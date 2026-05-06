Entinen lentoemäntä avasi leipomon Japanissa, ja hänen tarinansa on kiehtova.

On olemassa uranvaihdoksia, jotka ovat "helposti selitettävissä", ja sitten on Rei Onodan tapaus. Tämä kolmekymppinen japanilainen nainen, joka on työskennellyt Emiratesilla aiemmin lentoemäntänä, vaihtoi kansainväliset lennot ja Dubain siluetin 180 vuotta vanhaan taloon japanilaisessa vuoristokylässä, jossa hän leipoo leipää joka aamu.

Neljä vuotta ilmassa, Dubaissa

Rei Onoda työskenteli noin neljä vuotta lentoemäntänä Emiratesilla Dubaissa. Elämä täynnä matkustamista, hotelleja ja aikavyöhykkeitä – intensiivistä, stimuloivaa, mutta kaikkea muuta kuin hitautta. Palattuaan Japaniin avioliittonsa jälkeen hän asettui Tokioon ja liittyi matkailuun erikoistuneeseen suhdetoimintatoimistoon. Siellä uusi visio alkoi hahmottua.

Maaseutu-Japani ilmestyksenä

Osana suhdetoimintatyötään Rei seurasi ulkomaisia toimittajia ympäri Japania – ei vain suurkaupunkeihin, vaan myös vähemmän tunnetuille maaseutualueille. "Tajusin, kuinka monia kauniita paikkoja omassa maassani oli, joiden olemassaolosta en edes tiennyt. Aloin harkita maaseutumaisempaa elämää", hän sanoo . Sitten Covid-19-pandemia kiihdytti kaikkea.

Covid laukaisevana tekijänä

Shibuyan aseman lähellä sijaitsevassa asunnossa ja suljetulla asuinalueella korkeaa vuokraa maksaen Rei ja hänen miehensä tekivät radikaalin päätöksen. Kahden vuoden etsinnän jälkeen he ostivat 180 vuotta vanhan talon Kamijon kylästä, noin 225 kilometriä Tokiosta luoteeseen, 8,5 miljoonalla jenillä – noin 50 000 eurolla. Kiinteistöön kuuluu 2,4 hehtaaria viljelysmaata. Hänen miehensä jätti muotialan työnsä ryhtyäkseen laillistetuksi maanviljelijäksi, joka on ainoa asema, joka antaa hänelle luvan viljellä tätä säänneltyä maata.

Välttämättömyydestä syntynyt leipomo

Talon kunnostaminen yksinkertaiseksi asunnoksi kohtasi erittäin tiukkoja suojelumääräyksiä, joiden noudattaminen oli liian kallista. Pariskunta siirtyi sitten kahvila-leipomoprojektiin ja rahoitti koko projektin – remontin, laitteet ja rakentamisen – yhteensä noin 50 miljoonalla jenillä, mukaan lukien 29 miljoonaa jeniä julkisia tukia aluekehitykseen ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen.

Kolme vuotta remonttia, leivontakoulutusta, vauva

Kolmivuotisen rakennusprojektin ohella Rei kouluttautui leipuriksi Tokiossa saksalaisen käsityöläisen johdolla. Hän tuli myös raskaaksi poikansa kanssa tänä aikana. Kamijyoan Bakery avattiin puolitoista vuotta sitten. Rei johtaa leipomoa – maalaisleipää, voileipäleipää, ruisleipää, kakkuja ja keksejä – kun taas hänen miehensä pyörittää kahvilaa. Leipomo houkuttelee sekä paikallisia että turisteja. Pariskunta valmistaa myös persikkaolutta.

Yhteisö perustana

"Leipomon ja äitiyden tasapainottaminen on ollut haaste. Mutta olen oppinut luottamaan muihin", Rei sanoo. Appivanhempien ja paikallisen päiväkodin tuki on pitänyt hänet liikkeellä. Ja jokaisen leipäerän takana hän näkee viestin, jonka hän voi välittää pojalleen: "Tämä leipomo on olemassa paikallisyhteisön tuen ansiosta. Toivon, että poikani kasvaessaan näkee tämän ja ymmärtää, kuinka tärkeää on rakentaa jotain yhdessä eikä luopua siitä, mihin uskoo."

Emirates A380 -koneesta puulämmitteiseen uuniin 180 vuotta vanhassa talossa Rei Onoda ei todellakaan valinnut "helpointa" tietä. Hänen tarinansa kuitenkin todistaa, että "radikaali" elämänmuutos, joka perustuu selkeään visioon ja vahvaan yhteisöön, voi rakentaa jotain pysyvää.