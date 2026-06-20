Kiinassa jotkut naiset maksavat 100 euroa viettääkseen muutaman tunnin tuntemattoman kanssa.

Entä jos seurasta tulisikin vain yksi palvelu muiden joukossa? Kiinassa yllättävä konsepti on valtaamassa alaa: ihmisen seuran palkkaaminen. Muutaman tunnin tai koko päivän ajan jotkut ihmiset (usein naiset) päättävät maksaa tuntemattomalle, jotta tämä jakaisi aktiviteetin, rupattelisi tai yksinkertaisesti välttäisi yksin olemista. Tämä ilmiö kertoo paljon kaupunkien elämäntapojen kehityksestä.

Kun yksinäisyys luo uusia palveluita

Kiinan suurkaupungeissa yksinäisyydestä on tullut yhä näkyvämpi todellisuus. Vaativien urapolkujen, ammatillisen liikkuvuuden ja perheen lähellä olemisen vuoksi monet asukkaat kokevat sosiaalisen kanssakäymisen puutetta jokapäiväisessä elämässään. Tämän tilanteen edessä on syntynyt uusia alustoja, joilla on yksinkertainen lupaus: yhdistää ihmisiä, jotka haluavat jakaa ystävällisen hetken ilman erityisiä sitoumuksia. Tavoitteena ei ole luoda romanssia, vaan tarjota inhimillistä seuraa muutamaksi tunniksi.

Alusta, joka tarjoaa yrityksen "vuokraamista"

Yksi tunnetuimmista palveluista on Zuwobo, jonka nimi tarkoittaa kirjaimellisesti "vuokraa minut" mandariinikiinaksi. Sen toiminta on yhtä yksinkertaista kuin omaperäistä: käyttäjä valitsee aktiviteetin, ja alusta löytää hänelle saatavilla olevan kumppanin. Konsepti vetoaa niihin, jotka haluavat nauttia miellyttävästä ajasta ilman, että heidän tarvitsee järjestää retkiä tavanomaisen ystäväporukkansa kanssa. Se on kaava, joka asettaa etusijalle yksinkertaisuuden ja joustavuuden.

Kävely, ravintola tai videopelit: jokaiselle jotakin

Yksi näiden alustojen menestyksen syistä on tarjottujen aktiviteettien monipuolisuus. Jotkut valitsevat kävelyretken kaupungilla, toiset patikoivat, nauttivat aterian ravintolassa tai jopa pelaavat videopeliä kotona. Ajatuksena on mukautua kaikkien toiveisiin ja tarjota läsnäoloa, joka tukee arjen eri hetkiä. Tämä lähestymistapa muuttaa seuran räätälöitäväksi palveluksi.

Jopa 300 € päivässä

Hinnat vaihtelevat aktiviteetin keston ja tyypin mukaan. Kahvin tai aterian jakamisen hinta vaihtelee yleensä 7–20 euron välillä. Koko päivän seurassa lasku kuitenkin nousee nopeasti. Jotkut palvelut voivat ylittää 100 euroa ja nousta yli 300 euroon pyynnöistä riippuen. Kertaluonteinen kulu, jota jotkut pitävät "miellyttävän sosiaalisen kokemuksen hintana".

Erityinen menestys kiinalaisen uudenvuoden aikaan

Joka vuosi kiinalainen uusivuosi muistuttaa meitä perhesiteiden ja tapaamisten tärkeydestä. Niille, jotka asuvat kaukana rakkaista tai yksin, tämä ajanjakso voi joskus pahentaa eristäytyneisyyden tunnetta. Siksi kimppakyytialustojen kysyntä kasvaa usein juhlapyhien aikana. Joillekin käyttäjille näiden hetkien jakaminen jonkun kanssa on tapa kokea juhlapyhä lämpimämmässä ilmapiirissä.

Trendi, joka herättää kysymyksiä

Näiden palvelujen kehitys heijastaa Kiinan yhteiskunnan syvällisiä muutoksia. Toisaalta ne tarjoavat konkreettisen vastauksen inhimillisen yhteyden tarpeeseen ja mahdollistavat joidenkin ihmisten irtautumisen eristyksestä muutamaksi tunniksi. Toisaalta ne herättävät perustavanlaatuisen kysymyksen: mitä se tarkoittaa yhteiskunnassa, jossa muiden läsnäolo voidaan varata kuten mikä tahansa muu palvelu? Keskustelu on edelleen avoinna käytännöllisen ratkaisun ja muuttuvien sosiaalisten siteiden symbolin välillä.

Yksi asia on varma: näiden alustojen menestys osoittaa, että jakamisen, vaihdon ja läsnäolon tarve on edelleen tärkeämpää kuin koskaan.