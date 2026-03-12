Tätä toimittajaa ahdistellaan suorassa lähetyksessä, ja hänen todistuksensa herättää reaktioita.

Léa Michel
Revsportzin naistoimittaja Gargi Raut joutui miehen sopimattoman kosketuksen kohteeksi Narendra Modi -stadionin ulkopuolella Ahmedabadissa (Luoteis-Intiassa) heti Intian ja Uuden-Seelannin välisen T20-maailmanmestaruuskilpailujen 2026 finaalin jälkeen, jonka Intia voitti.

Hänen todistuksensa sosiaalisessa mediassa

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta Gargi Raut raportoi Intian Uuden-Seelannin voiton jälkeisistä euforisista juhlinnoista, kun mies käveli hänen ohitseen takaapäin pilkallisesti hymyillen, mikä näkyi kamerassa. Järkyttyneenä hän raportoi tapauksesta välittömästi suorana lähetyksenä toimittajalleen Boria Majumdarille, joka lopetti raportoinnin varmistaakseen hänen turvallisuutensa.

Gargi julkaisi sitten videon X:ssä (entinen Twitter): ”Jos kosket minuun sopimattomasti, laitan kasvosi internetiin. Toimittajan on voitava työskennellä ilman häirintää.” Hän tägäsi videolla Ahmedabadin poliisin korostaen ympärillään olevaa runsasta tilaa ja eleen harkittua luonnetta – toimintakehotus, joka levisi välittömästi viraaliksi.

Raivostuneita reaktioita ja muutosvaatimuksia

Revsportzin toimittaja tuomitsi käytöksen "hyväksymättömäksi" – erityisesti kansainvälisenä naistenpäivänä – ja mainitsi vastaavanlaisia tapauksia, joihin kansainvälisiä faneja oli osallistunut Intian ja Etelä-Afrikan välisen ottelun aikana. Ahmedabadin poliisi lupasi tutkinnan, ja keskustelu naistoimittajien turvallisuudesta suurissa urheilutapahtumissa kiihtyi.

Gargi Rautin todistus muuttaa lopulta arkipäiväisen häirinnän avunhuudoksi naisten turvallisuudesta julkisilla urheilupaikoilla. Tämä tapaus korostaa itsepintaista todellisuutta: julkisia tiloja pidetään edelleen liian usein "maskuliinisena" alueena, jossa naisten on pysyttävä valppaina. Tämän jatkuvan turvattomuuden tunteen edessä on kiireellistä muuttaa asenteita, jotta kaikki voivat liikkua, työskennellä tai juhlia urheilutapahtumia vapaasti ilman pelkoa tai uhkailua.

"Naisen täytyy totella miestään": Yksi kolmesta 15–30-vuotiaasta miehestä uskoo tähän

