"Naisen täytyy totella miestään": Yksi kolmesta 15–30-vuotiaasta miehestä uskoo tähän

Kuvittelemme usein nuoremmat sukupolvet tasa-arvoisemmiksi, vapaammiksi ja avoimemmiksi sukupuolikysymyksissä. King's College Londonin ja IPSOSin maaliskuussa 2026 julkaisema tutkimus kuitenkin maalaa toisenlaisen kuvan. Yli 23 000 ihmisen 29 maassa haastattelema tutkimus osoittaa, että hyvin perinteiset näkemykset leviävät edelleen 15–30-vuotiaiden, erityisesti nuorten miesten, keskuudessa.

Naisten erittäin kodifioidut odotukset

Ehkä silmiinpistävin tilastotieto on tämä: 31 % Z-sukupolven miehistä uskoo, että naisen tulisi aina totella miestään. Vielä silmiinpistävämpää on, että 33 % on sitä mieltä, että parisuhteessa miehellä tulisi olla viimeinen sana tärkeissä päätöksissä. Nämä vastaukset eivät ole anekdootteja, vaan osoittavat, että ajatus tasa-arvoon perustuvasta suhteesta on edelleen kaukana nuorten miesten hyväksynnästä.

Tutkimus ei pysähdy pariskunnan sisäisen auktoriteetin kysymykseen. Se paljastaa myös, että 24 % nuorista miehistä uskoo, ettei naisen tulisi vaikuttaa liian itsenäiseltä tai autonomiselta. 21 % uskoo myös, että "oikean naisen" ei pitäisi tehdä aloitetta seksiin. Näiden lukujen taustalla on hyvin kapea näkemys naisellisuudesta: hyväksyttävän naisen katsotaan olevan harkittu, hienovarainen, ei liian itsevarma eikä liian vapaamielinen.

Silmiinpistävää on, että nämä mielipiteet eivät ole pelkästään yksilöllisiä mieltymyksiä. Ne paljastavat hierarkkisen näkemyksen sukupuolisuhteista. Mies päättää, nainen seuraa. Mies ilmentää auktoriteettia, naisen on pysyttävä vakiintuneiden rajojen sisällä. Toisin sanoen miehen ylivalta ei katoa: joskus se yksinkertaisesti vaihtaa kieltään.

Selkeitä eroja vanhempiin sukupolviin verrattuna

Nämä tulokset ovat sitäkin silmiinpistävämpiä, kun otetaan huomioon, että vanhemmat miehet eivät jaa niitä laajemmin. Suurten ikäluokkien (vuosina 1946–1955 syntyneiden) keskuudessa vain 13 % on samaa mieltä siitä, että vaimon tulisi totella miestään, kun taas Z-sukupolven miehistä vastaava luku on 31 %. Ero on myös nuorten miesten ja nuorten naisten välillä: 18 % Z-sukupolven naisista on samaa mieltä, mikä on huomattavasti vähemmän kuin samanikäiset miehet.

Toisin sanoen, kuilu ei ole vain sukupolvien, vaan myös sukupuolten välinen. Vaikka monet nuoret naiset ovat siirtymässä kohti suurempaa autonomiaa, jotkut nuoret miehet tuntuvat päinvastoin takertuvan autoritaarisempiin ja jäykempiin malleihin.

Mieheys, joka vangitsee myös miehet

Yksi kyselyn mielenkiintoisimmista löydöksistä on, että nämä normit painavat paljon myös miehiin itseensä. 43 % kyselyyn vastanneista nuorista miehistä uskoo, että miehen tulisi olla "fyysisesti kova", vaikka se ei heijastaisikaan hänen persoonallisuuttaan. Tutkimus osoittaa siis, että sukupuolistereotypiat eivät rajoita vain naisia: ne myös sitovat miehet kapeaan maskuliinisuuden määritelmään , joka perustuu sitkeyteen, itsehillintään ja haavoittuvuuden hylkäämiseen.

Juuri tämä tekee näistä asenteista niin huolestuttavia. Ne eivät heijasta pelkästään tasa-arvon jäljessä olemista; ne paljastavat näkemyksen ihmissuhteista, jotka ovat edelleen rakentuneet vallan, auktoriteetin ja pakottamisen varassa.

Tasa-arvon saavuttamisesta ollaan vielä kaukana.

Paradoksaalisesti tutkimus osoittaa myös, että enemmistö vastaajista uskoo, että yritysten ja hallitusten vastuutehtävissä pitäisi olla enemmän naisia. Samaan aikaan kuitenkin 52 % uskoo, että naisten oikeudet ovat jo edistyneet riittävästi heidän maassaan, ja 46 % on sitä mieltä, että miehiltä vaaditaan liikaa tasa-arvon tukemiseksi. Tämä ristiriita kertoo paljon: tasa-arvo usein hyväksytään teoriassa, mutta se kohtaa silti voimakasta vastustusta heti, kun se haastaa olemassa olevat valtadynamiikat.

Kun ylivalta tunkeutuu yksityiselämäämme ja mielikuvitukseemme

Miehen dominanssi ei aina ilmene näyttävien eleiden tai ilmeisten valtadynamiikkojen kautta. Se ilmenee myös hienovaraisempina reflekseinä, edelleen laajalle levinneenä ajatuksena siitä, että miehen tulisi säilyttää kontrolli, tehdä päätökset tai sanella tahtia. Tämä vaikeus kuvitella todella tasa-arvoisia ihmissuhteita heijastuu joulukuussa 2025 julkaistussa romaanissa "On/Off" (Nicolas Rodet).

Kirja kertoo miehestä, joka on vakuuttunut siitä, että luonnon ja muiden hallitseminen on vapauden muoto. Tämä matka laajentaa pohdintaa pelkästään naisten ja miesten välisten suhteiden ulkopuolelle ja muistuttaa meitä siitä, että hallitseminen piilee myös tavallisessa kontrollin ja herruuden logiikassa.

Viime kädessä tämä King's College Londonin tutkimus korostaa tärkeää todellisuutta: miehen dominointi ei ole menneisyyttä. Se ilmenee edelleen naisiin kohdistuvina odotuksina, ajatuksena siitä, että miehen tulisi säilyttää yliote, ja vaikeutena käsittää ihmissuhteita muuna kuin valtataisteluna.