50 000 dollarin palkka vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen katsomisesta: työtarjous, joka aiheuttaa kohua

Työtarjous, josta kaikki puhuvat tänä keväänä 2026, ei ole teknologiayritykseltä tai mainostoimistolta. Sen tarjoaa FOX Sports, Fox Corporationin urheilulähetysten tytäryhtiö Yhdysvalloissa – ja se tarjoaa jollekulle 50 000 dollaria jalkapallon katsomisesta.

Tarjous, joka levisi viraaliksi internetissä

FOX Sports, FOX One ja Indeed ovat käynnistäneet valtakunnallisen haun "FOX One Chief World Cup Watcherille" – 50 000 dollarin roolille, jossa katsotaan kaikki vuoden 2026 FIFA World Cup -ottelut 4K-laadulla FOX Onella, turnauksen virallisella suoratoistopalvelulla. Turnaus järjestetään 11. kesäkuuta - 19. heinäkuuta 2026 – 39 peräkkäistä ottelupäivää – täysin räätälöidyltä katselualueelta Times Squaren sydämessä New Yorkissa.

Lasinen kuutiotoimisto keskellä Times Squarea

Paikka sijaitsee läpinäkyvässä lasikuutiossa, joka on asennettu Times Squaren keskelle ja on suunnattu tuhansille päivittäin ohikulkeville vierailijoille, turisteille ja työmatkalaisille. Tämä asetelma tekee jokaisesta ottelusta todellisen yleisökatselubileen – paikan haltijasta tulee tavallaan virallinen MM-kisojen superfani, joka on kaikkien nähtävillä 39 päivän ajan.

Mitä työ oikeastaan pitää sisällään

Työ käsittää kolme päätehtävää: FOX Sportsin 4K-lähetyksen jokaisen minuutin katsomisen kaikista 104 ottelusta FOX Onella, Times Squaren katselualueen hallinnoinnin ainutlaatuisen kollektiivisen kokemuksen luomiseksi sekä aidon sisällön luomisen ja jakamisen sosiaalisessa mediassa koko turnauksen ajan, jotta joukkue vakiintuisi MM-kisojen katsojien ensisijaiseksi tietolähteeksi. Työtehtävässä yhdistyvät intohimo jalkapalloon, fyysinen kestävyys ja sosiaalisen median taito.

Live-paljastus FOXilla

Hakeakseen hakijoiden on päivitettävä Indeed-profiiliinsa asiaankuuluva kokemus ja taidot ja otettava käyttöön "Työnantajat voivat löytää sinut" -vaihtoehto, jotta FOX:n rekrytointitiimi voi löytää heidät. Hakijoiden on myös julkaistava lyhyt video sosiaalisessa mediassa, jossa he selittävät, miksi tämä paikka sopii heille, käyttämällä hashtagia #ChiefWorldCupWatcher. Hakemuksia otetaan vastaan sunnuntaihin 17. toukokuuta asti.

Valittu henkilö julkistetaan suorana 6. kesäkuuta Boston Red Sox vs. New York Yankees -ottelun lähetyksessä FOXilla. Tehtävä alkaa virallisesti 6. kesäkuuta – viikkoa ennen turnauksen alkua – ja päättyy 26. heinäkuuta, viikko mestaruusottelun jälkeen.

Markkinointijutun takana todellinen liiketoimintaongelma

FOX Sportsin ja Indeedin kumppanuuden tarkoituksena on nostaa FOX One esiin jalkapallon MM-kisojen ensisijaisena tapahtumapaikkana ja hyödyntää Indeed-alustaa kampanjassa, joka yhdistää urheilua, sosiaalista mediaa ja brändimarkkinointia. FOX Sportsin markkinointijohtaja Robert Gottlieb tiivisti tavoitteen: "FIFA:n MM-kisat ovat historiallinen turnaus, joka ansaitsee yhtä lailla historiallisen rekrytoinnin. Sitoutuneella ehdokkaalla on elämänsä työ kokea ja juhlistaa jokaista tarinaa, jokaista kansakuntaa ja jokaista jännittävää hetkeä, joka määrittelee tämän kauniin pelin."

50 000 dollaria 104 jalkapallo-ottelun katsomisesta lasikuutiossa Times Squarella – työ on joillekin unelma. Se kuitenkin vaatii epäsäännöllisten työaikojen sietämistä, jatkuvaa sisällön luomista, tuhansien newyorkilaisten katseiden alla olemisen paineen kestämistä ja niin edelleen. Jotkut kutsuisivat sitä työksi. Toiset taas eliniän mahdollisuudeksi.