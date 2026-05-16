Tämä nyrkkeilymestari kehottaa naisia "uskaltamaan olla erilaisia"

Vain 16-vuotiaana Olivia Bahsous ylpeilee jo vaikuttavalla ennätyksellä. Kolminkertainen thainyrkkeilyn maailmanmestari, palestiinalaistaustainen nuori kanadalainen urheilija käyttää kuuluisuuttaan myös viestin levittämiseen: ei ole vain yhtä tapaa olla nainen, eikä ole vain yhtä tapaa menestyä.

"Minä olen se, joka uskaltaa olla erilainen."

Kansainvälisenä naistenpäivänä (8. maaliskuuta) Olivia Bahsous julkaisi huomionarvoisen viestin Instagramissa. Nuori urheilija kirjoitti, että jokaisessa sukupuussa on tyttö, joka päätti, etteivät säännöt enää koske häntä.

Yksinkertainen mutta voimakas lause, joka tiivistää täydellisesti hänen matkansa. Lajissa, jota yhä hallitsevat pitkälti miehet, Olivia Bahsous jätti jälkensä jo hyvin nuorena kieltäytymällä mukautumasta. Hänen viestinsä ei koske pelkästään urheilua. Se herättää myös ajatuksen oman paikan ottamisesta, omien tavoitteidensa tavoittelusta ja yksilöllisyyden omaksumisesta, vaikka se kyseenalaistaisi odotukset tai stereotypiat.

Kolminkertainen maailmanmestari ennen 16-vuotiaana

Vaikka monet ovat vasta löytämässä polkuaan teini-iässä, Olivia Bahsous kerää jo kansainvälisiä titteleitä. Jo ennen 16-vuotissyntymäpäiväänsä hänestä tuli kolminkertainen Muay Thain maailmanmestari kilpaillen kolmessa eri painoluokassa. Lisäksi hän on voittanut useita kultamitaleja IFMA:n eli Kansainvälisen Muay Thai -liiton kilpailuissa.

Vuonna 2023 hän edusti Kanadaa Turkissa järjestetyissä IFMA:n maailmankisoissa. Tämä suoritus oli sitäkin vaikuttavampi, kun otetaan huomioon, että hänellä oli jo yli kolmekymmentä ottelua takanaan vain 16-vuotiaana.

Monilahjakas urheilija

Olivia Bahsousin harjoittelu ei rajoitu pelkästään muay thaihin. Muay thain lisäksi hän kehittää taitojaan myös brasilialaisessa jujutsussa ja painissa. Hän harjoittelee säännöllisesti Thaimaassa, erityisesti Phuket Grappling Academyssa, jossa hän hioo tekniikkaansa eri kamppailulajeissa. Tämä monipuolisuus mahdollisti hiljattain ADCC Thaimaan järjestämän painikilpailun voiton.

Hänen suoritustensa takana on todellinen perheprojekti. Hänen isänsä, Tanios Bahsous, on valmentanut häntä alusta asti, kun taas hänen äitinsä, Randa, on mukana hänen uransa hallinnassa.

Yhteisönsä kanssa rakennettu menestys

Sosiaalisessa mediassa Olivia Bahsous jakaa kulissien takaisia kurkistuksia arkeensa yrittämättä hioa imagoaan. Hän näyttää voitot, mutta myös vaikeat harjoitukset, loukkaantumiset, väsymyksen ja epävarmuuden hetket.

Tämä läpinäkyvyys on auttanut luomaan hänen ympärilleen erittäin sitoutuneen yhteisön. Seuraajiensa tuen ansiosta nuori urheilija pystyi jopa rahoittamaan joitakin matkojaan kansainvälisiin kilpailuihin, erityisesti joukkorahoituskampanjan avulla. Tämä muistuttaa siitä, että urheilu-ura ei aina perustu suuriin sponsoreihin tai rajattomiin resursseihin, vaan myös sinnikkyyteen ja ihmisiin, jotka uskovat sinuun.

Viesti, joka ulottuu paljon sormuksen ulkopuolelle

Olivia Bahsous toteaa säännöllisesti, ettei aio lopettaa ennen kuin hänestä tulee yksi sukupolvensa parhaista taistelijoista. Hänellä on luja kunnianhimo, jota ohjaa suuri itseluottamus.

Tittelien ja mitalien lisäksi hänen matkansa resonoi voimakkaimmin monien nuorten naisten kanssa. Hänen viestinsä kannustaa heitä ottamaan tilaa, uskomaan kykyihinsä ja olemaan pelkäämättä olla erilaisia. Ja tämä erilaisuus voi ilmetä tuhansissa eri muodoissa: urheilussa, työssä, tyylissä, unelmissa tai siinä, miten he kokevat kehonsa ja naisellisuutensa.

Lopulta Olivia Bahsous muistuttaa meitä eräästä olennaisesta asiasta: ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa olla vahva.