Hän saa torjunnan LinkedInissä, mutta ostaa liput otteluun ja saa lopulta sopimuksen.

Kohdattuaan toistuvia hylkäyksiä verkossa stylisti Marisa Lauren päätti muuttaa lähestymistapaansa. Hänen TikTokissa jakamansa aloite herätti nopeasti huomiota.

Hakemukset, joihin ei vastattu

Kuten monet luovat ammattilaiset, Marisa Lauren, joka tunnetaan TikTokissa nimellä @marisamenist, kokeili aluksi perinteistä reittiä. Hän kertoo ottaneensa yhteyttä NBA-pelaajiin LinkedInin kautta toivoen voivansa tarjota palveluitaan stylistinä. Toistuvista yrityksistä huolimatta hänen viesteihinsä ei vastattu.

Alalla, jossa imago on ensiarvoisen tärkeää, ensimmäisen sopimuksen saaminen voi olla monimutkaista, varsinkin ilman vahvaa verkostoa ammattiurheilussa. Luovuttamisen sijaan Marisa Lauren päätti miettiä strategiaansa uudelleen.

Odottamaton aloite Madison Square Gardenissa

Nuori nainen päätti luoda yhteyden ostamalla kentän laidalippuja (joista avautui vertaansa vailla oleva näkymä kentälle) New York Knicksin otteluun. Kenttää lähimpänä olevat paikat tarjoavat maksimaalisen näkyvyyden ja mahdollistavat joskus suoran vuorovaikutuksen pelaajien kanssa. Ottelu pelattiin Madison Square Gardenissa New Yorkissa, ikonisessa NBA-areenassa ja Knicksin kotistadionissa. Asettamalla itsensä kentän laidalle Marisa Lauren toivoi voivansa esitellä töitään henkilökohtaisesti, missä hänen digitaaliset viestinsä eivät olleet riittäneet.

TikTokissa julkaistulla videolla hän nostaa puhelimensa näytön kentän laidalla istuvien NBA-pelaajien eteen. Videoon tulee suurennettu viesti: "Voinko stailata sinua?" Yksinkertainen, suora ja tehokas lähestymistapa. Video on herättänyt lukuisia reaktioita, aina ihailusta hänen rohkeuttaan kohtaan kysymyksiin tällaisen leikkauksen kustannuksista.

Kun sosiaalisesta mediasta tulee kaikukammio

TikTokissa ja Instagramissa jaettu video levisi nopeasti kulovalkean tavoin ja havainnollistaa kasvavaa trendiä: ammattilaiset esittelevät matkaansa ja pyrkimyksiään murtautua kilpailijoille. Stylisti kertoo tilillään, kuinka hän lopulta sai sopimuksen tämän aloitteen jälkeen. Marisa Lauren ei ole julkisesti kertonut kaikkia sopimuksen ehtoja, mutta toteaa, että hänen läsnäolonsa ottelussa mahdollisti tärkeän yhteyden luomisen.

Hänen tarinansa korostaa, kuinka sosiaalinen media voi toimia portfoliona, verkostona ja näkyvyyden parantajana. Jakamalla kokemuksensa hän muuttaa riskialttiista uhkapelistä inspiroivan kertomuksen muille torjuntaa kohtaaville luoville tekijöille.

Tyyli, NBA-pelaajien uusi haaste

Muodilla on ollut jo useiden vuosien ajan yhä tärkeämpi rooli NBA:ssa. Pelaajien saapumisista areenalle, joita usein valokuvataan ja jaetaan sosiaalisessa mediassa, on tullut todellisia improvisoituja muotinäytöksiä. New York Knicksin kaltaiset urheilijat vaalivat huolellisesti julkisuuskuvaansa tietoisina siitä, että heidän tyylinsä vaikuttaa heidän henkilökohtaiseen brändiinsä. Yhteistyö stylistin kanssa antaa heille mahdollisuuden hioa tätä visuaalista identiteettiä, jota arvostetaan entistä enemmän Instagramin ja TikTokin aikakaudella.

Tässä yhteydessä Marisa Laurenin lähestymistapa on osa dynamiikkaa, jossa urheilu ja muoti risteävät yhä enemmän. Pelaajat, joista on tullut kulttuuripersoonallisia myös kentän ulkopuolella, moninkertaistavat yhteistyönsä suunnittelijoiden ja imagokonsulttien kanssa.

Uskalla rikkoa perinteisiä puitteita

Tämän stylistin tarina kuvaa nykypäivän todellisuutta: rekrytointi ei enää perustu pelkästään virallisiin kanaviin. Vaikka LinkedIn on edelleen keskeinen työkalu monille ammattilaisille, se ei takaa pääsyä erittäin haluttuihin osaajiin. Investoimalla toimistopaikkoihin Marisa Lauren valitsi suoran lähestymistavan. Tämä strateginen valinta herättää myös kysymyksiä henkilökohtaisen yrittäjyyden uusista muodoista. Omien mahdollisuuksien luominen, prosessin dokumentointi ja viraalisuuden hyödyntäminen: nämä kaikki ovat elementtejä, jotka määrittelevät uudelleen sopimusmetsästyksen perinteiset säännöt.

Lyhyesti sanottuna, vaikka Marisa Lauren sai torjunnan LinkedInissä, hän ei luopunut tavoitteestaan. Ostamalla liput New York Knicksin peliin kentältä hän muutti digitaalisen torjunnan konkreettiseksi mahdollisuudeksi. Hänen tarinansa muistuttaa siitä, että luovilla aloilla ja urheilualoilla rohkeus ja sinnikkyys voivat joskus avata ovia, joihin pelkkä verkkoviestintä ei pysty.