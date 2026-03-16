Nämä näkymättömät kustannukset, joita naiset kantavat päivittäin

Naisia syytetään usein tuhlaileviksi. Jos he kuitenkin huomaavat olevansa velkaantuneita kuun lopussa, se ei johdu ikkunashoppailussa tehdyistä impulsiivisista ostoksista, vaan heidän sukupuolestaan ja siihen liittyvistä standardeista. Heidän on jatkuvasti kaivettava lompakkoihinsa "pinkkiveron" vuoksi, joka nostaa heille markkinoitujen tuotteiden hintoja. Naisena oleminen on todellinen taloudellinen rasitus.

Vaaleanpunainen vero, hiljainen syrjintä

Vanhentuneiden stereotypioiden mukaan naisten ei ole tarkoitus olla taloudessa vastuussa. He tuhlaavat rahansa turhiin asioihin ja kuluttavat holtittomasti. Jos uskot näihin seksistisiin kliseisiin , he kuluttavat luottokorttinsa äärirajoille jokaisessa näyteikkunassa eivätkä pysty noudattamaan budjettia. Onhan tunnettu tosiasia, että naiset eivät ole hyviä matematiikassa. Todellisuudessa nämä naiset ovat kuitenkin kaukana pankkitilejensä väärinkäytöstä.

Jos he joskus huomaavat olevansa paljastumisen partaalla, se ei johdu siitä, että he olisivat vaihtaneet rahansa merkkikorkokengiin tai uuteen käsilaukkuun. Se johtuu ensisijaisesti siitä, että he kohtaavat räikeää taloudellista syrjintää. He ovat "pinkin veron " uhreja, joka pakottaa heidät maksamaan enemmän hiustenleikkauksesta tai shampoosta, jonka sukupuolittainen pakkaus lupaa pitkiä, silkkisiä hiuksia.

Tämän veron seurauksena, joka itsessään kuvaa eriarvoisuutta, naiset maksavat miehiä enemmän samanlaisista palveluista tai tuotteista. Partahöylä, yksinkertaisesti siksi, että sillä on hienostuneempi muotoilu ja Barbie-tyyppinen väri, maksaa useita senttejä enemmän kuin partahöylä, jossa on miehen kuva taustalla. Myös kuivapesupalvelut ovat naisille halvempia, samoin kuin hiustenleikkaukset, joiden hinnat vaihtelevat kaksinkertaisesti sukupuolen mukaan. Heidän on maksettava näiden yhteiskunnallisten määräysten lasku, sillä he saavat 21,8 % vähemmän palkkaa kuin miespuoliset kollegansa.

Sääntöjen kustannukset ovat kohtuuttomat.

Vaikka useimmat ehkäisymenetelmät kuuluvat vakuutuksen piiriin, kuukautishygieniatuotteet ovat naisille merkittävä kuluerä. Niitä pidetään usein ylellisyytenä, erityisesti niille, jotka etsivät laadukkaita ja kehoystävällisiä vaihtoehtoja. Heidän on maksettava korkea hinta biologisesta todellisuudesta, jota he eivät ole valinneet. Arvioiden mukaan kuukautiset maksavat 675 euroa vuodessa, yhteensä 23 500 euroa elämän aikana. Sillä rahalla he voisivat ostaa uuden auton, maksaa asuntolainansa pois tai jopa toteuttaa unelmansa oman yrityksen perustamisesta.

Useat järjestöt jakavat terveyssiteitä ilmaiseksi, aivan kuten toiset tekevät aterioiden yhteydessä, korostaen näin koettua "etuoikeutta". Eikä tässä ole edes otettu huomioon kaikkia kuukautisiin liittyviä "lisäominaisuuksia" – kuukautisoireiden hallintaan liittyviä lisäkustannuksia. Kuumavesipullot, peitot, laastarit… mikään näistä lisävarusteista ei kuulu sairausvakuutuksen piiriin.

Turvallisuuteen liittyvät kulut

Yöllä ulkona käyminen on turhaa budjetin syömistä, eikä vain siksi, että naiset tilaavat loputtomasti cocktaileja tai alkupalatarjottimia, vaan myös siksi, että he valitsevat ylivoimaisesti taksin julkisen liikenteen sijaan, vaikka maksavat kuukausilipusta. Eikä, se ei ole "prinsessan päähänpisto", kuten jotkut miehet väittävät. He mieluummin pääsevät kotiin turvallisesti maksamalla yksityisen kuljettajan kuin vaarantaisivat henkensä ilmaisessa julkisessa liikenteessä. Kun otetaan huomioon, että taksimatka suurissa kaupungeissa maksaa keskimäärin noin kolmekymmentä euroa, se tekee ehdottomasti loven pankkitilille.

Vihamielisessä kaupunkiympäristössä elävät naiset asettuvat myös turvallisiin asuinalueisiin, joissa vuokrat ovat selvästi keskimääräistä korkeammat. Monet investoivat itsepuolustuskursseihin, eivät huvin vuoksi, vaan varotoimenpiteenä puolustautuakseen vaaralta. Samasta syystä he käyttävät enemmän rahaa pippurisumutteeseen kuin kalliisiin hajuvesiin ja investoivat huulipunan sijaan varoituspilleihin ja teräviin avaimenperiin.

Äitiyden rangaistus

Työelämässä miehet ovat "kuninkaita". Suuremman tunnustuksen ja etenemismahdollisuuksien ansiosta nämä herrasmiehet nauttivat virheettömistä uristaan, kun taas naiset ovat putoamisen partaalla. Raskauden alkaminen on vähän kuin "takaisin lähtöruutuun". Ranskan kansallisen väestötutkimuksen instituutin (INED) mukaan ensimmäisen lapsen syntymä voi aiheuttaa naisille 30 prosentin tulojen menetyksen pitkällä aikavälillä.

Kun yhdistetään vaaleanpunainen vero, kuukautisiin liittyvät kulut, turvallisuus ja äitiysmaksut, johtopäätös on selvä: naisena oleminen on kallista. Emmekä puhu turhista ostoksista tai tarpeettomista kuluista, vaan yhteiskunnan ja näkymättömien mutta itsepintaisten sukupuolinormien asettamista kustannuksista.

Eikö todellinen ylellisyys naisille olisi mahdollisuus elää ilman näitä heille asetettuja taakkoja? Oikeudenmukaisemman yhteiskunnan tulisi alkaa tunnustamalla nämä näkymättömät kustannukset ja vähentämällä tätä päivittäistä rasitusta. Koska jokaisen käytetyn pennin takana on vähemmän taloudellista vapautta, vähemmän autonomiaa ja jatkuva muistutus itsepintaisesta eriarvoisuudesta.