Tämä ammattimainen pikajuoksija kilpailee 100 miestä vastaan 100 metrin juoksussa, ja tulos on yllättävä.

Entä jos yksi naispuolinen pikajuoksija kilpailisi sataa miestä vastaan? Tämän upean ja opettavaisen haasteen on suunnitellut urheilusisällöntuottaja Younès Nezar (@younivers__). Tämän viraaliksi levinneen kokeen taustalla oli yksinkertainen halu: nostaa esiin naisurheilijoiden todellinen taso. Ja tulos ylitti odotukset reilusti.

Haaste käynnistetty ennakkokäsitysten murtamiseksi

Tuhansien internetin käyttäjien seuraama sprinttispesialisti ja sisällöntuottaja Younès Nezar keksi idean tähän haasteeseen huomattuaan naisurheilijoihin kohdistuvien halventavien kommenttien määrän kasvun. Sanallisen vastauksen sijaan hän päätti järjestää laajamittaisen demonstraation. Hänen ideansa oli asettaa huipputason naisurheilija 100:aa eri urheilutaustoista tulevaa miestä vastaan osoittaakseen konkreettisesti, mitä erinomaisuus sprintissä todella edustaa.

Huipputason urheilija kohtaa sata kilpailijaa

Pikajuoksija Soudatou Niang (@soudatou_n) suostui osallistumaan haasteeseen. Cergyn stadionin (Île-de-Francen alueella) radalla noin sata osallistujaa, pääasiassa amatööriurheilijoita, lähti liikkeelle tavoitteenaan voittaa hänet. Sosiaalisessa mediassa kuvattu ja sitten jaettu koe herätti nopeasti huomiota. Monet ajattelivat, että suuri joukko miespuolisia kilpailijoita saisi helposti yliotteen. Todellisuus oli aivan toinen.

Katso tämä postaus Instagramissa Nessy In Sportin (@nessynsport) jakama julkaisu

Yllättävä voittaja luo yllätyksen

Maaliviivalla voittajana ei ollut jalkapallospesialisti tai pikajuoksija. Parhaan ajan ajoi ranskalainen rugby-maajoukkuepelaaja ja olympiavoittaja Jordan Sepho. Matkan aikana rugbypelaaja osoitti vaikuttavaa nopeutta ja päihitti kaikki muut osallistujat, mukaan lukien ammattilaispikari Soudatou Niangin. Tämä suoritus muistuttaa rugby-pelaajien kehittämistä poikkeuksellisista urheilullisista ominaisuuksista.

Neljäs sija, joka on paljon arvokkaampi kuin palkintokorokesijoitus

Vaikka Jordan Sephon voitto teki vahvan vaikutuksen, haasteen todellinen opetus on muualla. Soudatou Niang sijoittui kokonaiskilpailussa neljänneksi. Toisin sanoen hän suoriutui paremmin kuin valtaosa sadasta kilpailuun lähteneestä miehestä.

Merkittävä suoritus, joka havainnollistaa taitotasoa, valmistautumista ja lahjakkuutta, joita vaaditaan kilpaillakseen yleisurheilun korkeimmalla tasolla. Kaukana naisurheiluun usein liitetyistä stereotypioista, tämä näytös korosti ammattiurheilijan ja amatööriurheilijan välistä kuilua sukupuolesta riippumatta.

Viraalivideo, joka välittää voimakkaan viestin

Spektaakkelin lisäksi tämä haaste ensisijaisesti korosti urheilijoiden saavutuksia. Sijoittumalla parhaiden kilpailijoiden joukkoon Soudatou Niang tarjosi konkreettisen vastauksen naisurheilua edelleen ympäröiviin ennakkoluuloihin.

Videon menestys osoittaa myös yleisön kiinnostuksen sisältöön, joka viihdyttää ja lisää tietoisuutta. Alkuperäisen ja helposti lähestyttävän muotonsa ansiosta Younès Nezar on onnistunut kiinnittämään huomiota vähän tunnettuun todellisuuteen: naispuoliset huippu-urheilijat ovat menestyneimpiä naisurheilijoita omilla aloillaan.

Se, mikä oli tarkoitus olla yksinkertainen viraalihaaste, on lopulta muuttunut kauniiksi osoitukseksi lahjakkuudesta, kunnioituksesta ja naisurheilun tunnustuksesta.