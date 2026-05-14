Lastenhoitajansa kidnappaamana hän löytää oikean perheensä yli puoli vuosisataa myöhemmin

Tämä on yksi viime vuosien silmiinpistävimmistä tarinoista. Vuonna 1971 Melissa Highsmith katosi 22 kuukauden ikäisenä lapsenvahtina esiintyneen naisen sieppaamana. Viisikymmentäyksi vuotta myöhemmin DNA-testi muutti kaiken.

Fort Worth, Texas, 23. elokuuta 1971

Sinä päivänä Alta Apantenco, ravintolassa tarjoilijana työskentelevä yksinhuoltajaäiti, laittoi paikallislehteen ilmoituksen, jossa hän haki lastenhoitajaa 22 kuukauden ikäiselle tyttärelleen Melissalle. Nainen vastasi ilmoitukseen, jätti väliin ensimmäisen tapaamisen ja otti sitten yhteyttä perheeseen uudelleen kuukautta myöhemmin vaatien saada työn ja väittäen, että hänellä on suuri puutarha ja kokemusta lasten kanssa. Melissa uskottiin hänen hoiviinsa sinä päivänä, mutta hän ei koskaan palannut.

Viisikymmentäyksi vuotta tutkimusta

Yksi harvoista kuvauksista, jotka tutkijoilla oli vuosikymmenten ajan, oli Apantencon kämppäkaveri, joka kuvaili lastenhoitajaa "vaikuttavan pukeutuneeksi" ja käyttäneeksi valkoisia hansikkaita lasta hakiessaan. Tämä yksityiskohta osoittautui hyödyttömäksi viiteenkymmeneen vuoteen – koska henkilöllisyyttä ei tiedetty eikä mitään vankkoja johtolankoja löytynyt. Poliisi ja FBI eivät koskaan löytäneet naista tai lasta.

Yli 50 vuoden ajan Melissan vanhemmat eivät koskaan löytäneet rauhaa. Poliisin ja FBI:n avulla he etsivät tapausta väsymättä viiden vuosikymmenen ajan. Perhe jopa perusti Facebook-ryhmän nimeltä Finding Melissa Highsmith pitääkseen toivoa yllä ja lisätäkseen tietoisuutta tapauksesta. Syyskuussa 2022 National Center for Missing and Exploited Children sai nimettömän vihjeen Melissan mahdollisesta havainnosta Charlestonin alueella Etelä-Carolinassa – tämä piristysruiske käynnisti uuden etsintökierroksen.

DNA avaimena mysteerin ratkaisemiseen

Tapaus ratkesi lopulta 23andMe-sivuston ansiosta. Melissan isä, Jeffrie Highsmith, lähetti DNA-näytteensä sivustolle ja yllättyi saadessaan sähköpostin, joka yhdisti hänet Melissan kolmeen lapseen. Melissa asui Fort Worthissa, muutaman mailin päässä sieppauspaikasta, nimellä Melanie Walden, tietämättä, että hänet oli siepattu. Hän otti sitten yhteyttä häneen Facebookin kautta, ja jälleennäkeminen tapahtui kiitospäivän viikonloppuna vuonna 2022.

Sharon Rose Highsmith ilmoitti uutisesta perheen Facebook-sivulla seuraavin sanoin: "Olemme todella innoissamme voidessamme ilmoittaa, että OLEMME LÖYTÄNEET MELISSAN!!! On niin paljon yksityiskohtia, jotka haluaisimme jakaa, mutta toistaiseksi haluamme vain sanoa, että seurasimme perheen DNA-osumaa 23andMe:ssä, joka johti meidät häneen." Julkaisun mukana oli kuvia tunteellisesta jälleennäkemisestä – 53-vuotias Melissa istuu vanhempiensa vieressä ja katselee itsestään kuvia, joita hän ei ollut koskaan ennen nähnyt.

Koko elämä rakennettu tietämättä

Tämän tarinan tekee erityisen sydäntäsärkeväksi se, että Melissa Highsmith eli suurimman osan elämästään Fort Worthissa – samassa kaupungissa, jossa hänet siepattiin – tietämättä koskaan tulleensa siepatuksi. Hän kasvoi, sai lapsia ja rakensi täyden elämän eri identiteetin alla, täysin tietämättömänä siitä, että perhe oli etsinyt häntä vain muutaman kilometrin päässä yli viiden vuosikymmenen ajan.

DNA-testi ja muutama klikkaus sosiaalisessa mediassa – se on joskus niin yksinkertaista ja aikaa vievää. Melissa Highsmithin tarina muistuttaa meitä siitä, että jotkut katoamiset eivät koskaan täysin ratkea, ennen kuin teknologia tarjoaa jotain, mitä vuosikymmenten tutkimukset eivät kyenneet tekemään.