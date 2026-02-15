Hiljainen kilpailu anopin kanssa: mitä psykologit havaitsevat useimmiten

Beckhamin tapaus on ollut otsikoissa jo useiden viikkojen ajan. Tämä paljon julkisuutta saanut perhekonflikti, jossa anoppi ja miniä ovat vastakkain, on saanut kansainvälisen ulottuvuuden. Sen lisäksi, että tarina on kultakaivos iltapäivälehdille, jotka tarttuvat kaikkiin tilaisuuksiin, se kaikuu monissa kotitalouksissa. Joskus anopin kanssa kehittyy hiljainen kilpailu, sillä tämä ei näytä olevan halukas jakamaan poikaansa.

Kun anoppi aloittaa kilpailun

Beckhamin perheen riidan noustua julki Victoria on vaikuttanut lähes Disney-sadun armottomalta äitipuolelta. Liikenainen, jota aikoinaan ylistettiin haute couture -luomuksistaan, on hitaasti menettämässä jalansijaa julkisuudessa. Syytettynä poikansa Brooklynin häiden tahallisesta sabotoinnista ja tämän vaimon Nicolas Peltzin elämän vaikeuttamisesta, häntä kuvataan lehdistössä omistushaluisena ja vastahakoisena äitinä. Brooklynin sensaatiomaisen jutun mukaan Victoria haluaa pitää poikansa kokonaan itsellään. Tämän saavuttamiseksi hän väitetysti teki kaikkensa lannistaakseen Nicolas Peltziä, turvautuen jopa hieman machiavellistisiin taktiikoihin. Ja nyt häntä pidetään sydämettömänä kyykäärmeenä, ylimielisenä ja myrkyllisenä äitipuolena.

Tämä hyvin freudilainen tarina, josta on melkein tullut mediasensaatio, toistuu myös muissa perheissä. Anopin ja miniän välinen imagosota tuntuu lähes väistämättömältä. Kumppanina toinen on äärimmäisen emotionaalisen riippuvuuden, jopa eräänlaisen käänteisen Oidipus-kompleksin, sivuuhri. Jokainen vilkaisu sisältää tuomion, ja jokainen keskustelu muuttuu vastakkainasetteluksi .

Yritämme teeskennellä rohkeita, mutta tunnemme aina olevamme tiellä. Kaikista yrityksistämme olla moitteettomia huolimatta anoppimme ei varsinaisesti rakasta meitä. Olemme aina "ulkopuolisia", viides pyörä, pojan varastaja. Emmekä kuvittele asioita. Tilastot vahvistavat tämän Tuhkimo-tarinan. Tutkimuksen mukaan 60 % naisista kertoo kokevansa jännitteitä tai epämukavuutta anoppinsa kanssa, kun miehistä näin tekee 15 %.

Ei koskaan tarpeeksi hyvä pojalleen

Meillä voisi olla mittaamaton omaisuus, vuori tutkintoja tai vaikkapa nimemme olisi Beyoncé, ja anoppimme olisi silti aivan yhtä myrkyllinen. Hänen silmissään meillä ei ole sitä, mitä ihanteelliseksi tyttöystäväksi vaaditaan, emmekä selvästikään ole hänen poikansa tasoa, joka muuten istuu saavuttamattomalla jalustalla. Tämä anopin ja miniän välinen kilpailu, joka on oireellinen perheissä, on syvempää kuin pelkkä mustasukkaisuuden puuska.

Ihmissuhdeasiantuntija Christine Rafe tiivistää tämän osuvasti teoksessaan *Body and Soul* : "Kun vanhempi ihannoi lastaan, kukaan kumppani ei voi koskaan kilpailla. Tilanne on peruuttamaton: äiti ja kumppani tuntevat kilpailua, ja poika joutuu kyseenalaistamaan pitkään vakiintuneen vanhemmuusdynamiikan." Kyselyn mukaan joka toinen mies myöntää tuntevansa olevansa puristuksissa kumppaninsa ja äitinsä välissä, epävarmana siitä, miten reagoida. Usein kumppani pysyy passiivisena, sivustakatsojana tässä kahden elämänsä naisen välisessä psykologisessa taistelussa. Hän ei osoita mieltymyksiä tai ennakkoluuloja pelätessään menettävänsä jommankumman.

Anoppi voisi valvoa deittailua tai toimia parinvälittäjänä, mutta hän hylkäisi kaikki ehdokkaat. On totta, että vanhemmilla ei ole samoja valintakriteerejä kuin lapsillaan. Rakkaudenkin saralla on "mallioppilaita", ja selvästikään me emme ole yksi heistä. Kun heidän poikansa valitsee eloisan, hauskan ja luovan naisen, he suosivat vaurasta ja varakasta miniää, jolla on yhteiset uskonnolliset ja kulttuuriset arvot.

Myös fyysinen ulkonäkö on yksi tekijä.

Lumikki-näytelmässä äitipuoli kyselee jatkuvasti kauniista peilistään selvittääkseen, kuka heistä on kaunein. Ruskeatukkainen ja posliininahoinen prinsessa ilmestyy väsymättä tähän taianomaiseen ruutuun. Hän näkee hänet heti uhkana, joka on poistettava. Kertovatko lapsuutemme sadut totta? Kateeko äitipuoli oletettua kauneuttamme? Joidenkin tutkimusten mukaan erittäin viehättäviksi koetut kumppanit voivat aiheuttaa ihmissuhteissa epävakautta ja taipumusta kevytmielisyyteen.

Keskivertoa ruumiinrakenteeltaan ja harmonisilta piirteiltään keskiverto kumppani voi siksi joutua syrjinnän kohteeksi ulkonäön perusteella. Ja usein tahattomasti. Tässä tapauksessa anoppi ei ole huolissaan henkilökohtaisesta egostaan, mutta hän tiedostamattaan ennakoi pojalleen koituvaa emotionaalista vahinkoa. Kerran emokana, aina emokana.

"Yhteiskunnassa, joka arvostaa nuoruutta, viehättävyyttä ja naisten itsenäisyyttä, miniä voi luoda anoppiin alennuksen tunteen", selittää psykologi Frédérique Korzine aihetta käsittelevässä artikkelissa.

Tyhjän pesän oireyhtymä, lieventävä asianhaara

Jos anoppi on kylmä ja epäystävällinen miniäänsä kohtaan, se on myös suojarefleksi. Kyseessä on äidillinen vaisto, ei jokin sisäinen demoni. Hänestä tuntuu kuin hän olisi muuttunut päähenkilöstä statistiksi, ja tätä siirtymää on joskus vaikea hyväksyä. Tämän seurauksena anoppimme pakottaa meidät maksamaan tilanteesta, josta emme ole vastuussa.

Hän omaksuu puolustusstrategian, ikään kuin joku olisi varastanut hänen kallisarvoisimman aartensa. Hänelle tämä mies, jonka kanssa hän rakentaa tulevaisuutta, on edelleen hänen "vauvansa", hänen "omaisuutensa". Koko hänen äidillinen identiteettinsä kyseenalaistetaan. "Anopin asenne ei ole pelkkää mustasukkaisuutta, vaan sitä voidaan verrata eroahdistukseen", asiantuntija jatkaa.

Aina syyllisenä osapuolena, häiritsijänä, häiritsijänä, meidät pakotetaan jatkuvasti todistamaan kyvykkyytemme anoppillemme. Ja se on erityisen uuvuttavaa. Silti on mahdollista koittaa rauhan aika ja aloittaa alusta. Anopin ja miniän välinen suhde on joskus kaoottinen, mutta sitä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti. Usein emme ole hänen onnettomuutensa todellinen syy.