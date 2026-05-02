Kolmesataa naista yhdistää voimansa ostaakseen linnan ja järjestääkseen vain aikuisille tarkoitetun kesäleirin.

Fabienne Ba.
Kaikki alkoi vain kiinteistöilmoituksesta ja inspiraation kipinästä. Kolmesataa naista eri puolilta maailmaa yhdisti säästönsä ostaakseen 800 vuotta vanhan linnan Lounais-Ranskasta – ja muuttaakseen sen aikuisille naisille varatuksi lomakeskukseksi.

Kaikki alkaa netti-ihastuksessta

"Camp Châteaun" tarina alkaa epätodennäköisellä tavalla. Entinen talousjohtaja Philippa Girling ja hänen tyttärensä Leah Lykins törmäsivät netti-ilmoitukseen: myynnissä oli Château de Béduer Lotin alueella Ranskassa. Se on 1200-luvun keskiaikainen linnoitus Célén laakson yläpuolella, muutaman kilometrin päässä Figeacista. "Rakennuksen kiehtoi meitä. Etsimme mitä tahansa tekosyitä ostaa se", Leah Lykins kertoi People-lehdelle .

Uudenlainen yhteisomistusmalli

Ongelmana oli, että nämä kaksi naista eivät kyenneet rahoittamaan tällaista ostosta yksin. Sitten syntyi ajatus uudenlaisesta mallista: kollektiivisesta yhteisomistajuudesta, joka olisi avoin muille saman unelman jakaville naisille. Yli 300 vastasi kutsuun, ja mukaan liittyi myös kolmas perustajajäsen, Lynda Coleman. "Kokosimme kaikki nämä naiset yhteen, jotkut tunsimme, toisia emme ollenkaan", Coleman kertoo. Ryhmä keräsi yhteensä noin 2,3 miljoonaa dollaria linnan ostamiseen ja lisäksi 325 000 dollaria sen kunnostamiseen ja määräysten mukaiseksi saattamiseen.

@camp.chateau Tiesitkö, että luomme yksityiseen verkkoyhteisöömme lisäsisältöä, kuten tämän kylvöopetusohjelman ensimmäisen osan? Se on yksi tapa, jolla nostamme esiin ja juhlistamme paikan päällä ja kausiluonteisesti työskentelevää henkilökuntaamme ja jaamme tietoa eri aiheista. Jos pidät hitaasta sisällöstä, iloisista tiloista ja kulissien takaisista kurkistuksista kaikkeen Camp Châteauhun liittyen, voit liittyä verkkoyhteisöömme Pocket Châteauhun biossamme olevan linkin kautta! #CampChâteau #puutarhanhoito #opetusohjelma #yhteisö #kesäleiri ♬ alkuperäinen ääni - Camp Chateau

Kuusi päivää, viisi yötä, ei paineita

"Camp Châteaun" konsepti on yksinkertainen ja selkeä: kuusi päivää, viisi yötä, kaikki sisältyy hintaan – majoitus, ateriat, viini, aktiviteetit ja retket. Tarjolla on yli kahdeksan päivittäistä työpajaa: joogaa, ratsastusta, melontaa, puutarhanhoitoa, ruoanlaittokursseja, maalausta, meditaatiota, vierailuja paikallisilla markkinoilla tai torkkuja uima-altaalla. Majoitus on joko jaettuja makuusaleja viidestä kahdeksaan hengelle tai glamping-telttoja, jotka on pystytetty kahdeksan hehtaarin puistoon. "Yritämme varmistaa, ettei mikään ole stressaavaa missään vaiheessa", Philippa Girling selittää. Osallistujat ovat iältään 19-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin ja tulevat kaikilta yhteiskuntaluokilta.

Menestys, joka ylitti kaikki odotukset

Luvut puhuvat puolestaan. Vuonna 2023, linnan ensimmäisenä toimintavuotena, siellä oli 240 leiriläistä. Vuodelle 2026 on jo suunniteltu 1 850 paikkaa – ja yli 2 100 paikkaa odotetaan vuonna 2027. TikTokissa julkaistut videot ovat nostaneet kysynnän odottamattomaan mittakaavaan: odotuslistalla on nyt yli 11 000 naista. Tämä innostus heijastaa jotain syvällistä – tarvetta omalle tilalle naisten keskuudessa ilman piilotettuja tavoitteita.

@camp.chateau 😱Vuoden 2025 tapahtuma on loppuunmyyty, mutta voit ilmoittautua vuoden 2026 sessioihin hyvin pian! 👀 Uutiskirjeen tilaajat saavat tietää julkaisupäivämäärän etukäteen! Linkki biossa ilmoittautumiseen 🔗 ♬ 2:23 AM - しゃろう

Toinen osoite, verkkoyhteisö

Tämän tulvan edessä perustajat ovat jo hankkineet toisen kiinteistön: Camon Abbey-Castle -linnan Ariègessa, jossa myös järjestetään kesäkursseja. Niille, jotka eivät voi matkustaa, tiimi loi "Pocket Château" -nimisen verkkoyhteisön, jota sen jäsenet kutsuvat "hitaaksi internetiksi": ei mainoksia, ei roskapostia, ei painetta. Yli 500 naista noin kahdestakymmenestä maasta tapaa jo siellä osallistuakseen työpajoihin ja virtuaalitapahtumiin.

1200-luvun linna, 300 naista ja yhteinen unelma: "Camp Château" todistaa vihdoin, että massaturismin ja kohtuuttoman kalliiden eläkkeiden välillä on kolmaskin tie. Ei kuningasta, ei miljardööriä: vain solidaarisuutta, ripaus rohkeutta ja 11 000 naista odotuslistalla.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
