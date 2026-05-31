Keskustelu naisten vartalon karvoista kiihtyi uudelleen Margot Robbien poistetun kohtauksen jälkeen.

Léa Michel
Extrait du film « Les Hauts de Hurlevent » (titre original en anglais : Wuthering Heights)

Naisten vartalon karvat ovat (valitettavasti) edelleen kuuma puheenaihe. Brittiläisen ohjaajan, näyttelijän ja käsikirjoittajan Emerald Fennellin äskettäinen lausunto on herättänyt uudelleen keskustelun kauneusstandardeista ja naisten vartaloiden esittämisestä elokuvissa. Syynä on kohtaus, joka lopulta leikattiin hänen "Wuthering Harbour" -elokuvasovituksestaan, jossa australialaisen näyttelijättären Margot Robbien esittämä hahmo esiintyi ajamattomilla kainaloilla.

Poistettu kohtaus, joka herättää keskustelua

Tässä Emily Brontën kuuluisan romaanin uudessa sovituksessa Margot Robbie näyttelee Cathy Earnshawia australialaisen näyttelijän Jacob Elordin rinnalla. The Guardianin haastattelussa ohjaaja Emerald Fennell ilmaisi pahoittelunsa tärkeänä pitämänsä kohtauksen poistamisesta. Kohtaus viittasi yksinkertaiseen historialliseen tosiasiaan: 1800-luvulla naisilla ei ollut nykypäivän tuntemia karvanpoistokäytäntöjä. Ohjaajan mielestä sankarittaren luonnollisen vartalon karvoituksen näyttäminen edisti hahmon johdonmukaisuutta ja uskottavuutta.

Ruumiin aitous asian ytimessä

Tämä kohta oli Emerald Fennellille erittäin tärkeä, koska se meni paljon estetiikan ulkopuolelle. Hänen mukaansa se koski ensisijaisesti aikansa naisen realistista kuvaamista projisoimatta häneen nykyaikaisia kauneusstandardeja.

Tämä lausunto tuo esiin keskustelun, joka nousee säännöllisesti esiin elokuvan ja muodin maailmassa: mikä paikka luonnollisille vartaloille tulisi antaa valkokankaalla? Visuaalisten vaatimusten, kulttuuristen normien ja aitouden tavoittelun välillä kysymys on edelleen kiistanalainen. Naisten vartalon karvat ovat edelleen kiistanalainen aihe, vaikka monet naiset kannattavat vapaampaa ja henkilökohtaisempaa lähestymistapaa ulkonäköönsä.

Suosittu menestys ristiriitaisista arvosteluista huolimatta

Kohujen lisäksi "Wuthering Harbour" on merkittävä virstanpylväs Emerald Fennellin uralla. Lähes 242 miljoonan dollarin maailmanlaajuisilla lipputuloilla ja arviolta 80 miljoonan dollarin budjetilla elokuva on vakiinnuttanut paikkansa hänen tähän mennessä kunnianhimoisimpana projektinaan. Suoratoistona saatavilla 3. toukokuuta 2026 lähtien ollut elokuva nousi nopeasti Yhdysvaltojen listaykköseksi. Vaikka kriitikot olivat jakautuneita tästä kirjallisuusklassikon uudelleentulkinnasta, yleisö otti sen ylivoimaisesti vastaan.

Jakamalla pahoittelunsa elokuvan toteutuksesta Emerald Fennell muistuttaa meitä siitä, että naisten kehojen esitykset herättävät edelleen voimakkaita reaktioita. Yhden poistetun kohtauksen takana piilee laajempi pohdinta esteettisistä normeista, itsensä hyväksymisestä ja kehon monimuotoisuudesta. Se on jälleen yksi todiste siitä, että vielä vuonna 2026 luonnollisuuden kysymys valkokankaalla on edelleen "herkkä aihe".

Léa Michel
"En aio nöyryyttää sinua miesten edessä": hän paljastaa viisi asiaa, joita hän kieltäytyy tekemästä naisena

