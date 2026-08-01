Entä jos seuraavassa ystävien tapaamisessa on mukana… PowerPoint-esityksiä? Ajatus on houkutteleva.

Yleensä kun näkee ystäviä hyvin epäsäännöllisesti, kuluu yli päivä kuulumisten vaihtamiseen ja uusimpien uutisten jakamiseen. Välttääkseen podcasteilta kuulostavat vastaajaviestit ja yömyöhään jatkuvat keskustelut, jotka venyvät koko yön kestäviksi, internetin käyttäjät ovat löytäneet ratkaisun. He valmistavat diaesityksiä, kuten opiskelijat valkotaulun ääressä, ja improvisoivat esityksen omasta elämästään. Tapa päästä vauhtiin käyttämättä siihen tuntikausia.

Menetetyn ajan korvaaminen diaesityksillä

Vaikka kouluaikoina tapaamiset ystävien kanssa olivat säännöllisiä ja käytännössä elävöittävät arkeamme, aikuisuudessa ne ovat paljon harvinaisempia, vain muutaman kerran vuodessa. Jokaisen on tarkistettava kalenteristaan vapaa aika työvelvoitteiden, yrityksen tiimityöskentelyn ja perhetapahtumien lomasta. Ja vaikka suurin osa ryhmästä olisi vapaana, aina joku lykkää tapaamista kiireisen aikataulunsa vuoksi.

Kun nämä kauan odotetut jälleennäkemiset vihdoin tapahtuvat, ei ole juurikaan aikaa kohottaa maljaa ja vaihtaa kohteliaisuuksia, ennen kuin on aika sanoa hyvästit. Tämän seurauksena et edes tiedä, korjasiko lapsuudenystävä vihdoin vesivuodon tai onnistuiko läheinen ystävä vihdoin jättämään myrkyllisen työnsä . Päästäksemme suoraan asiaan, joillakin internetin käyttäjillä oli loistava idea: järjestää PowerPoint-juhlia.

Jokainen ystävä valmistelee diat heidän kunniakseen ja heittäytyy tähän harjoitukseen, joka tuo mieleen koulumuistoja. Paitsi että tässä aurinkokunnan tai muurahaisten elämäntavan esittelyn sijaan ystävät kertovat lyhyesti rakkauselämästään, mehukkaita anekdootteja, miltä heistä tuntuu työssä, ja jakavat ainutlaatuista tietoa. Kaikkea tätä täydentävät valokuvat, videot ja emojeet. Omaperäinen ja hauska tapa vaihtaa kuulumisia ja kuunnella uutisia.

Oman henkilökohtaisen elämän arviointi

Paras demovideo löytyy Instagram-tililtä @lorienfree . Heidän ryhmänsä on paljon suurempi kuin tiimi, ja heillä kestäisi ainakin viikon tutustua toisiinsa läpikotaisin. Tässä inspiroivassa esimerkissä näemme ystävien vuorottelevan projektorin edessä ja jakavan omia kuulumisiaan, aivan kuten tabloidlehdet tekevät julkkisten kanssa.

Jokaisella on oma visuaalinen identiteettinsä ja taiteellinen suuntansa, mikä tekee rituaalista entistäkin ikimuistoisemman. Jotkut ovat juosseet puolimaratoneja, kun taas toiset ovat aloittaneet uranvaihdoksen. Ja omistautuneimmat suunnittelevat tulevia lomia ystävien kanssa. Paikalliset vitsailijat jopa ehdottavat matkasuunnitelmia "Kardashianien huvilan" tyyliin. Se on PowerPoint-esitys, joka ei ota itseään liian vakavasti, mutta ennen kaikkea se antaa kaikille mahdollisuuden jakaa tärkeitä elementtejä elämästään ja kertoa tarinoitaan kuin avoin kirja. Se on vähän kuin uutiskirje tai henkilökohtainen päiväkirja, mutta näytetään isolla näytöllä.

Muistutus: tämä ei ole vertailuharjoitus

Toisin kuin koulussa, tässä PowerPoint-esityksessä ja suullisessa esityksessä ei arvostella lopussa. Ystävät eivät ole jonkinlaista valamiehistöä, vaan pikemminkin tarkkaavaisia katsojia, jotka ovat aina valmiita kannustamaan puhujiaan ja taputtamaan käsiään kannustuksesta. Jotkut näyttävätkin saavuttaneen mahdottoman osallistumalla korkean tason urheilukilpailuihin, esiintymällä Tomorrowlandissa tai ylentämällä heidät yrityksessään juniorista senioriksi. Mutta toiset ovat yksinkertaisesti muuttaneet asuntoa tai viettäneet enemmän aikaa perheidensä kanssa. Eikä yksikään kokemus ole arvokkaampi kuin toinen.

Tavoitteena ei ole lietsoa hiljaista kilpailua eikä kerskua kahdeksassa maassa käyneellä kahdessa kuukaudessa tai Mont Blancilla kiivettyään ilman harjoittelua. Tämän PowerPoint-esityksen ei pitäisi muuttua paineen lähteeksi, saati sitten juurruttaa riittämättömyyden tunnetta niihin, jotka eivät ole kokeneet suurta hengellistä vallankumousta. Sen tulisi pysyä tukevana työkaluna ja kevytmielisenä elämäkertana.

Pohjimmiltaan tämä trendi juhlistaa yhteyttä, ei suoriutumista. Se ei vaadi näyttävää elämää, uutta työpaikkaa joka vuosi tai vaikuttavaa listaa esittelymatkoja. Se yksinkertaisesti kutsuu kaikki sanomaan: "Tässä minä olen tänään." Ja joskus se on jo paljon.

Joten seuraavan kerran, kun ystävät tapaavat useiden kuukausien hiljaisuuden jälkeen, he kenties eivät aloita iltaa loputtomalla "No, mitä uutta?" -höpötyksellä, vaan käynnistävät projektorin. Muutama dia, muutama vitsi ja muutama muisto saattavat riittää korvaamaan kaiken menetettyä aikaa.