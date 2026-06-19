Kukkien antaminen miehelle: miksi tämän eleen pitäisi olla yleisempi

Miehet saavat kukkia vain hautajaisissaan. Surullinen tosiasia, joka korostui tuoreessa tutkimuksessa. Kukat, jotka usein esitetään naisellisena lahjana, eivät näytä olevan yhteensopivia pakotettujen maskuliinisuuden sääntöjen kanssa. Isänpäivänä on aika vaihtaa stereotyyppinen työkalupakki kauniiseen kimppuun. Mahdollisuus luoda uusi, herkkä perinne ja haudata myrkyllisen maskuliinisuuden aikakausi.

Kun miehet saavat kukkia vain hautajaisissaan

Vaikka naiset eivät tarvitse erityistä tilaisuutta vastaanottaakseen ystävällisiä sanoja sisältäviä kimppuja ovelleen, miehet saavat kukkia, joissa lukee "lepää rauhassa" tai "hellät ajatukset". He eivät ole enää tästä maailmasta ottaakseen niitä vastaan ja ihaillakseen niiden kauneutta. Ainoat heille omistetut kukka-asetelmat rajoittuvat krysanteemeihin ja hautajaismaljakoihin, joissa on viirit, jotka symboloivat lentoa taivaaseen.

Kukkalähettipalvelun tekemän kyselyn mukaan 88 % miehistä saa ensimmäisen kimppunsa hautajaisissa. Loput näkevät sellaisen vasta eläkkeelle jäätyään tai sairaalassa ollessaan. Huolellisesti asetetut kimput asetetaan graniittisille hautakiville, mutta niitä jätetään harvoin keittiön pöydälle kuin ohikiitäviä rakkaudenosoituksia.

Miksi odottaa miehen kuolemaan asti ennen tämän maalaismaisen julistuksen tekemistä? Varmasti siksi, että kollektiivisessa mielikuvituksessa kukat ilmentävät haurautta, lempeyttä ja herkkyyttä – miehekkyyden vastakohtia. Kukat ovat romantiikan konkreettinen esimerkki, jota orastavat herrasmiehet pitävät kämmenissään ja tarjoavat hiljaisena "rakastan sinua" -huutona heidän elämänsä naisille.

Vaikka miehet käyvät säännöllisesti kukkakaupassa hemmottelemassa rakasta tai äitiä, he eivät juuri koskaan saa mitään vastineeksi. Sen sijaan heille annetaan usein nimellä varustettuja pulloja, olutpakkauksia tai tee-se-itse-työkaluja. Nämä tutut lahjat ovat yhteiskunnallisten odotusten mukaisempia kuin runsas ruusujen runsaus tai sekoitus luonnonkukkia.

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On aika lopettaa vanhentuneet sukupuolinormit

Ystävänpäivänä tai muissa erityisissä tilaisuuksissa miehet kilpailevat kukkakaupassa paikoista, ja nämä kuvat herättävät hellät katseet. Miehen näkeminen kävelemässä kimppu olkapäällään, näkökentän peittämänä lehtien runsauden vuoksi, on melkein kuin ritariromanssista. Romanttisissa elokuvissa ja mainoksissa kukat tulevat aina miehiltä, ikään kuin he eivät voisi olla kukan vastaanottajia. Miesten ainoa lohdutuspalkinto on muutama pistokas istutettavaksi puutarhaan tai aromaattisia yrttejä ikkunalaudalle. Kimput taas päätyvät heidän käsiinsä vain päätyäkseen jonkun toisen käsiin.

Aikana, jolloin naiset polvistuvat kosimaan ja tyttäret hemmottelevat isiään kylpylähoidoilla tai kasvohoidoilla, roolit ovat hitaasti mutta varmasti vaihtumassa. Kukkien antaminen miehelle parranajovälineiden tai aina läsnä olevan moottorisahan sijaan ei ole vain tapa ilmaista hellyyttä kasvien kielellä. Kyse on myös rauhallisemman ja vähemmän brutaalin maskuliinisuuden vaalimisesta. Kyse on myös tunteiden esiin kaivamisesta, jotka olivat aiemmin hautautuneet "ole vahva" ja "älä itke" -huutojen alle.

Ja toisin kuin manosfäärin hämärät foorumit väittävät, kukat eivät ole "vain heikoille". Rutgersin yliopiston tutkimuksen mukaan kukkia saavat miehet "osoittavat lisääntynyttä sosiaalisuutta ja suurempaa onnellisuutta". Kukat eivät ole myrkkyä, joka turruttaa miesten voiman, vaan päinvastoin ehtymätön hyvinvoinnin lähde. Ne levittävät iloa kaikkialle, minne ne menevät.

Lahja, joka juurtuu miestähtien käsissä

Vaikka naiset ilmaisevat melko suoraan halunsa terälehtiin ja huomauttavat mielellään, kun heidän maljakkonsa on tyhjä, miehet pysyvät pidättyväisempinä. Heille se on edelleen arka aihe. Onneksi julkisuuden henkilöt näyttävät tietä, heidän käsivartensa täynnä varsia ja heidän kasvonsa piilossa viidakkoa muistuttavien lehtikasojen takana. Jeremy Allen White, ikoninen näyttelijä sarjasta "Karhu", oli tämän edistyksellisen liikkeen pääalkuperäinen alullepanija, tämän kukkien uudelleenomistamisen symboli.

Maaliskuussa 2024 olallaan ylisuuri luonnonkukkien kimppu ja toinen skotlantilaisessa korissa otetussa kuvassa hän valloitti spontaanisti naiskatsojien sydämet, jotka ihailivat tätä kuvaa, emotionaalisesti lukukelvottoman paha pojan vastakohtaa. Tämä rehellinen kuva paljastaa erilaisen maskuliinisuuden, vähemmän kontrolloidun ja joustavamman . On helppo kuvitella näiden kukkien tulevaisuus: maljakkoon aseteltuina ne ovat ylpeydenaiheensa kotitekoisten ruokien keskellä. Miehen oleminen ja kukkien esittely on sama kuin sanoisi maailmalle: "Hylkään vanhat patriarkaaliset uskomukset" ja "Saan nautintoa muistakin tavoista kuin tuopista".

Rock-ikoni Bruce Springsteen puolestaan lahjoitti The Poguesin keulahahmolle Shane MacGowanille valkoruusukimpun. Todiste siitä, että jopa nahkatakkeihin pukeutuneet metallipäät rikkovat perinteitä ja vaihtavat kukkia 60-prosenttisten alkoholipullojen sijaan.

Kukkien antaminen miehelle ei ole vieläkään normi. Miehet ottavat kuitenkin aloitteen ja antavat periksi kauppojen ikkunoissa esillä olevien pionien, auringonkukkien ja liljojen viehätysvoimalle. Hollannin kukka- ja kasvisäätiön vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan 22 % miehistä ostaa itselleen kukkia joka kuukausi.