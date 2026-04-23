Entinen maajoukkuejalkapalloilija nimitettiin palopäällikön sijaiseksi

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
Entinen Englannin maajoukkuepelaaja Michelle Hickmott on ottamassa urallaan uuden merkittävän askeleen ja siirtyy Ison-Britannian palo- ja pelastuslaitoksen apulaispäälliköksi. Ammattilaisurheilijauran jälkeen hän siirtyi väestönsuojelun alalle, jolla hän on työskennellyt useita vuosia.

Englannin maajoukkueesta paloasemille

Ennen uranvaihdostaan Michelle Hickmott pelasi puolustajana ja hänet valittiin Englannin naisten jalkapallomaajoukkueeseen, jossa hän pelasi yhden maaottelun. Hän pelasi myös useissa Englannin naisten liigan seuroissa ja kehitti vankan urheilu-uran ennen ammattilaisjalkapallouransa päättymistä.

Asteittainen siirtyminen hätäpalveluihin

Urheilu-uransa jälkeen hän liittyi palo- ja pelastuslaitokseen, jossa hän nousi tasaisesti urallaan. Hän on toiminut useissa operatiivisissa ja koulutustehtävissä, erityisesti useissa alueellisissa palveluissa ja erikoistuneissa laitoksissa. Hänellä on nyt useiden vuosien kokemus pelastusryhmien johtamisesta, koulutuksesta ja valvonnasta.

Nimitys strategiseen johtotehtävään

Hänen nimityksensä palopäällikön sijaiseksi tapahtuu osana pelastuspalvelujen modernisointia. Hän liittyy brittiläisen palo- ja pelastuspalvelun henkilökuntaan, jossa hän osallistuu strategiaan, operatiiviseen organisaatioon ja tiiminjohtoon. Tämä siirto on merkittävä askel hänen urallaan urheilun ulkopuolella.

Siirtymävaiheen hahmo urheilun ja julkisen palvelun välillä

Michelle Hickmottin urapolku on esimerkki entisten urheilijoiden onnistuneesta siirtymisestä julkisen sektorin vastuutehtäviin. Hänen jalkapallokentällä hankkimansa johtamis-, kurinalaisuus- ja tiimityötaitot korostuvat usein tällaisessa urakehityksessä. Hänen nimitystään pidetään erinomaisena esimerkkinä siltana huippu-urheilun ja vaativien siviiliuran välillä.

Kansainvälisestä urheilijasta palopäällikön sijaiseksi, Michelle Hickmott ilmentää harvinaista ja inspiroivaa uranmuutosta. Hänen matkansa korostaa huippu-urheilun jälkeisten mahdollisten polkujen monimuotoisuutta ja urheilutaustaisten henkilöiden kasvavaa läsnäoloa julkishallinnon johtotehtävissä.

Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Hänestä tuli lakimies 17-vuotiaana, aloitettuaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa 13-vuotiaana.

Hän oli vasta 13-vuotias aloittaessaan oikeustieteellisen tiedekunnan Kaliforniassa. Muutamaa vuotta myöhemmin Sophia Park saavutti vieläkin vaikuttavamman saavutuksen: hänestä...

Nobel-palkitun fyysikon ennuste sytyttää uudelleen keskustelun ihmiskunnan lopusta.

Fyysikko ja Nobel-palkittu David Gross on herättänyt uudelleen arkaluontoisen keskustelun ihmiskuntaa kohtaavista globaaleista riskeistä. Live Sciencen haastattelussa hän...

Robotti saavutti historiallisen suorituksen puolimaratonilla ja herätti keskustelun uudelleen henkiin.

Ennennäkemätön tapahtuma tapahtui Yizhuangin puolimaratonin aikana Pekingin laitamilla 19. huhtikuuta 2026. Ensimmäistä kertaa humanoidirobotit osallistuivat pitkän matkan kilpailuun...

Eivät työssäkäyvät eivätkä eläkkeellä olevat: nämä 50-vuotiaat naiset kohtaavat ammatillisen sokean pisteen

Viisikymppisinä jotkut naiset huomaavat olevansa harmaalla alueella: "liian nuoria" eläkkeelle jäämiseen, "liian vanhoja" helposti rekrytoitaviksi. He kärsivät kaksoisiskusta:...

Nämä suurten ikäluokkien tavat kiehtovat edelleen nuorempia sukupolvia.

Heitä pidetään joskus vanhentuneina, hieman "vanhanaikaisina". Silti suurten ikäluokkien edustajat yllättävät edelleen nuorempia sukupolvia. Kiehtovuuden, huvituksen ja inspiraation...

Miksi "looksmaxxing", tämä nuorten miesten pakkomielle fyysiseen ulkonäköön, on huolenaihe?

Ulkonäön optimointi, kehosta huolehtiminen, hyvä olo omassa nahassaan: ei mitään uutta auringon alla. Sosiaalisessa mediassa syntynyt trendi vie...