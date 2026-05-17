"En aio nöyryyttää sinua miesten edessä": hän paljastaa viisi asiaa, joita hän kieltäytyy tekemästä naisena

Feminismi
Anaëlle G.
@thegingerchloe / Instagram

Sisällöntuottaja Chloé (@thegingerchloe) herätti Instagramissa reaktioaallon videolla, joka oli yhtä yksinkertainen kuin tehokaskin: 5 käyttäytymistapaa, joita hän kieltäytyy omaksumasta muita naisia kohtaan. Listan takana on selkeä viesti: lopettakaa jatkuva kilpailu ja keskittykää tukemaan toisianne. Se on viesti, joka resonoi kokonaisen sukupolven kanssa, joka on kyllästynyt tuomitsemiseen ja vertailuihin.

Sisarkunta käytännössä

Sisaruus ei ole vain "feministisille keskusteluille varattu militantti käsite". Sosiaalisessa mediassa siitä on tulossa todellinen "elämäntapa". Ja suurten teoreettisten lausuntojen sijaan jotkut sisällöntuottajat puhuvat nyt mieluummin konkreettisista, arkipäivän teoista. Juuri näin Chloé teki viraaliksi levinneessä Reel-videossaan.

1. Lopeta ulkonäköä koskeva kritiikki

Hänen ensimmäinen sitoumuksensa: olla koskaan hyökkäämättä toisen naisen ulkonäköä vastaan. Hänelle on mahdotonta arvioida kehoa tietämättä sen historiaa, terveyttä tai näkymättömiä haavoja. Se on tapa muistuttaa kaikkia siitä, ettei mikään kehonmuoto ansaitse kommentointia tai nöyryytystä, etenkään yhteiskunnassa, joka on edelleen pakkomielteisesti kiinni fyysisistä standardeista.

2. Kieltäytyminen vierittämästä kaikkea syytä naiselle

Toinen sääntö: älä vieritä koko syytä uskottomuudesta naisen niskoille. Kun mies pettää kumppaniaan, Chloé kieltäytyy tekemästä "toisesta naisesta" täydellistä syntipukkia. Tämä on laajalle levinnyt sosiaalinen refleksi, joka usein vapauttaa miehen, joka on itse asiassa pettänyt sitoutumisensa.

3. Äitiys ei ole julkinen asia

Hän käsittelee myös erityisen arkaluontoista aihetta: äitiyttä. Lasten saaminen, lasten haluttomuus, vaikeudet hedelmöittymisessä... nämä kaikki ovat intiimejä tosiasioita, joiden ei pitäisi koskaan joutua julkisten kuulustelujen kohteeksi. Chloé selittää, että hän mieluummin välttää tunkeilevia kysymyksiä, koska hän on tietoinen tuskasta, jota jotkut naiset saattavat kestää hiljaisuudessa.

4. Ei enää naisen alentamista miellyttääkseen häntä

Toinen hänen videonsa keskeinen kohta on hänen ehdoton kieltäytymisensä alistaa toista naista saadakseen miehen hyväksynnän. Chloé (@thegingerchloe) kritisoi erityisesti tällaista käytöstä, jossa jotkut naiset pyrkivät erottumaan nöyryyttämällä muita näyttääkseen "erilaisilta" tai miehille miellyttävämmiltä. Tätä asennetta on tuomittu laajalti sosiaalisessa mediassa viime vuosina.

5. Juhli menestystä sen sijaan, että olisit siitä kateellinen

Lopuksi hän toteaa haluavansa juhlistaa muiden naisten kunnianhimoa ja menestystä kadehtimisen sijaan. Ammatillinen menestys, taloudellinen riippumattomuus, henkilökohtaiset projektit: Chloén (@thegingerchloe) mielestä naisen menestyksen näkemisen tulisi olla kollektiivisen inspiraation lähde, ei uhka.

Video, joka puhuttelee monia naisia

Hänen julkaisunsa jälkeiset kommentit ovat moninkertaistuneet. Monet internetin käyttäjät kertovat jo kokeneensa näitä kommentteja tai myöntävät joskus tietämättään osallistuneensa näihin tuomitsemismekanismeihin. Tämä menestys osoittaa ennen kaikkea, kuinka paljon nämä viestit resonoivat tänä päivänä.

Tämän listan avulla Chloé (@thegingerchloe) muuttaa sisaruuden joksikin konkreettiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Ei tarvita "suuria iskulauseita": joskus muiden naisten tukeminen alkaa yksinkertaisesti siitä, että kieltäytyy helposta kritiikistä, nöyryytyksestä tai myrkyllisistä vertailuista.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
"Pelästyttää miehiä": tämä naisille usein osoitettu huomautus on kiistanalainen

