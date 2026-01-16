Search here...

Todiste siitä, että olet "elossa": kiinalaisen sovelluksen outo menestys

Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Kyseessä on sovellus, jolla on melko hämmentävä nimi: Oletko kuollut? Se lanseerattiin Kiinassa toukokuussa 2025, ja se on houkutellut miljoonia käyttäjiä – nuoria, työssäkäyviä ja eläkkeellä olevia – jotka ovat kiinnostuneita lupauksestaan: vahvistaa läheisilleen joka päivä, että he ovat edelleen elossa. Kuinka se toimii: Pienellä haamutuksella koristellun vihreän painikkeen napsauttaminen riittää merkiksi siitä, että kaikki on hyvin. Jos tämä unohtuu kahdeksi päiväksi, rekisteröidylle hätäyhteyshenkilölle lähetetään hälytysviesti.

Keksintö syntyi "kytkeytyneestä yksinäisyydestä"

Noin eurolla myyty "Are You Dead?", joka tunnetaan myös nimellä "Demumu", nousi nopeasti kiinalaisten sovelluskauppojen maksullisten latauslistojen kärkeen. Pelkän uteliaisuuden lisäksi se vastaa syvään tarpeeseen: eristäytyneisyyden murtamiseen yhteiskunnassa, jossa yksin asumisesta on tulossa normi.

Tämän idean takana on kolme nuorta kiinalaista kolmekymppistä kehittäjää, jotka haluavat innokkaasti "tarjota teknologisen ratkaisun kasvavaan yksinäisyyteen". Maa kokee nopeaa ikääntymistä ja massiivista kaupungistumista, mikä jättää miljoonat ihmiset eristyksiin, kauas perheistään. Global Timesin mukaan yli 30 % Kiinan kansalaisista asuu yksin vuoteen 2030 mennessä.

Sovellus vetoaa paljon laajempaan yleisöön kuin vain eläkeläisiin: opiskelijat, kaupunkityöläiset ja itseään sinkuiksi julistavat ihmiset omaksuvat sen "emotionaalisen turvallisuuden työkaluksi". Se antaa illuusion yhteydestä, vaikkakin vähäisestä, hyperyhteydellisessä maailmassa, jossa kommunikaatio paradoksaalisesti näyttää hiipuvan. Ilmiö ylittää nyt rajoja: "Demumu" on jo yksi ladatuimmista maksullisista sovelluksista Yhdysvalloissa, Australiassa ja Espanjassa.

Kun teknologia tunkeutuu yksityisyyteemme

Tämä käsite herättää kuitenkin eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä. Onko todella tarpeen käyttää sovellusta todistaaksemme, että olemme edelleen olemassa? "Are You Dead?" -sovellus heijastaa sekä modernia eristäytymisen ahdistusta että lähes elintärkeää tarvetta tulla tunnistetuksi, nähdyksi ja tunnustetuksi. Jotkut pitävät sitä "rauhoittavana ja hyödyllisenä työkaluna", kun taas toiset tuomitsevat sen "sairaalloisena suhteena ihmisen läsnäoloon". Tämä "elintärkeän yhteyden digitalisointi" näyttää korvaavan suorat vuorovaikutukset yksinkertaisella mekaanisella vuorovaikutuksella: päivittäisellä napsautuksella sanoakseen "Olen edelleen täällä".

Omalaatuisen vempaimenen varjolla "Are You Dead?" paljastaa paljon syvemmän todellisuuden: nykyajan yksinäisyyden, jota suurkaupunkien tahti ja perhesiteiden heikkeneminen pahentavat. Tämä maailmanlaajuinen menestys osoittaa, kuinka teknologia pyrkii – vaikkakin epätäydellisesti – täyttämään tätä emotionaalista tyhjyyttä. Jää nähtäväksi, tuovatko nämä työkalut tulevaisuudessa todella meitä lähemmäksi toisiamme... vai vahvistavatko ne vain sen, että hengitämme edelleen yksin ruutujemme takana.

Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
