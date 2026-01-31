Tätä pituutta lyhyemmiltä miehiltä on kielletty pääsy lontoolaiseen yökerhoon, mikä on herättänyt kiistaa.

Hiljattain Lontoossa järjestetty yökerhotapahtuma herätti huomiota verkossa, kun siellä ilmoitettiin miesvieraiden pituuteen perustuvasta pääsyvaatimuksesta. Tämä epätavallinen sääntö on herättänyt ristiriitaisia reaktioita yleisössä.

Ilta varattu yli 1,83 m pitkille

Brixtonin alueella sijaitseva Bricks-yökerho järjestää "Land Of The Giants" -nimiset juhlat 31. tammikuuta. Järjestäjän TikTokissa tekemän ilmoituksen mukaan miesten on oltava vähintään 1,83 metriä pitkiä päästäkseen sisään, kun taas naisille ei ole pituusvaatimusta.

Tämän tapahtuman liput eivät ole ilmaisia – miehillä ja naisilla on eri hinnat – ja ilta on tarkoitettu yli 23-vuotiaille. Tästä epätavallisesta vaatimuksesta huolimatta liput myytiin loppuun nopeasti, ja uutta tapahtumaa suunnitellaan jo maaliskuulle.

Maahantulotoimenpiteet ja erityissäännöt

Tämän säännön valvomiseksi järjestäjä määrittää, että miehet mitataan sisäänpääsyn yhteydessä, mikä tarkoittaa, että heiltä voidaan evätä sisäänpääsy, jos he eivät täytä pituusvaatimusta. Tätä rajoitusta korostetaan tapahtumaan liittyvässä viestinnässä ja toistetaan useissa sosiaalisen median julkaisuissa. Tämä sääntö ei koske naisia samalla tavalla, mikä ruokkii joitakin reaktioita verkossa.

Kuvaus, joka korostaa tunnelmaa

Lippupalvelussa, jossa tapahtumaa mainostetaan, "Land Of The Giants" esitetään "kokoon perustuvana iltana". Kuvaus tuo mieleen tilan, jossa korostuu pitkien miespuolisten osallistujien läsnäolo ja jossa energia vaihtelee osallistujan mukaan. Tapahtuman tämä sijoittelu korostaa järjestäjien pyrkimystä "luoda kohdennettu tunnelma mielivaltaisen säännön sijaan", kuten he itse sanovat.

Reaktiot sosiaalisessa mediassa

Tämän kriteerin julkistaminen herätti lukuisia reaktioita verkossa. Jotkut kommentaattorit kutsuivat sääntöä "syrjiväksi" ja väittivät, että "pituuden ei pitäisi ratkaista pääsyä sosiaaliseen tapahtumaan". Toiset ilmaisivat yllätyksensä tai jopa ymmärryksensä tästä epätavallisesta rajoituksesta. Nämä sosiaalisessa mediassa jaetut kommentit heijastavat laajaa kirjoa mielipiteitä huvituksesta raivoon, ja jotkut käyttäjät uskovat, että "tämäntyyppinen sääntö voi vahvistaa fyysiseen ulkonäköön liittyviä stereotypioita".

Keskustelu, joka jatkuu

Vaikka 31. tammikuuta järjestettävä "Jättiläisten maa" -tapahtuma herättää edelleen kohua, keskustelu osallistumiskriteereistä ja niiden merkityksestä on edelleen avointa. Jotkut pitävät sitä "omaperäisenä markkinointistrategiana", kun taas toiset kyseenalaistavat "tällaisen säännön sosiaaliset vaikutukset". Tämä keskustelu havainnollistaa erilaisia reaktioita, joita tapahtuman järjestämisvalinnat voivat herättää kulttuurisessa ja digitaalisessa kontekstissa, jossa jokaista yksityiskohtaa todennäköisesti kommentoidaan ja jaetaan laajalti.

Lyhyesti sanottuna tämä lontoolaisen seuran päätös rajoittaa pääsy tapahtumaan vähintään 1,83 metriä pitkille miehille herätti nopeasti keskustelua verkossa. Kriittisistä reaktioista yksinkertaiseen hämmästykseen tämä päätös herättää kysymyksiä siitä, miten tietyt tapahtumat kohdistuvat yleisöönsä, ja fyysisiin kriteereihin liittyvistä sosiaalisista käsityksistä.