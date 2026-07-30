Tämä DJ-asujen kokeilu herättää uudelleen keskustelun naisten vartaloista

DJ asetti levysoittimensa miksaukseen hänen keittiönsä intiimissä tilassa, jääkaapin ja uunin välissä, ei hurraavan yleisön edessä, vaan hänen kameransa linssin edessä. Kun hän vaihtoi kömpelön hupparinsa hieman vähemmän paljastavaan mekkoon, katsojamäärä kasvoi dramaattisesti. Surullinen muistutus siitä, että naisia arvostetaan enemmän heidän vartaloidensa kuin lahjakkuutensa vuoksi.

Näyttökerrat kymmenkertaistuivat näytöllä käytetyn asun mukaan

Kun sisällöntuottaja @two.face222 käynnisti TikTok-livestriiminsä, hän ei uskonut, että hänen ääniesityksestään tulisi niin suuri sosiaalinen ilmiö. Tämä DJ, joka kuvailee itseään "kokeellisena biittien tekijänä", on tottunut improvisoimaan settejä kotinsa seinien sisällä kuin diskopallojen alla. Tällä nuorella miksauspöydän ihmelapsella, hybridimusiikin ja epätavallisten miksausten erikoisosaajalla, on pieni digitaalinen rituaali. Hän jakaa rytmisiä sävellyksiään verkossa "live"-videoiden kautta, jotka eivät jätä tilaa lavastukselle.

Jotkut rock- tai vaihtoehtomusiikkiyhtyeet harjoittavat taidettaan autotallin pölyisessä ilmapiirissä, kun taas tämä DJ luo tunnelmaa hedelmäkulhon, maustehyllyn ja kahvikoneen keskelle. Hänen taidettaanhan on tarkoitettu kuunneltavaksi eikä katsottavaksi. Silti joillakin kuuntelijoilla näyttää olevan muita tarkoituksia kuin vain heilutella lantiotaan ja viihdyttää korviaan klikkaamalla pikkukuvaa ja liittymällä näihin 2.0-bileisiin.

Tämän kauhistuttavan oivalluksen DJ teki pelkästään vaihtamalla vaatteitaan. Kun hän miksaa läpinäkymättömässä harmaassa collegepaidassa, yleisön raja hädin tuskin nousee 60:een. Heti kun hän kuitenkin ilmestyy paikalle syvään uurretussa mekossa, joka paljastaa hänen rintansa, yleisö ryntää videon ääreen. Vaikka DJ pysyy paikallaan eikä tee yhtään mitään, hän onnistuu houkuttelemaan lähes 230 ihmistä. Tästä videosta, jonka alun perin tarkoituksena oli pehmentää sosiaalisia normeja, on tullut malliesimerkki naisten jatkuvasta seksualisoinnista. "Se, mitä juuri tapahtui live-striimissäni tänään, todistaa koko naisten ongelman tässä yhteiskunnassa", videon tekijä julistaa kuvatekstissä.

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Algoritmien taustalla oleva ongelma

”Saan yleensä kolme katsojaa, vaikka minulla on collegepaita päällä, ja riittää, että vilauksen rinnoistani näkee algoritmi,” DJ huomauttaa ja katuu joutumistaan fantasioiden kohteeksi. Hänen mukaansa siinä ei ole epäilystäkään, ei sattumaa. Jos hän onnistui rikkomaan symbolisen 200 katselukerran rajan, se ei johdu hänen lahjakkuudestaan tai epämääräisestä taiteellisesta identiteetistään. Kyse on algoritmin asetelmasta, joka arvostaa naisia vain silloin, kun heillä on yllään hyvin vähän vaatteita. Koska kyllä, sosiaalisen median alustat ovat seksistisiä näyteikkunat, joissa naisia esitellään kuin esineitä ja joissa pieninkin naissisältö saa nopeasti eroottisen tai vihjailevan sävyn.

University College Londonin ja Kentin yliopiston tiimit dokumentoivat paljastavassa, mutta ennen kaikkea häiritsevässä tutkimuksessaan ilmiön. Viiden käyttöpäivän jälkeen tutkijat huomasivat, että TikTok-algoritmi mainosti neljä kertaa enemmän naisvihamielistä sisältöä sisältäviä videoita, mukaan lukien esineistämistä, seksuaalista häirintää ja naisten halventamista. Suositeltujen videoiden osuus nousi 13 prosentista 56 prosenttiin. DJ:stä tuli tietämättään näiden kieroutuneiden bottien uhri, vaikka hän halusi vain tehdä työnsä.

Nais-DJ:t pelkistettynä fyysiseen ulkonäköönsä

Yökerhojen lavoilla tai eksklusiivisten klubien lipunmyynnissä naiset tekevät yhä enemmän jälkensä. He edustavat noin 25 % festivaalien esiintyjälistoista ja 10 % arvostetuimpien klubien buukkaamista artisteista. Tämä neonvalojen tai värillisen savun alla harjoitettava yöllinen ammatti on hitaasti feminisoitumassa .

Jos naiset valtasivat elektronisen musiikin skenen hitaasti, se saattoi johtua siitä, että tämä estoitta vapaa maailma suhtautuu heihin vihamielisesti. Näissä paikoissa, joissa naisten on peitettävä juomansa yhtä lailla kuin siluettinsa ja he tuntevat itsensä saaliiksi leijonan häkissä, on vaikea tanssia vapaasti.

Parrasvaloissa työskentelevät ja tunnelmaa lavalla luovat nais-DJ:t joutuvat jatkuvasti todistamaan kykynsä ja sietämään sopimatonta käytöstä kulissien takana. Näitä illan naishahmoja pidetään usein joko "go-go-tanssijoina" tai amatööreinä, olipa kyseessä sitten vartijat, jotka suoraan torjuvat DJ-statuksensa, miesasiakkaat, jotka asettavat valloilleen todellisen musiikillisen diktatuurin, tai ne, jotka olettavat DJ:n olevan heidän omansa 35 asteen helteessä käytetyn minihameen vuoksi.

Mikä pahinta, he ovat lain mukaan rangaistavien tekojen kohteena. Vuonna 2023 he rikkoivat hiljaisuuden tutulta kertosäkeeltä kuulostavan hashtag-tunnisteen #MeTooDJ takana. Ranskalainen DJ Paloma Colombe käytti Instagramia megafonina. Räjäyttävässä julkaisussa hän paljasti, millaista väkivaltaa hän koki sekä yleisön että teknikkojen taholta Pariisissa pidetyssä konsertissa.

Pohjimmiltaan se, mitä "Two Face" kokee videollaan, on vain lyhyt kurkistus siihen, mitä hänen asemassaan olevat naiset joutuvat kestämään jokaisessa esiintymisessään. Se heijastaa myös tekopyhää yhteiskuntaa, joka tuomitsee lyhyitä asuja käyttävät, mutta ei epäröi näännyttää itseään heidän edessään.