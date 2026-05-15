Crans-Montana: Tahirys Dos Santosin kumppani esiintyy ensimmäistä kertaa julkisuudessa

UNFP:n palkintogaalassa (joissa tunnustetaan Ranskan ammattilaisjalkapallon avainhenkilöitä) nuori FC Metzin jalkapalloilija Tahirys Dos Santos teki silmiinpistävän esiintymisen kumppaninsa Colinen rinnalla. Constellationin tulipalosta selvinnyt nuori nainen päätti jättää käsivarsiensa palovammat näkyviin.

Vahva julkinen esiintyminen UNFP:n palkintogaalassa

Tahirys Dos Santos esiintyi lavalla partnerinsa Colinen rinnalla UNFP:n palkintojenjakotilaisuudessa, joka pidettiin Palais Brongniartissa Pariisin 2. kaupunginosassa. Nuori FC Metzin pelaaja, joka allekirjoitti hiljattain ensimmäisen ammattilaissopimuksensa, esiintyi käsi kädessä partnerinsa kanssa useita kuukausia heitä kohtaaneen tragedian jälkeen.

Pariskunnan esiintyminen herätti välittömästi tunnemyrskyn huoneessa. Colinelle se oli yksi hänen ensimmäisistä julkisista lausunnoistaan tulipalon jälkeen. Nuori nainen selvästi päätti hyväksyä vammansa yrittämättä peitellä käsiensä ja jalkojensa arpia.

Crans-Montanan tulipalo

Esiintyminen tapahtuu yleisöä järkyttäneen tragedian vanavedessä. Uudenvuodenaattona tulipalo syttyi Constellation-baarissa Crans-Montanassa, Sveitsissä. Vakavasti loukkaantunut Tahirys Dos Santos pelasti kumppaninsa Colinen liekeistä, mikä sai laajaa huomiota mediassa. Molemmat kärsivät 30-prosenttisesti palovammoja. Tapahtuman väkivaltaisuuteen nähden fyysiset seuraukset vaativat laajaa lääketieteellistä hoitoa ja hoito-ohjelman, joka jatkuu edelleen.

Tahirys Dos Santosin sanat

UNFP:n palkintojenjakotilaisuudessa lavalla nuori FC Metzin pelaaja muisteli tulipalon jälkeisiä tuskallisia viikkoja. "Tänään voin paremmin vaikeiden sairaalaviikkojen jälkeen", hän sanoi. Oman kokemuksensa lisäksi hän halusi lähettää tuen viestin muille uhreille: "Haluan lähettää viestin uhrien perheille, jotka ovat edelleen sairaalassa: tarjoan heille täyden tukeni." Hänen sanansa olivat vähäeleisiä, ja niissä tunnustettiin saavutettu edistys ja ajateltiin niitä, jotka ovat edelleen hoidossa.

Colinen sanat, keskittyen hänen jälleenrakennukseensa

Myös Colinen puhe liikutti yleisöä syvästi. Entinen viestinnän opiskelija, nuori nainen, puhui koettelemuksensa tuhoisasta luonteesta. "Se oli erittäin vaikea koettelemus, jolla on ollut pysyviä vaikutuksia terveyteeni", hän uskoutui. Tulevaisuuteen katsomisen sijaan hän päätti keskittyä nykyhetkeen: "Tällä hetkellä en välttämättä ajattele tulevaisuutta; keskityn terveyteeni."

Tämä lausunto muistuttaa siitä, että "selviytyneistä pariskunnista" kertovan mediakuvan takana heidän päivittäinen todellisuutensa on vaativaa fyysistä ja psyykkistä uudelleenrakennusta. Tämän tunteellisesti latautuneen osion päätteeksi Tahirys Dos Santos ja Coline luovuttivat pokaalin Lyonin pelaajalle Melchie Dumornaylle ja päättivät näin esiintymisensä lavalla.

Esiintymällä yhdessä UNFP:n palkintogaalassa Tahirys Dos Santos ja Coline tarjosivat yhden illan vaikuttavimmista hetkistä. Näyttämällä arpensa ja puhumalla ääneen nuori nainen antoi kasvot ja äänen tragedialle, joka oli aiemmin kerrottu pääasiassa hänen kumppaninsa sankarillisen teon kautta. Tämä esiintyminen toimi karuna muistutuksena jatkuvasta paranemisprosessista turvautumatta melodraamaan.