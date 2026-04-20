Eivät työssäkäyvät eivätkä eläkkeellä olevat: nämä 50-vuotiaat naiset kohtaavat ammatillisen sokean pisteen

Viisikymppisinä jotkut naiset huomaavat olevansa harmaalla alueella: "liian nuoria" eläkkeelle jäämiseen, "liian vanhoja" helposti rekrytoitaviksi. He kärsivät kaksoisiskusta: uran hidastumisesta, työpaikkojen tauoista, osa-aikatyöstä sekä ennakkoluuloista iästä ja kyvystä sopeutua uusiin tehtäviin.

"Kuollut aika" pikemminkin kuin ylitettävä este

INSEEn ja Daresin tutkimukset osoittavat, että yli 50-vuotiaat naiset ovat edelleen pääasiassa työssäkäyviä, mutta monet heistä joutuvat työttömiksi ennen eläkeikää, ja heidän työttömyysasteensa on korkeampi kuin saman ikäryhmän miehillä. Ranskassa lähes neljännes 55–61-vuotiaista ei ole työssäkäyviä eikä eläkkeellä , ja naiset muodostavat suuren enemmistön tästä ryhmästä työpaikoilla kasaantuneen eriarvoisuuden vuoksi (ajoittaiset urat, osa-aikatyö, alhaisemmat palkat).

Ikäsyrjintä, tuskin näkyvä syrjinnän muoto

Viisikymppiset naiset ovat usein ikäsyrjinnän ja seksismin yhdistelmän uhreja, ja heitä kuvataan "vähemmän joustaviksi", "vähemmän tehokkaiksi" tai "vaikeasti palkattaviksi". Useiden tutkimusten mukaan lähes 70 % rekrytointitoimistoista myöntää, että ikä on edelleen haitta, ja lähes puolet kokee vaikeaksi rekrytoida yli 45-vuotiaita naisia, mikä luo todellisen lasikaton naisten ammatillisen pitkäikäisyyden tielle.

Urakatkokset ovat kuromassa umpeen 45–55-vuotiaiden ikäryhmää.

Urakatkokset, osa-aikatyö ja epälineaariset urapolut (usein vanhemmuuteen liittyvät) vaativat paljon veroa noin viidenkymmenen ikävuoden tienoilla, kun on kyse täyden eläkkeen kattamiseen riittävän eläkesumman keräämisestä. Siksi monien naisten on jatkettava työskentelyä laillisen eläkeiän jälkeen, ja heillä on myös vaikeuksia päästä takaisin jaloilleen tauon jälkeen, koska heidän profiiliaan pidetään "liian kalliina" tai "liian vanhana" verrattuna nuorempiin työntekijöihin.

Johtamisen sokea piste: (peri)menopaussi työssä

Samaan aikaan 50-vuotiaat naiset käyvät usein läpi (peri)menopaussin, fysiologisen vaiheen, joka voi vaikuttaa energiaan, uneen, keskittymiskykyyn ja mielialaan ilman, että sitä tunnistetaan hallintaongelmaksi. Jotkut sitten päättävät jättää työnsä tai vähentää työmääräänsä ymmärryksen, joustavuuden tai mukautusten puutteen vuoksi, mikä pahentaa entisestään heidän epävarmaa tilannettaan tässä elämänvaiheessa.

Epävarmuuden ja medianäkymättömyyden välissä

Viisikymppiset naiset, jotka joutuvat tämän tilanteen uhreiksi, ovat lähes täydellisessä hiljaisuudessa julkiselta politiikalta ja medialta, vaikka ilmiö vaikuttaa satoihin tuhansiin ihmisiin. Erikoistuneet järjestöt raportoivat, että monien on turvauduttava säästöihinsä, turvauduttava kumppaniin tai jopa muutettava takaisin sukulaisten luokse säännöllisten tulojen puutteen vuoksi.

Kohti iän huomioon ottamista monimuotoisuuskysymyksenä

Feministiset asiantuntijat ja ryhmät vaativat, että ikään liittyvään sokeaan pisteeseen puututaan johtamisessa ja monimuotoisuudessa: pitäisikö meidän edelleen toimia ikään kuin viisikymppisten naisten taitoja ja kokemusta ei olisi olemassa, vaikka he edustavat asiantuntemuksen, johtajuuden ja vakauden perustaa organisaatioissa? Näiden naisten kohdalla tämän ammatillisen sokean pisteen voittaminen edellyttää räätälöityjä työllisyyskäytäntöjä, jatkuvaa koulutusta, (peri)menopaussiin liittyviä mukautuksia sekä aitoa taistelua ikäsyrjintää ja sukupuolistereotypioita vastaan.

Lyhyesti sanottuna aikana, jolloin työurat pitenevät, viisikymppisten naisten jättäminen tähän ammatilliseen epävarmuuteen ei ole sosiaalisesti kestävää eikä taloudellisesti järkevää. Näkymättöminä, kertyneiden eriarvoisuuksien heikentäminä ja itsepintaisten stereotypioiden rajoittamina he edustavat sokeaa pistettä työllisyys- ja johtamispolitiikassa. Heidän kokemuksensa, sopeutumiskykynsä ja sitoutumisensa ovat kuitenkin merkittäviä voimavaroja sekä yrityksille että yhteiskunnalle.