Ovatko maskuliiniset stereotypiat menneisyyttä? "Nuudelipoikien" sukupolvi ravistelee perinteisiä miesnormeja.

Hoikka vartalo, suorakulmainen leuka, androgyyniset piirteet ja käsin kosketeltava herkkyys: "nuudelipojat" antavat teräksisenhohtoisille, testosteronia täynnä oleville miehille kovan vastuksen. Nämä nousevat Hollywood-hahmot määrittelevät maskuliinisuuden uudelleen ja maalaavat siitä pehmeämmän kuvan. Näillä uudentyylisillä näyttelijöillä ei ole pullistuneita lihaksia, mutta heillä on terässydämet.

Keitä ovat ne "nuudelipojat", jotka aiheuttavat kohua Hollywoodissa?

Vain muutama vuosi sitten elokuva esitteli raakaa ja karikatyyrimaista maskuliinisuutta . Valkokankaalla yleisöä lumosivat jättiläiset, kuten The Rock, Vin Diesel ja Schwarzenegger – ihmispuskutraktorit, joilla oli tulisieluinen temperamentti ja ylitsepääsemättömät ruumiinrakenteet. Nämä näyttelijät, alfauroksen karikatyyrit, ovat tehneet aikansa ja muistuttavat nyt maskuliinisuuden synkkiä, korvikkeellisia versioita.

Heidän seuraajansa valokeilassa luopuivat osan lihaksikkaasta ruumiinrakenteestaan voidakseen omaksua tunteet ja saavuttaa inhimillisyyttä. Heitä kutsutaan jopa "nuudelipojiksi", ja he ovat jyrkässä vastakohdassa elokuvien pelottaville "pahille pojille". Ennen heidät olisi valittu vainotuksi ja puolustuskyvyttömäksi mieheksi tai "luuseriksi" lihaksikkuutensa ja avointen tunteiden ilmaisujensa vuoksi. Nykyään he valtaavat takaisin paikkansa roolitusprosessissa ja ryhtyvät herkemmän maskuliinisuuden lähettiläiksi.

Tämän epäedullisen termin, joka vertaa miehiä spagettiin, takana piilee näyttelijöitä, joilla on hoikka vartalo, lähes nuorekkaat, enkelin näköiset kasvot ja syvät katseet. Näillä "nuudelipojilla" ei ole vain yhtä kasvoa, vaan kymmeniä, kuten Timothée Chalamet'lla, Jacob Elordilla tai Harry Stylesilla. Nämä näyttelijät edustavat täydellistä irtautumista puolueettoman kovan jätkän imagosta, joka pursuaa testosteronia eikä suolaisia kyyneleitä. He julistavat aikakautta, jossa miehen arvoa ei mitata hänen hauislihastensa koosta, vaan hänen sielunsa rikkaudesta.

Vähemmän lihaksia, enemmän herkkyyttä

"Nuudelipojat" ovat aina olleet olemassa elokuvamaailmassa. Heitä on kuitenkin leimattu, sysätty sivuraiteille ja käytetty syntipukkeina. Rajoittuina toissijaisiin rooleihin agorafobisina nörtteinä tai kömpelöinä ystävinä, he ensisijaisesti paransivat imagoa lihaksikkaista sankareista. Pitkään maskuliinisuuden vastakohtana kuvattu "nuudelipojat" ovat nyt saamassa takaisin kunnioituksensa ja heijastavat kasvavaa kyllästymistä aggressiivisiin miesroolimalleihin.

Nämä näyttelijät, joita edustavat muun muassa Finn Wolfhard, Pierre Niney ja Vassili Schneider, tekevät tunnetuksi sitä, mitä miehissä on pitkään kritisoitu: empatiaa, herkkyyttä ja haavoittuvuutta. Ja he muuttavat nämä ominaisuudet viehättäviksi ominaisuuksiksi. He ilmentävät vähemmän prameaa, mutta helpommin lähestyttävää estetiikkaa. Toisin kuin vanhojen toimintaelokuvien ylilihaksikkaat näyttelijät, "nuudelipojat" ovat rennompi versio maskuliinisuudesta. Alun perin kehonrakennusmaailmassa hoikkien miesten kuvaamiseen käytetty halventava termi "nuudelipojat" on nyt eräänlainen kohteliaisuus, jopa hiljainen vallankumous.

Näillä näyttelijöillä, joista on tullut "fantasiamagneetteja", on rauhoittavaa laatua, jota edes lihaksikkaimmat miehet eivät pysty tarjoamaan. Joka tapauksessa he merkitsevät erään myytin loppua: tunteettoman, itsekeskeisen miehen myytin.

Näyttelijät, jotka muuttavat ajattelutapaansa vastoin tahtoaan

Timothée Chalamet kävelee punaisella matolla sukupuolirooleja rikkovissa asuissa, mutta esittää vakuuttavasti aavikon messiasta elokuvassa "Dyyni". Jacob Elordi puolestaan onnistuu luomaan Frankensteinille koskettavan auran, kun taas Pierre Niney näyttelee sekä herkkää Yves Saint Laurentia että manipuloivaa gurua yhtä taitavasti. He ovat "pehmeän vallan", hiljaisen vahvuuden, ruumiillistuma.

Vuosikymmenten ajan valkokankaan miesten odotettiin olevan voittamattomia: teräksisiä lihaksia, piilossa olevia tunteita ja teräksinen katse. Itkeä? Ajateltavissa olevaa. Epäillä? Ei tule kysymykseenkään. Rakastaa hellästi? Tuskin siedetty. "Nuudelipojat" kuitenkin rikkovat tämän käsikirjoituksen. He itkevät, he vapisevat, he epäilevät, he rakastavat kiihkeästi. Heidän voimansa ei ole raa'assa voimassa, vaan emotionaalisessa monimutkaisuudessa. Ja ehkä juuri se tekee heistä niin kiehtovia.

"Nuudelipoikien" sukupolvi ei pyyhi pois vanhoja maskuliinisia malleja. Se täydentää niitä. Se yksinkertaisesti laajentaa kirjoa. Tästä eteenpäin maskuliinisuudella ei ole enää vain yhtä kasvoa. Se voi olla lihaksikas, joustava, androgyyninen, vaatimaton tai pramea. Se voi pukeutua tiukkaan pukuun, haarniskaan... tai hameeseen punaisella matolla.

Nämä näyttelijät ilmentävät helposti lähestyttävää, vähemmän pelottavaa, lähes tuttua maskuliinisuutta. Maskuliinisuutta, joka kuuntelee, joka tuntee, joka ei jatkuvasti pyri todistamaan voimaansa. "Nuudelipojat" ruokkivat toiveita ja enteilevät edistyksellisempää elokuvaa.