erilaisen näkökulman, joka on muodikas, taiteellisempi ja vähemmän urheilusuorituksiin keskittyvä. Hänen erittäin omaleimainen tyylinsä on mahdollistanut hänen rakentaa todellisen visuaalisen identiteetin Instagramissa. Samankaltaista sisältöä täynnä olevassa syötteessä hänen videonsa erottuvat välittömästi.

...ja muita, jotka ovat paljon kriittisempiä

Vaikka hänen videonsa ovat herättäneet paljon reaktioita, ne eivät ole läheskään yleismaailmallisesti suosittuja. Monet internetin käyttäjät pitävät käsitettä "naurettavana" tai uskovat sen olevan ensisijaisesti strategia huomion herättämiseksi sosiaalisessa mediassa. Useat kommentit korostavat myös näiden asujen epäkäytännöllisyyttä tenniksen pelaamisessa. Joillekin iltapuvussa ja korkokengissä pelaaminen kentällä tuntuu olevan enemmän estetiikkaa kuin itse urheilulaji.

Toiset kriitikot menevät pidemmälle ja kyseenalaistavat tällaisen sisällön välittämän kuvan. Jotkut internetin käyttäjät uskovat, että nämä videot ylläpitävät ajatusta siitä, että naisten tulisi aina olla moitteettomasti hoidettuja, myös fyysisten aktiviteettien tai arkielämän aikana. Jotkut pitävät tätä näkemystä vähättelevänä, erityisesti siksi, että se yhdistää "naisellisuuden" jatkuvasti "hienostuneeseen" ulkonäköön.

Laajempi keskustelu sosiaalisessa mediassa

Isidoran videoiden menestys osoittaa myös, kuinka sosiaalinen media muuttaa tietyt aktiviteetit todellisiksi visuaalisiksi spektaakkeleiksi. Nykyään urheilu, muoti ja viihde kietoutuvat yhä enemmän yhteen viraalisisällössä. Tavoitteena ei välttämättä ole kuvata realistista toimintaa, vaan pikemminkin luoda silmiinpistävä, esteettisesti miellyttävä tai yllättävä kuva.

Tämä selittää myös reaktioiden jakautumisen: jotkut näkevät sen vain taiteellisena ja hauskana sisältönä, kun taas toiset lukevat siinä symbolisempia viestejä naisten ulkonäköön liittyvistä odotuksista.

Katso tämä postaus Instagramissa ISIDORA (@isidorapjv) jakama julkaisu

Isidoran videot havainnollistavat ennen kaikkea sitä, miten visuaalinen konsepti voi herättää yhtä paljon ihailua kuin keskustelua sosiaalisessa mediassa.