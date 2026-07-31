Hän aloitti voimistelun vuonna 1934 ja jatkoi kilpailemista 92-vuotiaaksi asti.

Yhteiskunta
Fabienne Baure
@johannaquaas / Instagram

Kiipeäminen nojapuille iässä, jolloin monet hidastavat päivittäisiä toimiaan? Johanna Quaas teki sitä vuosikymmeniä. Tämä nyt 100-vuotias saksalainen voimistelija on osoittanut, että säännöllisesti vaalittu intohimo voi kestää läpi elämän.

Lapsuudessa syntynyt intohimo

Johanna Quaas syntyi 20. marraskuuta 1925 Hohenmölsenissä Saksassa ja kasvoi perheessä, jossa urheilulla oli merkittävä rooli. Hyvin nuorena hän löysi voimistelun ja osoitti nopeasti huomattavaa lahjakkuutta. Vuonna 1934, vain yhdeksänvuotiaana, hän osallistui ensimmäisiin kilpailuihinsa. Hänen urheilullinen uransa keskeytyi myöhemmin useiden perhemuuttojen ja sitten toisen maailmansodan vuoksi, joka häiritsi perusteellisesti hänen urheilutoimintaansa.

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Johanna Quaasin (@johannaquaas) jakama julkaisu

Urheilullinen välisoitto ennen merkittävää paluuta

Sodan jälkeen voimistelu kiellettiin väliaikaisesti Itä-Saksassa. Johanna Quaas ei kuitenkaan luopunut liikunnasta ja siirtyi käsipalloon, lajiin, joka auttoi häntä ylläpitämään erinomaista fyysistä kuntoa.

Valmistuttuaan liikunnanopettajaksi hän meni naimisiin voimisteluvalmentaja Gerhard Quaasin kanssa vuonna 1963. Yhdessä he siirsivät intohimonsa kolmelle tyttärelleen. Lopulta vuonna 1981, 56-vuotiaana, Johanna palasi voimistelun pariin. Seuraavana vuonna hän osallistui Saksan suuriin seniorivoimistelijoiden kilpailuihin, mikä merkitsi uuden seikkailun alkua.

Yli 80-vuotias maailmankuulu julkkis

Vuonna 2012 useat videot, joissa Johanna suoritti sarjan liikkeitä nojapuilla ja lattialla, levisivät kulovalkean tavoin. Muutamassa päivässä ne levisivät maailmanlaajuisesti ja herättivät lukuisten kansainvälisten mediakanavien huomion. Samana vuonna Guinnessin ennätysten kirja myönsi hänelle "maailman vanhimman aktiivisen kilpavoimistelijan" tittelin. Tätä tunnustusta seurasivat muut arvostetut kunnianosoitukset, kuten Nadia Comănecin urheiluhenkipalkinto ja Saksan liittovaltion ansioristi, jotka tunnustivat hänen sitoutumisensa urheiluun ja sen edistämiseen.

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Johanna Quaasin (@johannaquaas) jakama julkaisu

Inspiroiva elämänfilosofia

Niille, jotka kysyvät hänen salaisuuttaan, Johanna vastaa yksinkertaisesti: "Kasvoni ovat vanhat, mutta sydämeni on nuori." Lause tiivistää täydellisesti hänen mielentilansa. Ei "ihmemenetelmää", vain johdonmukaista urheiluharrastusta, jota on ylläpidetty vuosikymmenten ajan. Hän jakaa kokemuksensa myös voimisteluun omistetun kirjan kautta ja jatkaa vuonna 2026 uusien sukupolvien kannustamista.

Satavuotiaana, edelleen liikkeen inspiroimana

Vaikka Johanna Quaas ei enää kilpaile yhtä säännöllisesti kuin ennen, hän jatkaa voimistelunäytösten antamista 100-vuotiaana. Hänen energiansa ja intohimonsa ovat tehneet hänestä ikonisen hahmon amatööriurheilussa. Hänen viestinsä on pysynyt samana vuosien varrella: älä koskaan lopeta liikkumista. Tätä ajatusta tukee laajalti aktiivisen ikääntymisen tutkimus, ja hän ilmentää sitä huomattavan aidosti.

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Johanna Quaasin (@johannaquaas) jakama julkaisu

Johanna Quaasin matka muistuttaa siitä, että liikkumisella, sinnikkyydellä ja fyysisen aktiivisuuden ilolla ei ole viimeistä käyttöpäivää. Hänestä on tullut enemmän kuin mestari, hänestä on tullut aktiivisen elämän symboli, jota eletään täysillä iästä riippumatta.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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