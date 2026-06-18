Toimittajan pukeutuminen jalkapallon MM-kisojen aikana, jota pidetään "sopimattomana", on herättänyt kohua.

Yhteiskunta
Léa Michel
@eleonoraincardona / Instagram

Lähes jokaisessa merkittävässä urheilutapahtumassa sama skenaario toistuu: nainen tekee työnsä, mutta hänen ulkonäkönsä nousee keskustelun keskipisteeksi. Tällä kertaa italialainen urheilutoimittaja Eleonora Incardona joutuu kantamaan suurimman osan sopimattomista kommenteista esiintymisensä jälkeen vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoissa. Tämä kiista herättää yksinkertaisen kysymyksen: miksi arvioimme naisia edelleen heidän vaatteidensa perusteella emmekä heidän pätevyytensä perusteella?

Kesäasu, joka herättää kritiikkiä

Eleonora Incardona oli läsnä MetLife Stadiumilla New Jerseyssä selostamassa Yhdysvaltojen ja Paraguayn välistä ottelua. Hän oli pukeutunut valkoiseen paitaan ja farkkushortseihin. Kevyt asu sopi täydellisesti kesän lämpötiloihin ja kenttätyöpäivään.

Muutamat sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat herättivät kuitenkin nopeasti reaktioiden aallon. Jotkut internetin käyttäjät kokivat hänen ulkonäkönsä sopimattomaksi tapahtumaan ja menivät jopa niin pitkälle, että kutsuivat hänen asuaan "sopimattomaksi". Tämä keskustelu kärjistyi nopeasti ja varasti varsinaisen ongelman: hänen työnsä toimittajana.

Miksi naisten ulkonäöstä vielä puhutaan?

Kritiikin kohdatessa monet ihmiset ovat puolustaneet Eleonora Incardonaa. Heidän havaintonsa on yksiselitteinen: miespuoliset toimittajat eivät juuri koskaan joudu samanlaisen analyysin tai arvioinnin kohteeksi ulkonäkönsä osalta.

Koska loppujen lopuksi kyse on paljon yksinkertaisesta asusta laajemmasta. Miksi urheilutapahtumasta raportoivan naisen pitäisi perustella vaatevalintojaan? Ja ennen kaikkea, miksi hänen ulkonäöstään tulee keskustelunaihe, kun hänen ensisijainen tehtävänsä on tiedottaa?

On tärkeää muistaa itsestäänselvyys: naisen vartalon tai ulkonäön kommentointi on mahdotonta hyväksyä. Ja tämä koskee kaikkia. Olipa kyseessä sitten toimittaja, urheilija, taiteilija tai muu ammatti, hänen fyysistä ulkonäköään ei pitäisi koskaan käyttää ammatillisen arvioinnin perustana.

Ammattilainen ennen kaikkea

Eleonora Incardona tunnetaan suurelle yleisölle pääasiassa urheilujournalismin uransa kautta. DAZN-alustan toimittajana hänellä on myös laaja seuraajakunta sosiaalisessa mediassa, jossa hän jakaa säännöllisesti kurkistuksia työnsä kulisseihin ja intohimonsa urheiluun.

Vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoja edeltävinä päivinä Eleonora Incardona oli ilmaissut innostuksensa tästä poikkeuksellisesta ammattilaisseikkailusta. Tämä innostus ansaitsi tulla tuoduksi esiin enemmän kuin kommentit hänen asustaan.

Eikö tärkein asia ole jossain muualla?

Tämä kiista kuvaa edelleen hyvin todellista ongelmaa: naiset alennetaan liian usein ulkonäkönsä perusteella, vaikka he hoitavat työnsä vakavasti ja ammattimaisesti. Tilanne on sitäkin silmiinpistävämpi, kun otetaan huomioon, että kameroiden edessä olevat miehet, olivatpa he sitten toimittajia, konsultteja tai juontajia, yleensä välttyvät tällaisilta kommenteilta.

Loppujen lopuksi kukaan ei odota näkevänsä toimittajaa työskentelemässä hiihtoasussa kuumalla säällä. Tärkeintä pitäisi olla heidän työnsä laatu, asiantuntemus ja kyky välittää tietoa, ei shortsien pituus tai paidan valinta.

Toivotaan viime kädessä, että keskustelut suurista urheilukilpailuista keskittyvät lopulta siihen, millä on todella merkitystä: urheilulajiin, suorituksiin ja niistä raportoivien henkilöiden työhön.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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